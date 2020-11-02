Туфли Маяковского, сапоги вождя народов: обувь, которую носили знаменитости

1. Туфелька Марии-Антуанетты, королевы Франции и Наварры

Туфелька, в которой низложенная королева шла на казнь. /Фото: ridiculouslyinteresting.com

2. Хромовые сапоги И.В. Сталина

Сталин, оказывается, ходил в обыкновенных сапогах. /Фото: ribalych.ru

3. Туфли императрицы Марии Фёдоровны

По цвету туфель вдовствующей императрицы можно было определить настроение ее в определенный период. /Фото: liveinternet.ru

4. Полуботинки Владимира Маяковского

Туфли Маяковского выдавали в нем настоящего московского денди. /Фото: files.books.ru

5. Сандалии фараона Тутанхамона

Сандалии, которым больше трех тысяч лет. /Фото: mapme.club