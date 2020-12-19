Как сложились судьбы главных секс-символов советского кино

Им подражали женщины, о них мечтали мужчины — как сложилась судьба самых сексуальных актрис советского кинематографа.
Наталья Негода (56 лет)
Первую роль Наталья получила в 1988 году. Девушку взял сниматься Василий Пичула в своем дебютном фильме «Маленькая Вера». Сначала режиссер хотел пригласить Ирину Апексимову, но в итоге согласился на юную Негоду. Кинокартина прогремела на всю страну. Советский зритель, не привыкший к откровенным сценам и обнаженке, назвал фильм чудовищным. Несмотря на гневные отзывы, фильм посмотрели больше 50 миллионов человек. После яркого киновыхода Негода стала частой гостьей международных фестивалей. Девушке даже предлагали стать зарубежной соведущей на премии «Оскар» и стать моделью для обложки Playboy. Успешное начало карьеры подтолкнуло актрису к переезду в США, но там она не достигла вершин в актерской профессии. После продолжительной жизни в Голливуде Наталья вернулась в Россию в 00-х. Ее сразу пригласили на главную роль в фильме Алексея Мизгирева «Бубен, барабан». Киноработа оказалась успешной, но сейчас Негода нигде не снимается и ничего не рассказывает о личной жизни.
Елена Кондулайнен (62 года)
Елена — одна из первых актрис, которая появилась на обложке мужского журнала в обнаженном виде. Она привлекала мужчин своей внешностью, однако режиссеры не видели в Кондулайнен серьезной актрисы. Елену приглашали только на эпизодические роли. Сейчас актриса по‑прежнему выходит в свет в противоречивых нарядах с глубоким декольте. Кондулайнен четыре раза выходила замуж. У нее есть двое сыновей.
Наталья Лапина (56 лет)
Лапина сначала переехала в Германию в 80-х, а затем — в Лос-Анджелес. Там она начала карьеру певицы. Наталья охотно делилась с журналистами подробностями своей личной жизни. По ее словам, среди ее любовников были Александр Абдулов, Борис Немцов, Джек Николсон и Микки Рурк. История любви Лапиной закончилась трагично. У второго мужа Натальи диагностировали маниакально-депрессивный психоз. Однажды он даже чуть не убил супругу. После долгих лет издевательств актриса все бросила и уехала на родину с дочерью.
Александра Яковлева (62 года)
Обаятельную выпускницу Ленинградского государственного института театра, музыки и кино сразу пригласили на главную роль в киноромане «Экипаж». После грандиозного успеха фильма-катастрофы Александра появилась в кинолентах «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». В начале 90-х актриса перестала сниматься в кино и начала политическую карьеру. Яковлева стала председателем Комитета по культуре и туризму при мэрии города Калининграда, а после и вице-мэром. В 00-х экс-актриса уехала в Северную столицу, где руководила службой по управлению персоналом в аэропорту Пулково. Следующий свой руководящий пост она получила в РЖД. Яковлеву пригласили на должность генерального директора Дирекции скоростного сообщения («Сапсан»).
Анна Самохина
Звезда 80-х была признана самой красивой женщиной отечественного кинематографа журналом «Советский экран». В 90-х талантливая актриса перестала сниматься в новом кино. Она управляла Санкт-Петербургской художественной студией «Диапазон» и растила дочку Сашу, которая пошла по стопам матери и стала актрисой. На 48-м году жизни Самохина скончалась от рака желудка.
Любовь Полищук
Ее считали самой необычной и красивой актрисой советского кино. Первым мужем Полищук был коллега по театральной сцене Валерий Макаров. Но Любовь бросила мужа из-за постоянных скандалов. Расставалась с супругом Любовь, будучи беременной первым ребенком. Сын актрисы — известный актер Алексей Макаров так и не встретился с отцом. Через несколько лет в столице Любовь вновь влюбилась. На этот раз в художника Сергея Цигаля. От него актриса родила девочку Мариэтту Цигаль-Полищук. В начале 00-х актриса повредила позвоночник в автомобильной аварии. Через пять лет из-за саркомы Полищук удалили часть позвоночника. Последнюю роль актрисы российские зрители тоже запомнили — мать няни Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня». В этот период Любовь боролась с раком и заглушала боль сильными обезболивающими. В 2006 году Полищук умерла. Ей было 57 лет.
Светлана Светличная (79 лет)
В 28 лет Светлана стала популярна благодаря роли в «Бриллиантовой руке». Светличная запомнилась советскому зрителю как первая актриса, которая станцевала стриптиз. После удачной роли актрису начали приглашать на международные кинофестивали. Дальше актриса снялась в культовых фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Но потом всё сложилось трагично. Сначала Светлана простилась с мужем, затем с младшим сыном. Сегодня бывшую актрису часто приглашают на телешоу.
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