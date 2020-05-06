Зачем совам кости вокруг глаз?﻿

Кости в глазах — звучит как нечто противоестественное. Но для некоторых птиц такое строение необходимо, чтобы выжить. Зачем оно им нужно и как это появилось? Давай разбираться.

Все мы знаем, что совы — великолепные ночные охотники. И немудрено, ведь они видят в темноте в 3 раза лучше человека! Под покровом ночи птица застаёт свою добычу врасплох. Чтобы самой не заплутать во мраке, совы превратили свои глаза в гигантские окуляры. Теперь секрет мимимишности сов раскрыт — им просто очень хотелось устраивать полуночный жор!

Гигантские глаза выглядят, конечно, прелестно, только проблема в том, что они крайне уязвимы к повреждениям. Так как потерять зрение для совы — в дикой природе равносильно смерти, ей пришлось обзавестись защитой.

Если посмотреть на череп совы, вы поразитесь, как сильно он напомнит вам очки пилота-испытателя. Под глаза выделены отдельные кости, они поддерживают и защищают окуляры сов от повреждений и прочих неприятных штук.

Но за сохранность глаз птице пришлось заплатить. Сова не умеет шевелить глазами. Совсем. Связано это как с формой черепа, ограничивающего движения, так и с формой самого глазного яблока. Точнее, груши, ведь строение напоминает именно её.