Как ограбить банк с помощью пылесоса и другие успешные ограбления, ставшие историей



Грабить - опасное искусство. | Фото: nk.org.ua



Грабители. В этом слове каждый видит свое значение. Для кого-то это плохие и бесчестные люди, а для других - герои романов. В любом случаи дело грабителя сложное и требует больших усилий. В наши дни стать им очень сложно. Технологии продвинулись и системы защиты тоже. Но все же давайте вспомним самых успешных грабителей за прошедшие десятки лет. Грабители. В этом слове каждый видит свое значение. Для кого-то это плохие и бесчестные люди, а для других - герои романов. В любом случаи дело грабителя сложное и требует больших усилий. В наши дни стать им очень сложно. Технологии продвинулись и системы защиты тоже. Но все же давайте вспомним самых успешных грабителей за прошедшие десятки лет.

1. Ограбление на Бейкер-Стрит

Банк Ллойдс 1971 год. | Фото: tech.onliner.by

2. «Розовые пантеры»

Драган Мицуки - глава банды «Розовые пантеры». | Фото: vesti.ru

3. Альберт Спаггиари

Альберт Спаггиари совершил налет на банк Societe Generale в 1970 году. | Фото: nicematin.com

4. Музей Isabella Stewart Gardner

Музей Isabella Stewart Gardner. | Фото: hisour.com

5. «Пылесосные воры» во Франции

Один из магазинов Monoprix. | Фото: sites.google.com

6. Музея Современного Искусства в Париже

Музей Современного искусства в Париже. | Фото: parisgid.ru

Лондон, 1971 год, банк Ллойдс. Банда преступников украла 3 миллиона фунтов стерлингов или 31 миллион в пересчете на наши дни. Самое интересное - это их план. Грабители базировались в магазине напротив банка. И из своего наблюдательного пункта начали делать подкоп. Таким образом через время они сделали туннель до самого сейфа. Когда кража подходила к концу, радио случайного человека уловило сигналы раций банды. Гражданин сообщил в полицию. Стражи порядка быстро отреагировали и начали проверять все банки в округе. Но зайдя в нужный они проверили лишь двери сейфа. Стальной «замки» оказались целыми, так как туннель был прорыт сразу в хранилище. Далее они развернулись и уехали.И только спустя два года им удалось поймать членов банды.Но главарь сумел скрыться и не был найден. Позже история этого ограбления стала культовой. По ее мотиву даже сняли фильм «Ограбление на Бейкер-Стрит» с Джейсоном Стетхемом в главной роли.Группировка с таким броским прозвищем орудовала в Сербии. Они принимали участие в массовых вооружённых ограблениях, а снискали славу в 1993 году после дела в ювелирном магазине. Проникнув в него, преступники вынесли драгоценных изделий на сумму 500 000 фунтов. Чтобы спрятать «выручку», они воспользовались тюбиками из-под крема для лица. Данный трюк проворачивали герои фильма «Возвращение розовой пантеры». Собственно, из-за этого грабители и получили свое имя.Всего в банде было около 200 человек, а главаря Драгана Микицу все же удалось поймать. Но он совершил побег, сделав это достаточно красиво. Он вылез по канатной лестнице. В это время его подчиненные отвлекали охрану, поливая стены тюрьмы пулеметным огнем. Больше его задержать не удавалось.Это имя принадлежит профессиональному преступнику из Франции. Он вместе с помощниками ограбил около 400 банковских ячеек. Его прибыль составила 60 млн франков. А известность бандит получил, когда совершил налет на банк Societe Generale в 1970 году. Банда сработала отменно и быстро. Когда полиция приехала на место преступления то обнаружила записку. В ней красовалось всего лишь одно предложение «Без оружия, без ненависти, без насилия». Правоохранительные органы были удивлены данному посланию, но все же нашли одного из членов банды.На суде мужчина рассказал о всех своих подельниках, в том числе и о Альберте Спаггиари. Так и поймали главаря. Во время суда Альберт отвлек судью ложными показаниями. В момент замешательства он вскочил и выпрыгнул в окно. Внизу его ждал собственный мотоцикл, на нем и скрылся. И полиция не смогла поймать его вновь.Данное ограбление выполнено по всем канонам кино. Двое преступников переоделись в костюмы офицеров полиции. Далее они зашли в музей и сообщили охране, что к ним поступил вызов и они приехали с проверкой. Это был 1990 год и данный трюк был еще актуален, с подделкой удостоверений проблем не возникло. Охрана с легкостью им поверила, а «офицеры» заковали их в наручники и заперли в подвале. Потом мужчины поднялись на второй этаж и вытащили из рам картины. В числе краденного были работы Рембрандта и Моне, а с другими произведениями искусства сумма награбленного составила 500 000 000 долларов.Сотрудники вернулись в музей только утром и обнаружили пропажу. Но было поздно и полиция не смогла помочь. Музей в свою очередь назначил награду в размере 5 миллионов за информацию о местонахождении картин. А напоминанием об этом ограблении служат пустые рамы картин, которые висят в музее и по сей день.В 2006 году на улицах появилась банда опасно умных воров. Они охотились за добычей, которая находилась только в сети магазинов Monoprix. Дело в том, что все деньги в сейф попадали через трубки с воздухом. И тут грабители поняли, что проще взломать трубку, чем огромную металлическую дверь. И время сэкономят и динамит останется. Итак, они просверлили отверстие в трубе. Преступники подсоединили к нему устройство, которое по свойствам напоминало большой пылесос.А дальше дело техники, конверты просто не успевали попасть в сейф. Это способ был хорош и тем, что он не оставляет улик. Еще он достаточно быстрый. Всего лишь за пятнадцать ночей грабители высосали из магазинов 80 000 долларов. Так, как взлома не было, то на руках у полиции были только фото с камер наблюдения мужчин в масках. Преступников так и не задержали.Это ограбление пример несовершенства охранной системы и беспечности музея. Одинокий мужчина прокрался в здание под покровом ночи. Но самое интересное что его проникновение не сопровождалось хитроумным планом. Он просто разбил стекла в окне и пролез внутрь. При этом никакой сигнализации не было. А вот охрана была и утверждает, что ничего не слышала. Не увидев сопротивления, грабитель просто вынес картины Пикассо и Матисса общей стоимостью в 100 млн фунтов стерлингов.Все сотрудники и полиция спохватились только утром. Но было поздно. Единственное предположение полиции — это то что кража была совершена по наводке любителя искусства. Данная догадка ни к чему не привела, и грабитель успешно скрылся.