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12 знаменитостей, растерявших былую красоту

Знаменитости – такие же люди, как и мы с вами. Только вот ошибок им никто не прощает. Внешности этих звезд в свое время завидовали миллионы, их называли секс-символами и идеалами красоты. Теперь же некоторые из них растолстели как на дрожжах, а кто-то просто постарел.

12 знаменитостей, растерявших былую красоту

12. Мэттью Перри


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
За годы самый веселый персонаж телесериала «Друзья» сильно изменился. У актера были проблемы личного характера, поэтому он не особо заботился о своей внешности. Результат налицо.

11. Стивен Сигал


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Из секс-символа Сигал превратился в упитанного деда. Как бы актер ни старался, а время ему обмануть так и не удалось. Через пару дней ему уже стукнет 64 года.

10. Мэрайя Кэри


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Волшебный голос, длинные ноги и красивые волосы сделали Мэрайю Кэри одной из самых знаменитых певиц во всем мире. Но с годами проблемы Кэри с лишним весом стали только усугубляться.

9. Джон Траволта


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
В 80-х о нем мечтали девушки всего мира. Стиль одежды актера почти не изменился с тех пор, но физическая форма уже не та, что была во время съемок фильма «Бриолин».

8. Брендан Фрейзер


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Что же произошло с тем самым Джорджем из джунглей? Брендан быстро растерял былые мускулы и отрезал густую шевелюру.

7. Джон Фавро


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Джона прославила роль в фильме «Тусовщики», в то время он был молод, красив и сексуален.
Но сейчас мы можем видеть лишь тень того мужчины. Теперь актер уже не может побороть лишний вес.

6. Джанет Джексон


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Эта певица и танцовщица когда-то была невероятно горячей красоткой, ее подтянутой фигуре завидовали многие. Сейчас в карьере Джанет затишье, но она по-прежнему привлекает к себе внимание – сложно поверить, что она могла так растолстеть.

5. Кевин Федерлайн


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Этот американский танцор и рэпер больше прославился своими скандальными отношениями с Бритни Спирс. В то время он появлялся на обложках журналов и постерах, в телевизионных шоу. Сейчас же бывший .Казанова набрал лишний вес и растерял всю популярность.

4. Вэл Килмер


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
В молодости Вэл мог свести с ума любую девушку. Эти красивые губы, волевой подбородок, пленительный взгляд. Но сейчас с ним что-то произошло. Актер уже не так следит за свой внешностью и попросту набрал лишний вес.

3. Келли Кларксон


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Кларксон обрела известность после участия в телешоу American Idol в 2002 году. С тех пор она сильно изменилась, растолстела как на дрожжах. Сейчас многие критикуют Келли за лишний вес, но он никак не мешает ее карьере.

2. Роб Кардашян


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Когда-то брат Ким и Хлои Кардашян был даже моделью, но потом у него возникли проблемы со здоровьем и он начал стремительно набирать вес. Возможно, ему стоит поучиться у сестренок, как держать себя в форме.

1. Джессика Симпсон


12 знаменитостей, растерявших былую красоту
Когда-то Джес по праву считалась одной из самых сексуальных красоток, о ней мечтали многие мужчины. Но в период с 2005 по 2011 год знаменитость набрала столько лишних килограммов, что ее перестали узнавать. От былой красоты остались лишь волосы и улыбка. Сейчас певица постоянно сидит на диетах и занимается спортом, ей практически удалось вернуть прежнюю форму.

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