По какой причине на подводных лодках нельзя заниматься спортом

Каждый человек знает, что спорт – это важная составляющая крепкого здоровья и долгой жизни. А регулярные занятия и тренировки улучшают не только здоровье, но и внешний вид. Особенно важна отличная физическая подготовка для людей, которые защищают страну – военных, моряков, силовиков.











Конечно, не менее важны и эмоциональное, духовное состояние, но спорт позволяет повысить, улучшить и эти показатели, сделать мужчину более сильным во всех смыслах этого слова. В связи с этим военные, в частности на флоте, должны на постоянной основе тренироваться, совершенствовать свои навыки не только в военном деле, но и в спорте.







Однако к морякам, служащим на подводных лодках, это утверждение не относится. В данном случае правило не работает. Если на суше подводники проходят соответствующую подготовку, в том числе и спортивную, то на большинстве атомных современных субмарин силовые спортивные занятия запрещены. Это связано с негативным влиянием тренировок на здоровье человека. Подлодки, оснащенные атомными реакторами (АПЛ), стали намного автономнее своих предшественниц. В связи с этим, они могут оставаться на глубине намного дольше.







Естественно, экипаж должен дышать, и для этого ему необходим воздух. Но здесь он искусственный, произведенный спецустановками жизнеобеспечения. Для того, чтобы люди могли дышать, им необходим кислород, получаемый в данном случае при помощи электролиза – вода из-за борта расщепляется на кислород и водород.

Какая связь между воздухом внутри подлодки и спортивными занятиями