Как жили крестьянки в дореволюционной России, и почему выглядели в 30 лет на 40, а в 60 лет... тоже

Крестьянка из Рязанской губернии. 18 лет.

Почему не всем картинам и текстам можно доверять?

На Пасхальном гулянии по традиции впереди шли молодые и красивые женщины. Во многих случаях барин наблюдал деревню вблизи только на праздник, во время подобных гуляний.

32-летняя крестьянка с коромыслом.

Крестьянка Дарья Киршенова, 35 лет.

На этой фотографии нетрудно понять, что видишь крестьянок, потому что на виду загрубелые рабочие руки.

Рано ли старились русские крестьянки?

Кадр из фильм *Тихий Дон* показывает казачек в зануздалках - платках, защищающих кожу лица от фотостарения.

Девочки-подростки на этой фотографии многим кажутся сейчас взрослыми, молодыми женщинами.

В шестьдесят от сорокалетней не отличить!

На этой фотографии молодые женщины.

По лицу этих женщин не вычислить их возраст. Обычно легче это сделать по рукам: чем старше женщина, тем больше времени она работает дома и тем светлее руки. Хотя иногда загар въедался на всю жизнь.

Крестьянская семья. Как думаете, сколько лет родителям?

У женщин двух разных поколений примерно одинаковый тонус кожи. Причина: коллагеновая диета .