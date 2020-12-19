Как сложились судьбы главных секс-символов советского кино

С нами не соскучишься!

Им подражали женщины, о них мечтали мужчины — как сложилась судьба самых сексуальных актрис советского кинематографа.



Наталья Негода (56 лет)

Елена Кондулайнен (62 года)

Наталья Лапина (56 лет)

Александра Яковлева (62 года)

Анна Самохина

Любовь Полищук

Светлана Светличная (79 лет)