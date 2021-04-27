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Как жили крестьянки в дореволюционной России, и почему выглядели в 30 лет на 40, а в 60 лет... тоже


Как жили крестьянки в дореволюционной России, и почему выглядели в 30 лет на 40, а в 60 лет... тоже

Есть два стереотипа о внешности крестьянок до революции. Одни представляют их всех ровно такими, как в кино про богатырей – фигуристыми, осанистыми, белолицыми и румяными. Другие рассказывают, что женщина в деревне старилась на глазах и порой и тридцатилетнюю бабу звали старухой. А что на самом деле?

Крестьянская Россия было очень большой. Деревни раскинулись во всех климатических и часовых поясах; во многих исконно нерусских местах были и русские сёла. Крестьяне составляли большую часть населения; женщины – чуть меньше половины крестьянства. Рождалось девочек и мальчиков примерно поровну, доживало до взрослого возраста тоже.
Крестьянка из Рязанской губернии. 18 лет.

Крестьянка из Рязанской губернии. 18 лет.

 

Осложнения беременности и родов, а также смертные побои уносили некоторое количество взрослых женщин в могилу. Однако и у мужчин находились причины умереть – например, драки с другими мужчинами, несчастные случаи в дальних поездках, отравление. В общем, женщин-крестьянок было в России предостаточно. И о них остались свидетельства: рисунки, фотографии и тексты, писаные помещиками.

Почему не всем картинам и текстам можно доверять?


Очень часто в дома больших помещиков допускали только приятных на лицо крестьянок. Иногда на случай, если барин захочет выбрать себе наложницу или на месте развлечься.
Иногда из общих представлений о том, что должно бар окружать. Многие помещики прожили жизнь в уверенности, что большинство крестьянских баба – молоды, веселы, румяны и быстроноги. Этот образ они воспевали в дневниках, мемуарах, стихах и рассказах разной степени талантливости.
На Пасхальном гулянии по традиции впереди шли молодые и красивые женщины. Во многих случаях барин наблюдал деревню вблизи только на праздник, во время подобных гуляний.

На Пасхальном гулянии по традиции впереди шли молодые и красивые женщины. Во многих случаях барин наблюдал деревню вблизи только на праздник, во время подобных гуляний.

 

Практически то же самое и с художниками. До моды на реализм и поиск гармонии даже в лохмотьях, морщинах и, главное, в индивидуальности лиц художники тщательно подбирали крестьянок, достойных того, чтобы оказаться на их картинах. Часто это были горничные из барского дома – конечно же, молодые и пригожие, не знающие палящего солнца и тяжёлого ручного труда.

 
32-летняя крестьянка с коромыслом.

32-летняя крестьянка с коромыслом.

 

Порой и горничных не брали позировать. Считается, что художник Венецианов часто в качестве натурщиц брал проституированных молодых женщин из города, и его знаменитые русские крестьянки в большинстве своём не умеют срезать серпом колосья, никогда не ходили в лаптях и порой вообще нерусского происхождения – петербургские финки, ижорки, немки.

 
Крестьянка Дарья Киршенова, 35 лет.

Крестьянка Дарья Киршенова, 35 лет.

 

Не все открытки и фотографии женщин в крестьянских костюмах, русских или финоугорских, также настоящие. В конце девятнадцатого века появилась мода на патриотичную примерку «народного», то есть крестьянского, костюма в разных обстоятельствах. В том числе – специально для того, чтобы получить автопортрет в нужном образе и раздавать копии молодым людям. Советским специалистам пришлось хорошо поработать, определяя, кто на сохранившихся и попавших им в руки карточках – в настоящем народном костюме, а кто позирует в имитации. И водораздел проходил не по богатству одежды, поскольку крестьянки снимались тоже в нарядной версии своей одежды – съёмка была редким, дорогим, торжественным событием.

 
На этой фотографии нетрудно понять, что видишь крестьянок, потому что на виду загрубелые рабочие руки.

На этой фотографии нетрудно понять, что видишь крестьянок, потому что на виду загрубелые рабочие руки.

 

Рано ли старились русские крестьянки?


