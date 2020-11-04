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Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Нож это не только опасный предмет, с которым стоит обращаться крайне осторожно, но также и предмет обожания многих любителей «остренького». Ценность ножа составляет не только его внешний вид, но и материал, из которого он был сделан. Надежные ножи делаются только из крепких материалов, но гораздо интереснее, если нож был сделан из неожиданной подручной вещи. Далее вы сможете увидеть ножи, сделанные из автомобильного поршня, гаечного и газового ключа, мотоциклетной цепи и ещё многого-много других не менее интересных лезвий.

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Ножи из мотоциклетных, велосипедных и прочих цепей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Нож из газового ключа

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Ножи из накидных гаечных ключей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Ножи из торцевых гаечных ключей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Нож из универсального гаечного ключа

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Ножи из троса

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Ножи из автомобильного поршня

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Ножи из напильников

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Нож из штыка винтовки

Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

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