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5 изумительных желейных десертов

Французский желейный десерт был и остается одним из самых вкусных десертов в мире. Еще Бонапарт со своей супругой лакомились этим блюдом за обеденным столом.

С тех пор появились сотни рецептов желейного десерта, и vs-t.ru выбрал для вас 5 самых аппетитных, чтобы вы могли порадовать своих близких.

Желейный рисовый десерт


5 изумительных желейных десертов

Вам понадобится (на 2 порции):
4 ст. л. вареного риса
150 г творога
1 ст. л. желатина
5 ст. л. нежирных сливок (или молока)
2 ст. л. сахара
ванильный сахар
корица молотая

Приготовление:
Рис отвариваем в подслащенной воде до готовности. Пропорции риса и воды указаны на упаковке крупы.
Желатин замачиваем в небольшом количестве теплой воды, даем набухнуть и затем распускаем его на водяной бане.
Соединяем творог, сливки (или молоко), сахар, ванильный сахар, корицу и перемешеваем с помощью блендера.
К творожной массе добавляем желатиновую массу и рис. Тщательно перемешиваем. Рис можно предварительно измельчить с помощью блендера или оставить целым для фактурности десерта.
Разливаем массу по формочкам и отправляем в холодильник застывать.
Чтобы желе можно было легко извлечь из формы, опускаем ее дном вниз в горячую воду на несколько секунд, а затем переворачиваем.
Десерт подаем с любимым сладким соусом, растопленным шоколадом или джемом.

Шоколадное желе


5 изумительных желейных десертов

Вам понадобится:
120 г горького шоколада
500 мл молока
10 г желатина
сахар по желанию

Приготовление:
Для начала нам нужно вскипятить молоко.
Затем берем желатин, замачиваем его в небольшом количестве теплой воды, даем набухнуть и распускаем на водяной бане.
Готовый желатин добавляем в молоко. Смесь немного прогреваем и интенсивно помешиваем.
Черный шоколад ломаем на кусочки и соединяем с молоком. Перемешиваем до полного растворения шоколада, пока не получится масса однородного цвета.
Смесь заливаем в формы и отправляем в холодильник. Готовый десерт можно посыпать тертым шоколадом или миндальными лепестками.

Желейный торт из киви и сметаны


5 изумительных желейных десертов

Вам понадобится:
Для коржа:
400 г песочного печенья
150 г сливочного масла
Для I желе:

2 упаковки желе со вкусом киви
2 шт. киви
25 г желатина

Для II желе:
750 г сметаны
500 мл молока
35 г желатина
200 г сахара

Приготовление:
Сначала разминаем печенье, чтобы оно превратилось в мелкую крошку, затем смешиваем его с растопленным сливочным маслом. Тесто должно получиться достаточно мокрым.
На дно разъемной формы стелим пищевую пленку и выкладываем туда тесто. Чтобы поверхность была ровной, придавливаем тесто ложкой. Ставим форму в холодильник.
В слегка остывшее кипяченое молоко добавляем желатин и размешиваем его до полного растворения.
Сметану с сахаром взбиваем миксером. Не выключая миксер, осторожно тонкой струей вводим в сметану молоко с желатином, чтобы от перепада температур желатин не взялся комками.
Смесь вливаем в форму поверх коржа и отправляем все это в холодильник на час. За это время масса должна схватиться.
Готовим желе с ароматом киви по инструкции на упаковке.
Киви очищаем от кожи, нарезаем ломтиками или дольками.
Достаем форму с десертом из холодильника и проверяем, уплотнилась ли поверхность желе. Сверху заливаем слой остывшего зеленого желе и выкладываем ломтики киви. Торт ставим в холодильник на ночь, а утром наслаждаемся вкусным десертом.

Желейный торт «Мозаика»


5 изумительных желейных десертов

Вам понадобится:
4 пачки желе разных цветов
400 мл сгущенного молока
85 г желатина

Приготовление:
Готовим желе согласно инструкциям на упаковке (в разных посудах), затем оставляем на ночь застывать.
Желатин замачиваем в небольшом количестве теплой воды, даем набухнуть и затем распускаем на водяной бане.
Соединяем желатин со сгущенкой и хорошо перемешиваем.
Цветное желе нарезаем кубиками, засыпаем их произвольно в подходящую форму и заливаем сгущенкой с желатином. Оставляем застывать в холодильнике.

Тарт с мандаринами


5 изумительных желейных десертов

Вам понадобится:
100 г сливочного масла
2 яичных желтка
130 г пшеничной муки
30 г молотого миндаля
щепотка соли
125 г сахара
20 мл воды
300 г сладкой творожной массы
25 г крахмала
2 яйца
350 г мандаринов
1 упаковка желе без вкусовых и ароматических добавок

Приготовление:
Готовим тесто: смешиваем масло, муку, миндальную крошку, соль и 25 г сахара. Руками растираем смесь в крошку и добавляем желтки. Замешиваем плотное тесто, понемногу подливая холодную воду.
Тесто помещаем между листами пергамента или пищевой пленки, чтобы его можно было легко раскатывать в тонкий пласт. Пласт осторожно переносим в смазанную форму, формируя бортики.
Творожную массу дополняем сахаром по вкусу (если требуется). Растираем с яйцами, добавляем крахмал.
Тесто протыкаем вилкой в нескольких местах, сверху выкладываем начинку. Выпекаем 30 мин при температуре 200 градусов, затем остужаем.
Готовим желе согласно инструкции.
Мандарины очищаем от кожицы и делим на дольки. Дольки выкладываем на поверхность тарта и заливаем желе. Десерт отправляем в холодильник до застывания.

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