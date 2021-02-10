Шура в пальто, «голые» комбинезоны «нанайцев» и другие странные наряды отечественных звезд из 1990-х

В 90-е годы страну лихорадило неслабо. Поменялось все, в том числе и отношение к культуре. На смену советской сдержанности пришла западная вседозволенность, и отечественные селебрити поняли, что нужно выделяться. А как это сделать? Конечно же, с помощью необычных и порой очень странных нарядов. Но даже среди этого великолепия можно выделить такие костюмы, которые даже в те времена смотрелись странно и эпатажно.
Группа «На-на»
Группа "На-на"
Пожалуй, веселые ребята из группы «На-на» - самые яркие представители артистов поколения 90-х. Парни все были красавцами как на подбор, и, в принципе, им достаточно было лишь появляться на сцене и дарить поклонницам улыбки. Но артисты решили, что этого им мало, и принялись «добивать» фанаток провокационными нарядами.
Думаете, тренд на «голые» платья появился только сейчас? А вот и нет. Уже тогда группа «На-на» выгуливала такие костюмы, что даже Ким Кардашьян бы смутилась. Взять хотя бы прозрачные комбинезоны ребят, которые, к счастью, прикрывали самые интересные места. А карнавальные наряды, майки-сетки, неприлично облегающие брюки… В общем, парни чудили вовсю.
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
В лихие 90-е конкуренцию по эпатажности и завоеванию женских сердец группе «На-на» мог составить лишь Валерий Леонтьев, который к каждому выходу на сцену готовился с особой ответственностью. Всех его нарядов и не припомнишь, но их объединяло одно: все костюмы певца должны были подчеркнуть его накаченное тело. Хотя костюмами их назвать-то сложно: минимум ткани, сетки, кожа, латекс и почему-то подчеркивание области паха. Возможно, в этот кроется какой-то смысл, но какой, сегодня об этом вряд ли кто узнает.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Примадонна российской эстрады уже в 90-е считалась легендой, но от молодежи тоже старалась не отставать. Конечно, балахоны уже тогда стали ее фирменной фишкой. Но их певица разбавляла платьицами а-ля утренник в детском саду. А еще особую любовь Пугачевой заслужили прически или парики со множеством косичек с неизменным объемом волос на макушке.
Шура
Шура
Шура считал, что несочетаемых вещей не бывает, и надевал все, что попадалось ему на глаза в шкафу. Видимо, так и появился легендарный образ, состоящий из шапки-ушанки, пальто и трусов. Впрочем, певца это не смущало. Наоборот, его фантазии и отсутствию комплексов можно позавидовать: не каждый мужчина решится натянуть на себя женское платье и чулки-сетки.
Наташа Королева
Наташа Королева
Анализируя гардероб певицы в 90-х, можно сделать вывод, что и сейчас ее вкусовые предпочтения не сильно изменились. Тот же любимый леопардовый принт, те же короткие юбки, те же яркие платья. Возможно, тогда наряды а-ля подсолнухи не казались такими странными. Сейчас же они больше подойдут для тематических вечеринок или игр для взрослых.
Борис Моисеев
Борис Моисеев
Еще во времена СССР певец не боялся выделяться и экспериментировать, а 90-е и вовсе развязали ему руки. Даже вспоминать страшно все наряды Моисеева: яркий макияж, балерина в белом, женская рубашка с трусами, образ то ли фараона, то ли средневекового князя… В общем, Борис не боялся быть смешным, хотя смеяться, глядя на него, никому уже не хотелось. Порой абсурдность его номеров не знала предела.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
В 90-е нынешний король отечественной поп-сцены был известен, прежде всего, как муж Аллы Пугачевой, и как-то находился в ее тени. Но, видимо, Филиппу это надоело, и он решил привлечь к себе внимание, расставшись с кудряшками и начиная экспериментировать с образами. Ну не знаем, «человек-черепашка» и «граф Дракула» - так себе перевоплощение. Хотя и сейчас Киркоров сохранил любовь ко всевозможного рода экспериментам со стилем.
Лолита
Лолита
Пока еще худая и молодая Лолита в лихие 90-е нередко эпатировала публику: корсеты, разноцветные юбки-пачки, неприличные мини, колготки с лайкрой (о, нет)… В общем, и сейчас мало что изменилось. Вспомнить только «голый» комбинезон звезды.
Жанна Агузарова
Жанна Агузарова
Мы, конечно, не можем не вспомнить о той, с чьей легкой подачи началась мода на фриков. В 90-е Жанна Агузарова творила такое, что Леди Гаге и не снилось. Впрочем, свой образ «городской сумасшедшей» певица объясняла тем, что так велят ей одеваться голоса из космоса. Странные понятия о вкусе, однако, у инопланетян.
Маша Распутина
Маша Распутина
Однажды выбрав для себя сценический образ, певица и до сих пор осталась верна ему. Только не говорите, что не помните его: выпирающие из декольте пышная грудь, микроюбка, колготки в сеточку, очень высокие каблуки и перламутровая помада. Годы идут, а Распутина так и не хочет расстаться с 90-ми.
Лариса Долина
Лариса Долина
Даже не знаем, что нас смущает больше всего: странный красный бархатный костюм, короткий топ со стразами, открывающий живот, или безумный начес в африканском стиле. В таком виде певица больше напоминает неправильного испанского тореадора.
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
Принято считать, что лихая казачка в 90-е выступала в исключительно народных костюмах. А вот и нет. Привычные кокошники и сарафаны она иногда меняла на молодежные, на ее взгляд, вещи. Впрочем, джинсовый комбинезон и нечто на голове, похожее на бандану, – так себе сочетание.
Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова
Если стилистов Бейонсе покинет вдохновение, то идеи для костюмов они могут подсмотреть у нашей Иры Салтыковой образца 90-х. Тогда эффектная блондинка по праву считалась секс-символом и поэтому и наряды выбирала соответствующие. Другой вопрос, были ли они стильными? Хотя певица может смело считаться первооткрывателем «голых» платьев среди отечественных женщин-селебрити. Хотя, по сравнению с нынешними трендами на сцене, Салтыкова кажется скромницей.
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
В 90-е годы Буланова чаще всего «плакала» о неразделенной любви, жаловалась на горькую женскую судьбу и выбирала весьма странные платья. К примеру, это. Что вас больше смущает в нем? Ткань из бархата? Юбка-гриб? Слишком закрытый верх и открытый низ? Колготки с лайкрой? Пожалуй, все сразу.
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