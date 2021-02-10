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Шура в пальто, «голые» комбинезоны «нанайцев» и другие странные наряды отечественных звезд из 1990-х


Шура в пальто, «голые» комбинезоны «нанайцев» и другие странные наряды отечественных звезд из 1990-х

В 90-е годы страну лихорадило неслабо. Поменялось все, в том числе и отношение к культуре. На смену советской сдержанности пришла западная вседозволенность, и отечественные селебрити поняли, что нужно выделяться. А как это сделать? Конечно же, с помощью необычных и порой очень странных нарядов. Но даже среди этого великолепия можно выделить такие костюмы, которые даже в те времена смотрелись странно и эпатажно.

Группа «На-на»


Группа "На-на"

Группа "На-на"

Пожалуй, веселые ребята из группы «На-на» - самые яркие представители артистов поколения 90-х. Парни все были красавцами как на подбор, и, в принципе, им достаточно было лишь появляться на сцене и дарить поклонницам улыбки. Но артисты решили, что этого им мало, и принялись «добивать» фанаток провокационными нарядами.
Думаете, тренд на «голые» платья появился только сейчас? А вот и нет. Уже тогда группа «На-на» выгуливала такие костюмы, что даже Ким Кардашьян бы смутилась. Взять хотя бы прозрачные комбинезоны ребят, которые, к счастью, прикрывали самые интересные места. А карнавальные наряды, майки-сетки, неприлично облегающие брюки… В общем, парни чудили вовсю.

Валерий Леонтьев


Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев

В лихие 90-е конкуренцию по эпатажности и завоеванию женских сердец группе «На-на» мог составить лишь Валерий Леонтьев, который к каждому выходу на сцену готовился с особой ответственностью.
Всех его нарядов и не припомнишь, но их объединяло одно: все костюмы певца должны были подчеркнуть его накаченное тело. Хотя костюмами их назвать-то сложно: минимум ткани, сетки, кожа, латекс и почему-то подчеркивание области паха. Возможно, в этот кроется какой-то смысл, но какой, сегодня об этом вряд ли кто узнает.

Алла Пугачева


Алла Пугачева

Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады уже в 90-е считалась легендой, но от молодежи тоже старалась не отставать. Конечно, балахоны уже тогда стали ее фирменной фишкой. Но их певица разбавляла платьицами а-ля утренник в детском саду. А еще особую любовь Пугачевой заслужили прически или парики со множеством косичек с неизменным объемом волос на макушке.

Шура


Шура

Шура

Шура считал, что несочетаемых вещей не бывает, и надевал все, что попадалось ему на глаза в шкафу. Видимо, так и появился легендарный образ, состоящий из шапки-ушанки, пальто и трусов. Впрочем, певца это не смущало. Наоборот, его фантазии и отсутствию комплексов можно позавидовать: не каждый мужчина решится натянуть на себя женское платье и чулки-сетки.

Наташа Королева


Наташа Королева

Наташа Королева

Анализируя гардероб певицы в 90-х, можно сделать вывод, что и сейчас ее вкусовые предпочтения не сильно изменились. Тот же любимый леопардовый принт, те же короткие юбки, те же яркие платья. Возможно, тогда наряды а-ля подсолнухи не казались такими странными. Сейчас же они больше подойдут для тематических вечеринок или игр для взрослых.

Борис Моисеев


Борис Моисеев

Борис Моисеев

Еще во времена СССР певец не боялся выделяться и экспериментировать, а 90-е и вовсе развязали ему руки. Даже вспоминать страшно все наряды Моисеева: яркий макияж, балерина в белом, женская рубашка с трусами, образ то ли фараона, то ли средневекового князя… В общем, Борис не боялся быть смешным, хотя смеяться, глядя на него, никому уже не хотелось. Порой абсурдность его номеров не знала предела.

Филипп Киркоров


Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

В 90-е нынешний король отечественной поп-сцены был известен, прежде всего, как муж Аллы Пугачевой, и как-то находился в ее тени. Но, видимо, Филиппу это надоело, и он решил привлечь к себе внимание, расставшись с кудряшками и начиная экспериментировать с образами. Ну не знаем, «человек-черепашка» и «граф Дракула» - так себе перевоплощение. Хотя и сейчас Киркоров сохранил любовь ко всевозможного рода экспериментам со стилем.

Лолита


Лолита

Лолита

Пока еще худая и молодая Лолита в лихие 90-е нередко эпатировала публику: корсеты, разноцветные юбки-пачки, неприличные мини, колготки с лайкрой (о, нет)… В общем, и сейчас мало что изменилось. Вспомнить только «голый» комбинезон звезды.

Жанна Агузарова


Жанна Агузарова

Жанна Агузарова

Мы, конечно, не можем не вспомнить о той, с чьей легкой подачи началась мода на фриков. В 90-е Жанна Агузарова творила такое, что Леди Гаге и не снилось. Впрочем, свой образ «городской сумасшедшей» певица объясняла тем, что так велят ей одеваться голоса из космоса. Странные понятия о вкусе, однако, у инопланетян.

Маша Распутина


Маша Распутина

Маша Распутина

Однажды выбрав для себя сценический образ, певица и до сих пор осталась верна ему. Только не говорите, что не помните его: выпирающие из декольте пышная грудь, микроюбка, колготки в сеточку, очень высокие каблуки и перламутровая помада. Годы идут, а Распутина так и не хочет расстаться с 90-ми.

Лариса Долина


Лариса Долина

Лариса Долина

Даже не знаем, что нас смущает больше всего: странный красный бархатный костюм, короткий топ со стразами, открывающий живот, или безумный начес в африканском стиле. В таком виде певица больше напоминает неправильного испанского тореадора.

Надежда Бабкина


Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Принято считать, что лихая казачка в 90-е выступала в исключительно народных костюмах. А вот и нет. Привычные кокошники и сарафаны она иногда меняла на молодежные, на ее взгляд, вещи. Впрочем, джинсовый комбинезон и нечто на голове, похожее на бандану, – так себе сочетание.

Ирина Салтыкова


Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова

Если стилистов Бейонсе покинет вдохновение, то идеи для костюмов они могут подсмотреть у нашей Иры Салтыковой образца 90-х. Тогда эффектная блондинка по праву считалась секс-символом и поэтому и наряды выбирала соответствующие. Другой вопрос, были ли они стильными? Хотя певица может смело считаться первооткрывателем «голых» платьев среди отечественных женщин-селебрити. Хотя, по сравнению с нынешними трендами на сцене, Салтыкова кажется скромницей.

Татьяна Буланова


Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

В 90-е годы Буланова чаще всего «плакала» о неразделенной любви, жаловалась на горькую женскую судьбу и выбирала весьма странные платья. К примеру, это. Что вас больше смущает в нем? Ткань из бархата? Юбка-гриб? Слишком закрытый верх и открытый низ? Колготки с лайкрой? Пожалуй, все сразу.

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Шура в пальто, «голые» комбинезоны «нанайцев» и другие странные наряды отечественных звезд из 1990-х

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Шура в пальто, «голые» комбинезоны «нанайцев» и другие странные наряды отечественных звезд из 1990-хПодписаться на мой Instagram
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