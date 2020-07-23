Лучшие видеоигры для PlayStation

После релиза в 1994 году игровая приставка PlayStation стала живой легендой в мире видеоигр. Предлагаем вам немного поностальгировать вместе с нами и вспомнить игры, которые пользовались огромной популярностью во второй половине 1990-х годов.







Tomb Raider II (Расхитительница гробниц 2: Кинжал Сианя).



Сиквел Tomb Raider II вывел Лару Крофт на новый, более высокий уровень. В одном из эпизодов видеоигры можно было промчаться на катере по Венеции, и это было неимоверно круто.







Tony Hawk’s Pro Skater 3.



Не так давно вышла новая серия видеоигры Tony Hawk’s Pro Skater 3, но, положа руку на сердце, лучше бы она осталась в прошлом. Особенно остро это ощущается, когда вы играете в Pro Skater 3, которая без преувеличения была идеальна во всём.







Final Fantasy VII.



До сих пор ведутся споры, какая из ролевых игр серии Final Fantasy для PlayStation была самой удачной, но, пожалуй, мы остановимся на выпуске VII. Игра изобиловала множеством уникальных идей и отличалась креативным сеттингом.







Gran Turismo 2.



Ещё один сиквел для PlayStation, Gran Turismo 2, был одной из лучших гоночных видеоигр из когда-либо созданных. Игра вышла на двух дисках, что было довольно странно для конца 90-х, но там было столько машин!

Tenchu: Stealth Assassins.В конце 1990-х был период , когда практически в каждой игре должен был присутствовать элемент хитрости. В игре Tenchu: Stealth Assassins эта задача была прекрасно реализована.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)