Исчезновение трости: почему многовековой мужской аксессуар внезапно перестали использовать

Во все времена образ мужчины и женщины состоял из различных деталей, которые могли рассказать о его статусе, вкусах и даже характере. И в последние четыреста лет незаменимым атрибутом при мужчине была трость. Владельцы, казалось, вообще не выпускают ее из рук, и так будет всегда. Однако предыдущее столетие внезапно внесло свои коррективы, а сегодня с тростью можно увидеть разве что людей в возрасте или тех, кто хочет выделиться своим неординарным по современным стандартам внешним видом.
В это трудно поверить, но появлению трости способствовала не только необходимость найти способ помочь передвигаться тем, кто без подручных средств уже не может этого сделать. Практически сразу у палки для ходьбы появилась еще одна функция - своеобразного украшения, показателя респектабельности и статуса владельца.
Трость - это знаменитый атрибут статуса в прошлом. /Фото: liveinternet.ru
Кроме того, ряд исследователей утверждают, что причина популярности дорогих и длинных тростей является следствием особенностей
мужской психики и биологии. Так, они прямо ассоциируют владение самой броской и устрашающей палкой с силой и властью. Именно поэтому среди реалий королей и правителей древности обязательно можно было найти скипетры или жезлы, показательно олицетворяющие их претензии на управление государством.
Скипетр как атрибут власти использовали почти повсеместно. /Фото: billionnews.ru
Наибольшую популярность трости в качестве аксессуара получили в конце 17 века. Тогда особым спросом пользовались так называемые малаккские модели с ручкой из слоновой кости. Материал для этих тростей поставляли из Малаккского пролива в Малайзии. С наступлением 18 века дизайну трости стали уделять особое внимание, ведь они считаются показателями достатка и статуса владельца. Ручки и наконечники начали массово украшать золотыми кисточками.
Трость из малаккского тростника, современная реплика. /Фото: wikipedia.org
Пиком популярности же этого аксессуара можно считать викторианскую эпоху и период промышленной революции, который способствовал появлению среднего класса. Именно мужчины этого социального слоя стали активно продемонстрировать собственные богатство и индивидуальность с помощью роскошных тростей.
Викторианская эпоха стала пиком спроса на трости. /Фото: pinterest.com
Расширяется и диапазон их дизайна. Так, например, ручки стали стилизовать в виде головы львов, орлов и собак различных пород. Кроме того, для украшения использовались самые разные, в том числе экзотические материалы - нефрит или янтарь.
Разнообразие дизайнов трости поражает воображение. /Фото: naukatehnika.com
Еще одной особенностью, которая появилась со временем у трости - это увеличение её функциональности. Так, в некоторых модификациях находился скрытый клинок для самозащиты. Также трость можно было совместить с зонтиком. Существовала еще одна занимательная функция - специальный механизм превращал аксессуар в зажим для перчаток, которые тогда также носили повсеместно.
Боевая трость со скрытым клинком. /Фото: wikipedia.org
Но время шло, и уже в 20-м веке популярность тростей пошла на спад. Так, в период между мировыми войнами, молодые мужчины все чаще вместо классических моделей делали выбор в пользу зонтов-тростей.
Последние лет семьдесят мужчины отдают предпочтение тростям-зонтикам. /Фото: bowandtie.ru
А после Второй мировой войны трость стали применять исключительно как медицинское приспособление. Эта тенденция отразилась и на дизайне моделей: они стали максимально простыми и неказистыми, поэтому даже те, кто ранее носил трости, уже не имели желания ассоциироваться с этим предметом.
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