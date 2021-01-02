11 хитростей, как отстирать губную помаду с одежды, ковров и мебельной обивки

Красная помада может подчеркнуть образ, а может испортить одежду
Помада - мастхэв в косметичке любой женщины. Она делает губы яркими, привлекательными и увлажненными. Однако при неаккуратном использовании от помады может быть масса проблем. Например, испачканная одежда, своя или чужая, и предметы интерьера. Как быть, если случайно оставили пятно? Мы подскажем эффективные способы по его удалению.
Из чего состоит помада
Помада быстро впитывается в волокна тканей благодаря воску и жирам в составе / Фото: static.beautyinsider.ru
Основные компоненты любой помады: растительный воск для стойкости и пластичности, питательные жиры и масла, красители, пигменты и другие ингредиенты, в зависимости от типа косметического средства. Следы от губной помады видны как на светлых, так и на темных тканях.
Заниматься устранением пятна нужно как можно быстрее. Если отложить этот момент, след от помады покроется пылью, потускнеет, станет матовым и его будет сложнее отстирать. Также предварительно ознакомьтесь с рекомендациями по уходу за изделием, чтобы окончательно не испортить вещь.
Способы выведения пятен помады
Чем свежее пятно, тем проще его оттереть / Фото: infouborka.ru
Если пятно небольшое и вы сразу же приступили к его удалению, можно воспользоваться менее агрессивными методами. Наша задача - растворить жировые вещества и вывести пигмент без разрушения текстуры и цвета ткани.
Для удобства обработки пятен можно взять дощечку, обмотать ее светлым полотенцем, а сверху положить испачканную вещь изнанкой вверх. Если загрязнение небольшое, натяните ткань на стакан. При использовании агрессивных веществ и бытовой химии надевайте защитную маску и перчатки, а также распахните в помещении окна.
1. Хозяйственное мыло
Обработайте пятно с двух сторон и оставьте на 30 минут / Фото: atlastkani.ru
Возьмите обычное 72% мыло и обработайте им загрязненный участок с лицевой и изнаночной стороны. Промойте изделие теплой водой. Если с первого раза помада не стерлась, намыльте это место еще раз и оставьте на 30 минут. После смойте мыло и постирайте вещь в обычном режиме. Используйте лайфхак только для белой одежды, поскольку хозяйственное мыло обладает отбеливающим эффектом.
2. Пятновыводители
Обязательно протестируйте пятновыводитель на незаметном участке одежды / Фото: comments-images.rozetka.com.ua
Подойдет любое средство: в виде гелей, спреев, паст, салфеток, карандашей, мыла. Сперва проведите тест на ткани. Нанесите немного средства на ватный диск и обработайте им незаметный участок с изнаночной стороны. Если тампон не окрасился в цвет материала, можно продолжать процедуру. Нанесите пятновыводитель на загрязненный участок и оставьте на 10-30 минут (согласно инструкции производителя). Затем нужно постирать вещь, и губной помады как не бывало.
3. Спирт
Спиртом можно очистить одежду и мебельную обивку / Фото: severdv.ru
Спирт, разбавленный в равных частях с водой, подходит для очищения шелковых и шерстяных тканей. Смочите ватный диск в полученной жидкости и несколько раз проведите по следу помады. Если пятно не исчезло, повторите процедуру. После постирайте вещь в мыльном растворе и тщательно прополоскайте. Также можно использовать нашатырь (аммиак). Спирт подойдет и для очищения мебельной обивки.
4. Бензин
Очищенный бензин быстро справится с помадой / Фото: odezhda.guru
Если под рукой есть очищенный бензин, воспользуйтесь им. Нанесите вещество на ватный диск и пройдитесь по загрязнению. Промойте участок, обработайте раствором уксуса и воды (пропорция 1:1) и постирайте вещь.
5. Перекись водородаhttp://funhere.ru/?p=15950
Используйте перекись только для светлых тканей / Фото: image3.thematicnews.com
Лайфхак подходит для белых тканей. Нанесите 3% раствор на пятно от помады, оставьте на 20 минут и смойте. После постирайте прополоскайте вещь. Подобным образом можно обработать и ковровое покрытие, а затем аккуратно зачистить щеточкой.
6. Скипидар
Скипидар - это жидкая смесь смол разных хвойных деревьев / Фото: vreditel-stoi.ru
Скипидар содержит эфирные масла сосновых деревьев. Благодаря этому средство деликатно удаляет загрязнения с тканей, для которых нельзя использовать пятновыводители или отбеливающие препараты. Размешайте скипидар в равных частях с водой и обработайте следы губной помады. Подложите с лицевой и изнаночной стороны салфетки или полотенца, чтобы в них впитались остатки пятен. В завершение постирайте вещь с порошком.
7. Сода и лимон
Сочетание соды и лимона решит проблему с помадой / Фото: syl.ru
Распылите на испачканный участок воду из пульверизатора. Сверху присыпьте мелкой пищевой содой и выжмите несколько капель лимонного сока. Спустя час счистите соду и постирайте вещь в обычном режиме.
8. Средство для мытья посудыhttp://funhere.ru/?p=15950
Моющее средство выведет пятна с одежды, мягкой обивки и ковров / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Если испачкали деликатную ткань, воспользуйтесь жидкостью для мытья посуды. Обработайте средством пятно и оставьте на 2-3 минуты. Смойте вещество и повторяйте процедуру до тех пор, пока следы помады полностью не исчезнут. Для очищения мебельной обивки разведите моющее средство с водой, протрите пятно и оставьте на 5-10 минут. Спустя указанное время сотрите жидкость и обработайте участок чистой влажной тряпочкой.
Универсальное средство поможет и для очищения ковра. Смешайте 1 ст.л. жидкости для мытья посуды, 1 ст.л. белого уксуса и 2 стакана теплой воды. Нанесите раствор губкой и время от времени промакивайте участок. Повторяйте процедуру до тех пор, пока полностью не избавитесь от пятна. После смойте остатки раствора чистой водой.
9. Жидкость для снятия макияжа
Мицеллярная вода сотрет косметику не только с лица / Фото: pbs.twimg.com
Мицеллярная вода, пенка и тоник могут растворять косметику не только на лице, но и на загрязненных предметах. Потрите одним из средств загрязненный участок, а затем постирайте вещь. Молочко не используйте, поскольку оно также содержит жиры и может оставить новые пятна.
10. Зубная паста
Вотрите пасту в пятно, а через 1-2 минуты оцените результат / Фото: notagram.ru
Втирайте чистящее средство в пятно 1-2 минуты. Если с первого раза помада не исчезла, повторите манипуляции.
11. Глицерин
Теплый глицерин хорошо удаляет загрязнения / Фото: temperaturka.com
Подогрейте немного жидкого глицерина в микроволновке и обработайте им след от помады. Спустя 1,5-2 часа смойте вещество и оцените результат. Если загрязнение исчезло, прополощите вещь в теплой воде с добавлением соли.
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