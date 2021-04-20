Для чего «Люфтваффе» понадобился странный самолет с кабиной сбоку

Идея была очень хорошей, но реализация подвела. /Фото: airpages.ru.

Ассиметричная кабина - главная фишка. /Фото: m.fishki.net.

Это должен был быть многоцелевой самолет. /Фото: luftwaffephotos.com.

В итоге от проекта отказались. /Фото: Pinterest.

Создано было всего несколько таких машин. /Фото: warthunder.com.