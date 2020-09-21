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Открытки из прошлого в цвете

В 1880-х годах сотрудник швейцарской типографской компании Orell Gessner Füssli изобрел процесс, позволяющий колоризировать черно-белые фотографии. Типографская контора из Детройта воспользовалась этим изобретением, чтобы перекрасить старые открытки и до начала Первой мировой войны им удалось колоризировать более 7 миллионов открыток. Самые интересные из них – в нашей подборке.

Открытки из прошлого в цвете


Продавцы молока в Бельгии.

Открытки из прошлого в цвете

Скальные образования в Гельголанд, Германия.

Открытки из прошлого в цвете

Пляж в Схевенингене, Гаага.

Открытки из прошлого в цвете

Большой канал в Венеции при свете луны.

Открытки из прошлого в цвете

Алжирцы возле кафе в Алжире.

Открытки из прошлого в цвете

Девушка в Шварцвальде, Германия.

Открытки из прошлого в цвете

Схевенинген, морской курорт в Гааге.

Открытки из прошлого в цвете

Бедуинские пастухи Сирии.

Открытки из прошлого в цвете

Ковбой на американском Западе.

Открытки из прошлого в цвете

Пастбище в швейцарских Альпах.

Открытки из прошлого в цвете

Военный корабль в Алжире.

Открытки из прошлого в цвете

Руины Капернаума в Израиле.

Открытки из прошлого в цвете

Кавказ.

Открытки из прошлого в цвете

Гавань Варнемюнде, Германия.

Открытки из прошлого в цвете

Женщина за прялкой, графство Голуэй, Ирландия.

Открытки из прошлого в цвете

Горный перевал Симплон в швейцарских Альпах.

Открытки из прошлого в цвете

Шале рядом с горой Веттерхорн в Швейцарии.

Открытки из прошлого в цвете

Старый город Бискра, Алжир.

Открытки из прошлого в цвете

Группа бедуинов в Палестине.

Открытки из прошлого в цвете

Мост вздохов в Венеции.

Открытки из прошлого в цвете

Высокие скалы у Танбридж Уэллс, Англия.

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