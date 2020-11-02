Туфли Маяковского, сапоги вождя народов: обувь, которую носили знаменитости

Обувь может многое рассказать о своем владельце – его вкус и предпочтения в одежде, темперамент и черты характера, а также обстоятельства, в которых он жил. Поэтому нет ничего удивительного, что туфли, ботинки и сапоги известных людей, вошедших в историю, выставляются в музеях наравне с другими их личными вещами. Ведь они могут рассказать не только об их хозяине, но и об исторических событиях, которые с ним связаны.
1. Туфелька Марии-Антуанетты, королевы Франции и Наварры
Туфелька, в которой низложенная королева шла на казнь. /Фото: ridiculouslyinteresting.com
На самом деле, это может показаться странным, что в музее изящных искусств французского города Канн выставляется только одна туфля Марии-Антуанетты, супруги Людовика XVI, которая была большой модницей, вела праздную и веселую жизнь, а закончила ее под лезвием гильотины. Однако все дело в истории, которая связана с этой туфелькой, ведь именно в ней низложенная королева поднималась на эшафот.
История, связанная с туфлей, описывается следующим образом: утром 16 октября 1793 года «вдова Капет», как называли Марию-Антуанетту после свержения монархии и казни её мужа, ступала на эшафот на площади Согласия в Париже, она оступилась и потеряла именно эту туфельку 36-го размера, которую сохранил неизвестный ныне очевидец этого события. Сегодня туфля является часть музейной экспозиции и пользуется у посетителей большой популярностью.
2. Хромовые сапоги И.В. Сталина
Сталин, оказывается, ходил в обыкновенных сапогах. /Фото: ribalych.ru
В Московском государственном историческом музее выставляется пара хромовых сапог сорокового размера. Казалось бы, что может быть интересного в этой обуви? А все дело в их владельце, ведь носил их никто иной как вождь народов Иосиф Виссарионович Сталин.
О том, что советский генералиссимус предпочитал военный стиль в одежде, особенно в период Великой Отечественной войны и после, известно давно. Однако это не мешало распространяться мнению, что он носил мягкие полусапожки. А на самом деле, его хромовые сапоги отличались от тех, что носили остальные только наличием в них стелек-прокладок, которые приходилось вставлять по причине болей в ногах их владельца.
3. Туфли императрицы Марии Фёдоровны
По цвету туфель вдовствующей императрицы можно было определить настроение ее в определенный период. /Фото: liveinternet.ru
Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, которая позже стала императрицей Марией Фёдоровной и женой Александра III, была известной модницей.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в экспозиции Эрмитажа выставлена полноценная коллекция ее одежды и обуви разных периодов ее жизни. По вещам, выставленным там, можно проследить, как на их владелицу влияли определенные события. Так, красные туфли 1880-х она носила в самые яркие и светские годы, а вот чёрные 1910-х — полная противоположность первых - она надевала после потери мужа и двух сыновей.
Интересный факт: свои вещи в петербургский музей вдовствующая императрица не завещала – она вообще оставила их там недобровольно. Дело было так: в феврале 1917 года, когда её сын Николай II подписал отречение от престола, Мария Фёдоровна занималась развертыванием госпиталей в Киеве. Откуда, по сути, без вещей она уехала от наступающей революции сначала в Крым, а в 1919 году — к родственникам в родную Данию.
4. Полуботинки Владимира Маяковского
Туфли Маяковского выдавали в нем настоящего московского денди. /Фото: files.books.ru
Несмотря на то, что Маяковский считался «Не для денег родившимся», влияние Лили Брик впоследствии сделало из него одного из самых модных мужчин Москвы в двадцатых годах прошлого века. Среди его вещей были замечены: несколько шляп из Австрии, французский ремень, английские сорочки, галстуки из Америки, а также дорогие кожаные ботинки фирмы J.M. Weston. Именно пару такой обуви можно увидеть в Государственном музее В.Маяковского в Москве, как и наглядно оценить элегантность гардероба поэта.
Модникам на заметку: похожие туфли вполне реально купить и сегодня. Компания J.M. Weston имеет в своей линейке очень подобный фасон тому, что носил Маяковский. Вот только цена кусается: одна пара обойдется минимум в 700 евро.
5. Сандалии фараона Тутанхамона
Сандалии, которым больше трех тысяч лет. /Фото: mapme.club
В легендарной гробнице фараона Тутанхамона, правившего Древним Египтом приблизительно в 1332–1323 годах до н. э. было найдено множество его личных вещей, которые сегодня можно увидеть в экспозиции Каирского Египетского музея. Одних только пар обуви раскопали не меньше сотни. Среди них были также и легкие сандалии. Такие находки являются настоящей ценностью, ведь такой хрупкий материал, как папирус, в других условиях попросту неспособен пережить три с лишним тысячелетия истории.
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