Как приготовить вкусное пирожное «картошка»: 4 рецепта для всей семьи

С пирожным «картошка» практически каждый знаком. Это лакомство родом из детства до сих пор считается самым вкусным и любимым многими взрослыми и детьми. А вариантов его приготовления настолько много, что глаза разбегаются при выборе рецепта.
1. Классический вариант
Классический вариант пирожного картошка. \ Фото: google.com.ua.
Если вы решили вспомнить детство, а заодно порадовать себя и домочадцев вкусняшками, тогда классический рецепт бисквитной «картошки» - то, что нужно.
Ингредиенты:
• Мука - 200 г;
• Крахмал картофельный - 4 ст.л;
• Яйца - 8 шт;
• Сахар - 1 стакан.
Для крема:
• Молоко - 150 мл;
• Сахар - 1 неполный на палец стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Масло сливочное - 1 упаковка (250 г);
• Коньяк - 1 ст.л;
• Ванильная эссенция - 2-3 капли.
Для обсыпки:
• Какао - 1 ст.л;
• Сахарная пудра - 2 ст.л.
Бисквитная картошка. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Муку смешать с крахмалом и просеять через мелкое сито;
• Сахар взбить с яйцами до консистенции не сильно густого крема;
• После соединить с мукой и хорошенько перемешать;
• Тесто разделить на две части;
• Половину выложить на противень, застелив его бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Всё тоже самое проделать и со второй половиной теста;
• Готовые бисквитные коржи оставить на ночь;
• А утром перетереть их до состояния мелкой крошки;
• Молоко смешать с сахаром;
• Отправить на плиту и на медленном огне, постоянно помешивая, довести до кипения;
• Готовить 1-2 минуты;
• Затем снять с огня и дать остыть;
• В получившуюся смесь добавить яйцо и хорошенько взбить венчиком или несильно миксером;
• Отправить на медленный огонь;
• Постоянно помешивая, довести до кипения;
• Готовить до тех пор, пока крем не начнёт слегка загустевать;
• Снять с огня и остудить до комнатной температуры;
• Масло нагреть до комнатной температуры и добавить в получившийся крем;
• Приправить коньяком и ванильной эссенцией;
• Взбить миксером;
• Бисквитные крошки смешать с получившимся кремом;
• Сформировать пирожные в форме картошка;
• Со всех сторон обвалять в какао и сахарной пудре;
• Переложить на блюдо и отправить в холодильник на пару часов;
• Подавать к столу с тёплым молоком, чаем или кофе.
2. Со сгущёнкой
Пирожное картошка со сгущёнкой. \ Фото: pinterest.com.
Ещё один классный рецепт «картошки», который готовится буквально на скорую руку. Стоит только прикупить печенье и сгущёнку.
Ингредиенты:
• Песочное печенье - 0,5 кг;
• Какао - 1/2 часть стакана;
• Масло сливочное - 100 г;
• Сгущёнка - 250 г;
• Коньяк - 4 ч.л.
Для крема:
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Сахарная пудра - 1 ч.л.
Картошка из печенья и сгущёнки. \ Фото: livingincity.onrender.com.
Способ приготовления:
• Печенье разломать на части;
• Отправить в чашу блендера;
• Добавить какао (пару ложек оставить), растопленное сливочное масло, коньяк, сгущённое молоко;
• Аккуратно перемешать и перебить до однородной массы;
• Из получившего теста сформировать пирожные в форме картошки;
• Обвалять со всех сторон в какао;
• Переложить на блюдо и отправить в холодильник на 10-15 минут;
• В это время приготовить крем;
• Сливочное масло размягчить и смешать сахарной пудрой;
• Перед подачей украсить пирожные получившимся кремом.
3. Из сухарей
Пирожная картошка из сухарей. \ Фото: yandex.ua.
Если у вас зачерствел хлеб или завалялись сухари, не спешите скармливать птичкам. Ведь из него можно приготовить вкуснейшее пирожное «картошка», которое заменит любые магазинные сладости, а на приготовление такого блюда уйдёт не так уж и иного времени.
Ингредиенты:
• Сухари - 0,5 кг;
• Масло сливочное - 150 г;
• Сахар - 1 стакан;
• Какао - 4 ст.л;
• Молоко - 0,5 литра;
• Коньяк - 3 ч.л;
• Кокосовая стружка.
Очень вкусное и необычное пирожное. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Масло разрезать на несколько частей;
• Переложить в сотейник и растопить на медленном огне;
• После всыпать сахар с какао и влить молоко и коньяк;
• Постоянно помешивая довести до кипения;
• Готовить до тех пор, пока сахар и какао полностью не растворятся;
• Сухари переложить в чашу блендера и перебить до состояния крошки;
• Затем добавить в получившуюся смесь;
• Хорошенько перемешать и ещё раз слегка взбить;
• Из получившегося теста сформировать пирожные;
• Обвалять со всех сторон в кокосовой стружке и отправить в холодильник на 2-3 часа.
4. Творожная
Пирожное картошка из творога. \ Фото: google.com.ua.
Казалось бы, что только не придумают люди, дабы разнообразить привычное блюдо. Исключением не стало и пирожное «картошка», которое некоторые хозяйки готовят из творога. Почему бы и нет? Получается довольно-таки вкусно, да и детишки едят с удовольствием. Так что отличная альтернатива магазинным десертам и сыркам.
Ингредиенты:
• Творог - 250 г;
• Яйца - 1 шт;
• Масло сливочное - 1,5 ст.л;
• Какао - 6 ч.л;
• Сгущёнка - 7 ст.л;
• Сода - 1 щепотка;
• Сухари для панировки - 120 г;
Для начинки и обсыпки:
• Ядра грецких орехов - горсть;
• Какао - 4 ч.л;
• Сгущёнка - 4 ч.л.
Творожное пирожное картошка. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать яйца с творогом, сливочным маслом, какао, сгущёнкой и содой;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• И отправить на водяную баню;
• Готовить до тех пор, пока творожная масса не станет слегка жидковатой;
• Снять с огня и тут же добавить панировочные сухарики;
• Перемешать;
• Остудить до комнатной температуры и отправить в холодильник на 1,5 часа;
• Орехи подробить до состояния мелкой крошки;
• Смешать со сгущёнкой;
• Получившийся массой начинить творожное тесто, а после сформировать пирожные;
• Хорошенько обвалять со всех сторон в какао;
• Отправить в холодильник на 25 минут.
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