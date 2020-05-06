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Зачем совам кости вокруг глаз?﻿

Зачем совам кости вокруг глаз?﻿

Кости в глазах — звучит как нечто противоестественное. Но для некоторых птиц такое строение необходимо, чтобы выжить. Зачем оно им нужно и как это появилось? Давай разбираться.

Зачем совам кости вокруг глаз? Книга животных, Сова, Череп, Голова, Строение, Видео, Длиннопост

Все мы знаем, что совы — великолепные ночные охотники. И немудрено, ведь они видят в темноте в 3 раза лучше человека! Под покровом ночи птица застаёт свою добычу врасплох. Чтобы самой не заплутать во мраке, совы превратили свои глаза в гигантские окуляры. Теперь секрет мимимишности сов раскрыт — им просто очень хотелось устраивать полуночный жор!

Зачем совам кости вокруг глаз? Книга животных, Сова, Череп, Голова, Строение, Видео, Длиннопост

Гигантские глаза выглядят, конечно, прелестно, только проблема в том, что они крайне уязвимы к повреждениям. Так как потерять зрение для совы — в дикой природе равносильно смерти, ей пришлось обзавестись защитой.  

Зачем совам кости вокруг глаз? Книга животных, Сова, Череп, Голова, Строение, Видео, Длиннопост

Если посмотреть на череп совы, вы поразитесь, как сильно он напомнит вам очки пилота-испытателя. Под глаза выделены отдельные кости, они поддерживают и защищают окуляры сов от повреждений и прочих неприятных штук.  

Зачем совам кости вокруг глаз? Книга животных, Сова, Череп, Голова, Строение, Видео, Длиннопост

Но за сохранность глаз птице пришлось заплатить. Сова не умеет шевелить глазами. Совсем. Связано это как с формой черепа, ограничивающего движения, так и с формой самого глазного яблока. Точнее, груши, ведь строение напоминает именно её.

  

Зачем совам кости вокруг глаз? Книга животных, Сова, Череп, Голова, Строение, Видео, Длиннопост

И тут сова вновь столкнулась с дилеммой. Глаза у неё будут в сохранности, зрение у неё отличное, но вот поля зрения крайне мало. Тут пернатая тоже не растерялась. Для того чтобы не проворонить добычу, птица научилась вертеть башкой на все 360.

 

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