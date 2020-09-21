Открытки из прошлого в цвете

В 1880-х годах сотрудник швейцарской типографской компании Orell Gessner Füssli изобрел процесс, позволяющий колоризировать черно-белые фотографии. Типографская контора из Детройта воспользовалась этим изобретением, чтобы перекрасить старые открытки и до начала Первой мировой войны им удалось колоризировать более 7 миллионов открыток. Самые интересные из них – в нашей подборке.









Продавцы молока в Бельгии.







Скальные образования в Гельголанд, Германия.







Пляж в Схевенингене, Гаага.







Большой канал в Венеции при свете луны.







Алжирцы возле кафе в Алжире.







Девушка в Шварцвальде, Германия.







Схевенинген, морской курорт в Гааге.







Бедуинские пастухи Сирии.







Ковбой на американском Западе.







Пастбище в швейцарских Альпах.







Военный корабль в Алжире.







Руины Капернаума в Израиле.







Кавказ.







Гавань Варнемюнде, Германия.







Женщина за прялкой, графство Голуэй, Ирландия.







Горный перевал Симплон в швейцарских Альпах.







Шале рядом с горой Веттерхорн в Швейцарии.







Старый город Бискра, Алжир.







Группа бедуинов в Палестине.







Мост вздохов в Венеции.







Высокие скалы у Танбридж Уэллс, Англия.



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