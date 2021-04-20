Для чего «Люфтваффе» понадобился странный самолет с кабиной сбоку

Если что-то немцы и умеют делать действительно лучше всех остальных на планете Земля, так это конструировать откровенно странные машины. Касается это не только сухопутной техники, но и летательных аппаратов. Так, незадолго до начала Второй мировой войны в Германии был сконструирован вот такой самолет с очень странной компоновкой. Многим уже наверняка интересно узнать: что это за машина и для чего она была нужна?
Идея была очень хорошей, но реализация подвела. /Фото: airpages.ru.
В 1937 году командование Люфтваффе захотело получить в свое распоряжение новую «игрушку». Военные авиаторы Рейха подумали, что неплохо было бы иметь такой многофункциональный самолет, который мог бы быть и бомбардировщиком, и штурмовиком, и разведчиком и даже постановщиком дымовых завес. В конкурсе на создание нового самолета приняло участие несколько компаний, однако самый интересный проект смогла представить компания «Blohm + Voss».
Ассиметричная кабина - главная фишка. /Фото: m.fishki.net.
Главной особенностью машины «Блом унд Фосс» была ее несимметричная компоновка. Панорамную кабину вынесли на крыло таким образом, чтобы пропеллер не перекрывал летчику обзор. Такое решение было предложено конструктором в ответ на требования Люфтваффе о том, что самолет должен быть одномоторным, с большой площадью остекления, а экипаж машины - не превышать 3 человек.
Это должен был быть многоцелевой самолет. /Фото: luftwaffephotos.com.
В 1937 году был построен деревянный каркас. Первый прототип машины - BV 141 был готов к лету 1938. Самолет оборудовали передовым на тот момент двигателем BMW 323 A c отдачей 1 000 лошадиных сил. Большие усилия были приложены конструкторами для того, чтобы достичь идеальной балансировки машины, обеспечить стабильность ее полета и четкость маневра. Начиная со второго прототипа на самолет стали ставить 4 пулемета. Третий прототип получил менее мощный двигатель и удлиненный до 12.15 метров фюзеляж. Размах крыльев при этом составил 15.35 метров. Завершились заводские испытания к апрелю 1939 года.
В итоге от проекта отказались. /Фото: Pinterest.
Новую машину показали высшему руководству Германии, включая Адольфа Гитлера. Сразу после этого был подготовлен заказ на 500 самолетов BV.141A-0. Вместе с тем начались армейские испытания, на которых новинка должна была попробовать себя в метании бомб. Вот только в ходе очередного тура тестов оказалось, что смелая разработка немецких промышленников в реальных условиях сталкивается с огромным количеством разнообразных неприятностей. В итоге дорогостоящий проект было решено свернуть и отказаться от идей разработки самолетов с асимметричной конструкцией.
Создано было всего несколько таких машин. /Фото: warthunder.com.
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