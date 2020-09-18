Почему докторов в России называли «холерниками» и не доверяли им

Одна из печальных реалий современности – низкий уровень доверия к официальной медицине, вследствие чего тысячи людей идут со своими хворями к знахарям, колдунам, экстрасенсам. Конфликты в сфере отношений доктора и пациента имели место практически всегда. Ещё в начале ХХ века Викентий Вересаев в своих «Записках врача» сокрушался по поводу того, что о врачах распускаются самые нелепые слухи, им предъявляются невыполнимые требования и нелепые обвинения. Но корни дефицита доверия уходят в ещё более далёкие времена.









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