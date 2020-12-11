Как приготовить десерт макарон и секрет, почему он так дорого стоит

Десерт с долгой историей и невероятным вкусом. /Фото: i.pinimg.com

1. Классическая рецептура десерта

Основной ингредиент для приготовления десерта — миндальная мука. /Фото: i.pinimg.com

Десерт не только вкусный, но еще и очень красивый. /Фото: 4.bp.blogspot.com

Оказывается десерт не из Франции. /Фото: pbs.twimg.com

2. Пошаговая инструкция приготовления

Все начинается с правильного подбора ингредиентов. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Важно точно следовать инструкциям. /Фото: kaktutest.by

Цвет обеспечивает специальный кондитерский краситель. /Фото: d.wattpad.com

Выпекать десерт следует с аккуратностью и вниманием. /Фото: i.pinimg.com

Уже красиво. /Фото: leleka.lg.ua

Начинка и цвет могут быть самыми разнообразными. /Фото: i.pinimg.com

3. Причина высокой цены макаронов

Коробочка макаронов — дорогое удовольствие. /Фото: life.bodo.ua

Десерт, который может сводить с ума. /Фото: dariasaveleva.com