Как быстро сварить свеклу и сохранить все витамины

Свекла удивительный овощ, сколько раз и как бы мы ее не варили, идеально не получается. Повар Сергей Шахнов откроет вам секрет, как быстро и правильно сварить свеклу несколькими способами, чтобы она не потеряла своих полезных свойств.





Варим свеклу правильно без потери цвета, вкуса и полезных веществ

Способ №1 Готовим в микроволновке

Способ №2 Варим в кастрюле

Способ №3 Варим в пакетах

Способ № 4 Запекаем в духовке

Способ №5 Варим на пару в мультиварке

Каким бы способом вы, из ниже перечисленных не решили приготовить свеклу, сначала надо хорошо ее промыть. Делать это можно и нужно не только руками, но и губкой для посуды. Пока продается молодая свекла берите ее с «хвостиками», дома обрезайте, но не до конца, чтобы не нарушалась структура плода иначе вся сочность выйдет, а свекла станет от варки тусклой и водянистой. Ну а теперь способы.Берем корнеплод, вытираем насухо, делаем проколы по всей свекле, кладем в пакет, а можно просто в емкость для свч. Свекла среднего размера «варится» 10 -12 минут при максимальной мощности.Еще вариант кладете свеклу в глубокую тарелку для свч и затягиваете пищевой пленкой. Готовится также.Бытует мнение, что микроволновка портит продукт, делает его не полезным, если вы так тоже считаете, то пользуйтесь другим способом.Кладете мытую свеклу в эмалированную кастрюлю, заливаете кипятком так, чтобы он покрывал плоды.Ждем, когда закипит и варим в кипящей воде 30 минут. Сливаем воду и ставим свеклу под струю холодной воды. Свекла охлаждается под водой примерно 10-15 минут. Такой резкий температурный перепад доводит ее до готовности.Два минуса: хотя целостность плода не нарушена, по отвару можно сказать, что многое ушло в воду. Второе — придется оттирать налет от кастрюли. Ситуацию можно исправить.Чистую свеклу кладем в один или несколько пакетов. Главное грамотно все упаковать (хорошо завязать пакеты), чтоб вода в них не проникла. Тогда весь сок останется в свекле. Заливаем теплой водой и варим полчаса. Далее, как в способе №2.Считается одним из лучших способов. Включаем и разогреваем духовой шкаф до 200 градусов.Для приготовлении свеклы в духовке нужен пакет для запекания. Можно использовать фольгу. Упаковываем сухую свеклу в пакет — герметично с помощью зажимов. Помещаем в духовку на 30 минут, может чуть дольше. Ставим таймер, чтоб случайно не забыть.Спустя полчаса достаем пакет из духовки, не распаковывая помещаем в кастрюлю с ледяной водой на 15 минут. В данном варианте свекла не касается воды, а роль катализатора варки, также играет резкий температурный перепад.По скорости это такой же быстрый, как варка, но более щадящий. Да и свекла получается вкуснее: запеченная слаще вареной, да по цвету она красивее ярче. Все полезное остается в свекле и не уходит в воду.Половина чаши мультиварки наполняется водой. Сверху ставим контейнер для пароварки, который продается в комплекте. Если свекла небольшая (мытая сухая), кладем целиком, большую режем пополам и положить в чашу срезом вверх. Закрываем крышку мультиварки и в режиме меню, находим опцию «варка на пару». Выставляем на 40-45 минут. Включаем старт, все. Сначала будет нагреваться вода, потом пойдет пар, на котором и будет готовится свекла.В определенное время свекла готова, охлаждаем в тарелочке, чистим и готовим вкусные салатики или едим просто так.