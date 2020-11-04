Творческие ножи, сделанные из неожиданных вещей

Нож это не только опасный предмет, с которым стоит обращаться крайне осторожно, но также и предмет обожания многих любителей «остренького». Ценность ножа составляет не только его внешний вид, но и материал, из которого он был сделан. Надежные ножи делаются только из крепких материалов, но гораздо интереснее, если нож был сделан из неожиданной подручной вещи. Далее вы сможете увидеть ножи, сделанные из автомобильного поршня, гаечного и газового ключа, мотоциклетной цепи и ещё многого-много других не менее интересных лезвий.







Ножи из мотоциклетных, велосипедных и прочих цепей



























Нож из газового ключа







Ножи из накидных гаечных ключей



















Ножи из торцевых гаечных ключей







Нож из универсального гаечного ключа







Ножи из троса















Ножи из автомобильного поршня















Ножи из напильников



































Нож из штыка винтовки







с





