12 знаменитостей, растерявших былую красоту

Знаменитости – такие же люди, как и мы с вами. Только вот ошибок им никто не прощает. Внешности этих звезд в свое время завидовали миллионы, их называли секс-символами и идеалами красоты. Теперь же некоторые из них растолстели как на дрожжах, а кто-то просто постарел.









12. Мэттью Перри

11. Стивен Сигал

10. Мэрайя Кэри

9. Джон Траволта

8. Брендан Фрейзер

7. Джон Фавро

6. Джанет Джексон

5. Кевин Федерлайн

4. Вэл Килмер

3. Келли Кларксон

2. Роб Кардашян

1. Джессика Симпсон