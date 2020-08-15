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Хитрость для тех, кто устал бороться с волосами в водостоке

Хитрость для тех, кто устал бороться с волосами в водостоке

Хитрость для тех, кто устал бороться с волосами в водостоке

Хочу поделиться с теми, кто устал бороться с проблемой засоров, вызванных волосами и шерстью.

У меня длинные волосы, у двух дочек длинные волосы, длинношерстные Йорк и Болонка и, что самое ужасное, постоянно линяющий Лабрадор.

Проблема волос в водостоке у нас, однако, давно решена.

Мы регулярно, раз в 2-3 месяца, иногда чаще, на ночь выдавливаем в водосток тюбик крема для депиляции. Самого дешёвого, например Вельвет из Ашана.

И всё. Проблемы нет. Крем растворяет волосы и шерсть. Проверено годами.

Буду рада, если этот способ кому-то пригодится!

 

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