В 1880-х годах сотрудник швейцарской типографской компании Orell Gessner Füssli изобрел процесс, позволяющий колоризировать черно-белые фотографии. Типографская контора из Детройта воспользовалась этим изобретением, чтобы перекрасить старые открытки и до начала Первой мировой войны им удалось колоризировать более 7 миллионов открыток. Самые интересные из них – в нашей подборке.
Продавцы молока в Бельгии.
Скальные образования в Гельголанд, Германия.
Пляж в Схевенингене, Гаага.
Большой канал в Венеции при свете луны.
Алжирцы возле кафе в Алжире.
Девушка в Шварцвальде, Германия.
Схевенинген, морской курорт в Гааге.
Бедуинские пастухи Сирии.
Ковбой на американском Западе.
Пастбище в швейцарских Альпах.
Военный корабль в Алжире.
Руины Капернаума в Израиле.
Кавказ.
Гавань Варнемюнде, Германия.
Женщина за прялкой, графство Голуэй, Ирландия.
Горный перевал Симплон в швейцарских Альпах.
Шале рядом с горой Веттерхорн в Швейцарии.
Старый город Бискра, Алжир.
Группа бедуинов в Палестине.
Мост вздохов в Венеции.
Высокие скалы у Танбридж Уэллс, Англия.
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Открытки из прошлого в цвете
В 1880-х годах сотрудник швейцарской типографской компании Orell Gessner Füssli изобрел процесс, позволяющий колоризировать черно-белые фотографии. Типографская контора из Детройта воспользовалась этим изобретением, чтобы перекрасить старые открытки и до начала Первой мировой войны им удалось колоризировать более 7 миллионов открыток. Самые интересные из них – в нашей подборке.
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