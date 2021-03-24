Зачем Мэрилин Монро надевала платье из картофельного мешка

Мода на одежду из мешков – примета Великой депрессии в США

«Хорошие хозяйки мешки не выбрасывают» – памятка о том, как можно использовать ткань

Платья из мешков стали модным экономным трендом в Америке в первой половине XX века

Платье, сшитое из мешка для конкурса кройки и шитья (Канзас, 1930-е гг)

Фотографии Мэрилин Монро в платье из картофельного мешка

Знаменитая фотосессия произвела фурор в СМИ