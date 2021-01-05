5 традиционных приемов хранения, которые изжили себя

Глядя на фотографии интерьеров в глянцевых журналах или модных блогах, посвященных дизайну, у нас невольно вырывается вздох восхищения. А следом за ним – и сожаления, ведь наша квартира выглядит совсем не так. Даже если в интерьере правильно подобраны цвета, спланировано освещение, присутствует качественная мебель, все равно не будет идеала. И главная причина такого парадокса – в лишних вещах, загромождающих пространство, и устаревших системах хранения.