12 «умных» слов, которые часто употребляют в неверном значении

Желая обогатить свою речь и более доходчиво описать чье-то качество или происходящее событие, многие употребляют «красивые» и «умные» слова. Эти слова настолько известны и привычны, что, казалось бы, никаких вопросов здесь быть не может. Однако на самом деле многие из этих слов часто употребляются в неверном значении. Иногда – даже в противоположном. И это может привести к целому ряду проблем. Сказанная или написанная фраза может быть воспринята двусмысленно, она может кого-то обидеть или просто прозвучать глупо.
Почему-то многие убеждены, что слово «конгениальность» – это наивысшая степень «гениальности». Однако на самом деле у этого слова совсем другое значение. Конганиальный – это родственный, близкий по духу. Так что если чье-то решение вам близко – это конгениально. Но это вовсе не означает, что человек сделал или придумал что-то сверхвыдающееся.
Говорить про себя «я амбициозный» не стоит, ведь собеседник может оказаться высокообразованным человеком и знать, что «амбиции» – это вовсе не стремление к победе и целеустремленность, как часто считают, а обострённое, болезненное самолюбие, спесивость. Согласитесь, никто не захочет выглядеть перед новым знакомым или работодателем человеком с претензиями и излишним самомнением.
«Дилемма» – еще одно слово, которое иногда употребляется в неверном значении. Например, если человек говорит о какой-то проблеме или задаче, которую ему нужно решить, называть это «дилеммой» нельзя. Данный термин произошел от двух греческих составляющих – dis (вдвое) и lemma (предположение) и употребляется он только в том случае, когда человеку предстоит выбрать один из двух имеющихся вариантов. Причем, как правило, этот выбор затруднителен и варианты – противоположные. Например, провести отпуск на заграничном курорте, потратив кучу денег, или просидеть на даче и при этом сэкономить – это дилемма.
Упоминая, что кто-то новорил или вел себя с пафосом, часто имеют в виду фальшь и наигранность. На самом деле в переводе с греческого слово «пафос» означает «страсть». Так что говорить с пафосом – это говорить с воодушевлением. Это эмоциональная кульминация, и употреблять это слово с негативной или насмешливой окраской неверно.
Слово «асексуальный» очень часто употребляют как антоним прилагательного «сексуальный». Однако реальное значение у этого слова совсем другое: асексуальный – это тот, кто не испытывает полового влечения. Кстати, представители движения асексуалов уточняют, что называть их «антисексуалами» также неверно. Антисексуалы – это те, кто против секса, а асексуалы просто к нему равнодушны. В любом случае, называть некрасивого, непривлекательного человека асексуальным неправильно.
Часто можно услышать выражение «мне это как-то не комильфо», которое употребляют, когда хотят сказать, что человеку неудобно или некомфортно. На самом деле устаревшее слово «комильфо» означает «приличный, соответствующий правилам хорошего тона». В переводе с французского языка comme il faut означает «как подобает», «приличный», «элегантный». Так что «не комильфо» означает «неприлично для данной ситуации». Иными словами, если кто-то ведет себя неподобающим образом – это не комильфо.
Кого только ни называют маргиналами – и попрошаек, и бездомных, и людей, бросивших вызов обществу, и даже представителей богемы. Однако с этим словом нужно обращаться аккуратно. Согласно толковым словарям, маргинал – это человек, который находится на грани социальных групп (например, представитель нацменьшинства или мигрант). Он утратил свои прежние социальные нормы поведения, а к новым еще не успел приспособиться. Также маргиналом можно назвать того, кто осознанно не признает общепринятых правил поведения. Так что нищий или человек, потерявший дом – это не маргинал.
Некоторые считают, что слова «подпись» и «роспись» – синонимы, и в организациях при подписывании документов нередко можно услышать: «Поставьте свою роспись». Однако слово «роспись» имеет сосем иное значение – это живопись на стенах или предметах (роспись стен храма, городецкая роспись и т.д.). Есть у этого слова и еще одно значение – письменный перечень предметов. А вот когда гражданину нужно подписать документ или артиста поклонники просят оставить автограф, это подпись.
Очень характерная ошибка – когда, говоря о каком-либо союзе людей или организаций, употребляют слово «мезальянс». Скорее всего, его путают со словом «альянс», что действительно переводится как «союз». Существительное же «мезальянс» (кстати, это устаревшее слово) в дореволюционные времена означало «неравный брак с человеком, низшим по социальному положению». Так что, если девушка скажет «у нас с ним сложился отличный мезальянс», это будет смешно и, к тому же, обидно для ее молодого человека.
Слово «априори» обычно употребляют, когда речь идет о чем-то общеизвестном и не подлежащем сомнению. Например, «априори вода при минусовой температуре превращается в лед». Однако этот термин пришел из философии и изначально имел другое значение. «Априори» – это что-либо, не проверенное опытным путём, на практике. Некоторые словари допускают употребление этого термина в качестве синонима слова «аксиома», однако большинство авторитетных словарей фиксируют только одно значение – «философское».
Очень часто слово «социопат» путают со словом «социофоб» или же считают их синонимами. Однако это абсолютно разные и даже в чем-то противоположные понятия. Социофоб – это человек, который боится общения и чувствует себя дискомфортно в социуме. Те или иные фобии есть у многих, и это вовсе не означает, что человек психически болен. А вот социопатия — это расстройство личности психического характера, при котором человек игнорирует социальные нормы поведения. Часто это может сопровождаться эгоцентризмом, безответственностью, раздражительностью и даже агрессией. Так что если вы робкий человек, избегающий общения, не стоит говорить: «Я социопат».
Иногда слово «эгида» употребляют как синоним слова «предлог». Например: «под эгидой защиты природы» или «под эгидой благоустройства». Это абсолютно неверно. Согласно словарям, выражение «под эгидой» означает, что некое мероприятие или событие происходит под чьей-то защитой, при чьем-то покровительстве или поддержке. В древнегреческой мифологии «эгидой» назывался щит Зевса. Поэтому если журналист пишет «под «эгидой благоустройства спилили деревья», получается чепуха.
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