12 знаменитостей, растерявших былую красоту

Знаменитости – такие же люди, как и мы с вами. Только вот ошибок им никто не прощает. Внешности этих звезд в свое время завидовали миллионы, их называли секс-символами и идеалами красоты. Теперь же некоторые из них растолстели как на дрожжах, а кто-то просто постарел.
12. Мэттью Перри
За годы самый веселый персонаж телесериала «Друзья» сильно изменился. У актера были проблемы личного характера, поэтому он не особо заботился о своей внешности. Результат налицо.
11. Стивен Сигал
Из секс-символа Сигал превратился в упитанного деда. Как бы актер ни старался, а время ему обмануть так и не удалось. Через пару дней ему уже стукнет 64 года.
10. Мэрайя Кэри
Волшебный голос, длинные ноги и красивые волосы сделали Мэрайю Кэри одной из самых знаменитых певиц во всем мире. Но с годами проблемы Кэри с лишним весом стали только усугубляться.
9. Джон Траволта
В 80-х о нем мечтали девушки всего мира. Стиль одежды актера почти не изменился с тех пор, но физическая форма уже не та, что была во время съемок фильма «Бриолин».
8. Брендан Фрейзер
Что же произошло с тем самым Джорджем из джунглей? Брендан быстро растерял былые мускулы и отрезал густую шевелюру.
7. Джон Фавро
Джона прославила роль в фильме «Тусовщики», в то время он был молод, красив и сексуален. Но сейчас мы можем видеть лишь тень того мужчины. Теперь актер уже не может побороть лишний вес.
6. Джанет Джексон
Эта певица и танцовщица когда-то была невероятно горячей красоткой, ее подтянутой фигуре завидовали многие. Сейчас в карьере Джанет затишье, но она по-прежнему привлекает к себе внимание – сложно поверить, что она могла так растолстеть.
5. Кевин Федерлайн
Этот американский танцор и рэпер больше прославился своими скандальными отношениями с Бритни Спирс. В то время он появлялся на обложках журналов и постерах, в телевизионных шоу. Сейчас же бывший .Казанова набрал лишний вес и растерял всю популярность.
4. Вэл Килмер
В молодости Вэл мог свести с ума любую девушку. Эти красивые губы, волевой подбородок, пленительный взгляд. Но сейчас с ним что-то произошло. Актер уже не так следит за свой внешностью и попросту набрал лишний вес.
3. Келли Кларксон
Кларксон обрела известность после участия в телешоу American Idol в 2002 году. С тех пор она сильно изменилась, растолстела как на дрожжах. Сейчас многие критикуют Келли за лишний вес, но он никак не мешает ее карьере.
2. Роб Кардашян
Когда-то брат Ким и Хлои Кардашян был даже моделью, но потом у него возникли проблемы со здоровьем и он начал стремительно набирать вес. Возможно, ему стоит поучиться у сестренок, как держать себя в форме.
1. Джессика Симпсон
Когда-то Джес по праву считалась одной из самых сексуальных красоток, о ней мечтали многие мужчины. Но в период с 2005 по 2011 год знаменитость набрала столько лишних килограммов, что ее перестали узнавать. От былой красоты остались лишь волосы и улыбка. Сейчас певица постоянно сидит на диетах и занимается спортом, ей практически удалось вернуть прежнюю форму.
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