В соседних деревнях – буквально пара вёрст друг от друга – могли быть радикально разные обычаи. В одной муж с женой обращались друг к другу на «Вы», а в другом – матерно. В одной вокруг старшей невестки крутилась жизнь семьи – она ведь становилась матерью первенца нового поколения, в другой каждая невестка была как батрачка. В одной пироги пекли так, в другой этак. Что уж говорить о традициях ухода за внешностью.

Казачки, которых одни считают русскими, другие – особым случаем, удивляли приезжих тем, что лица у них были закрыты, как у восточных женщин. Это не было подражание кавказцам – как раз многие кавкаженки лиц не скрывали. Это было средством ухода за красотой. Казачки прятали кожу лица от палящего солнца. Зато на праздники и в церковь они ходили, открыв лица, чтобы все видели и нежный румянец, и белые лбы.
Кадр из фильм *Тихий Дон* показывает казачек в зануздалках - платках, защищающих кожу лица от фотостарения.

Кадр из фильм *Тихий Дон* показывает казачек в зануздалках - платках, защищающих кожу лица от фотостарения.

Большинство других крестьянок лица от солнца не защищали – разве что пытались делать маски, отдыхая после бани, или умываться какой-нибудь особенной водой. При этом они проводили много времени на морозе, на ветру и на палящем солнце. Современный горожанин, далёкий от представлений о деревенской жизни, обычно представляет русскую бабу весь день возящуюся у печи с пирогами. На деле картина была совсем другой.

В страду женщины активно участвовали в полевых работах, по много часов каждый день – как солнце встало и пока оно не село. От солнечных лучей кожа не просто покрывалась загаром – она иссыхала, быстро шла морщинами, становилась плотной и тёмной одновременно. Рукам доставалось много работы, и это влияло на их кожу. Всё остальное время года большую часть работы женщины делали дома. Кроме той, что связана с водой. Именно женщина носила тяжёлые вёдра с водой, отправляясь за ними порой за полдеревни или дальше – как часто можно было встретить колодец, зависело от местности. Именно женщина ходила стирать и полоскать бельё к реке, неважно, мороз ли, ветер ли.
Девочки-подростки на этой фотографии многим кажутся сейчас взрослыми, молодыми женщинами.

Девочки-подростки на этой фотографии многим кажутся сейчас взрослыми, молодыми женщинами.

Стирка была небыстрым занятием, сильно нагружающим руки и спину. Кожа лица часто обветривалась или высыхала от мороза – это ускоряло процессы старения. Кожа и суставы рук от холодной воды и работы в ней тоже стремительно старели. Вот и выходило, что часто в двадцать пять крестьянка выглядела так, что городской житель давал ей и тридцать пять, и пятьдесят. Особенно если на работе женщина надорвала спину и начала сутулиться, делая образ ещё более «старческим». Или если от беременностей, нехватки кальция в рационе или побоев она теряла часть зубов, что влияло на овал лица и речь.

В шестьдесят от сорокалетней не отличить!


Однако те, кто рассказывает, как бабушка из деревни на их памяти совершенно не менялась, не лукавят. После того, как на женском лице к двадцати пяти годам появлялся первый набор признаков активного старения кожи, очень часто она будто консервировалась внешне. Причин тому было несколько.
На этой фотографии молодые женщины.

На этой фотографии молодые женщины.

Во-первых, чаще всего до старости доживали изначально очень крепкие, «удачные» человеческие экземпляры – те, кто пережил полное смертельных опасностей детство, истощающие организм беременности, все физические нагрузки, были так крепки, что было бы странно ждать, что они быстро превратятся в развалины. Работа превращалась для них, скорее, в поддержку организма движением и практически спортивными нагрузками.

Во-вторых, у русских крестьян было не принято активно двигать лицом. Мимика ценилась скупая – дёргают лицом, мол, идиоты. С малых лет девочка (и мальчик) привыкала носить лицо неподвижным, хотя и напряжённым (вероятно, для защиты глаз от ветра и солнца). Это препятствовало образованию мимических морщин во взрослом возрасте. Лица носили настолько неподвижными, что многих современных пользователей это коробит – под фотографиями могут писать, что женщины угрюмы, держат лицо кирпичом и так далее, в то время, как хорошо видно, что они просто стоят спокойно.
По лицу этих женщин не вычислить их возраст. Обычно легче это сделать по рукам: чем старше женщина, тем больше времени она работает дома и тем светлее руки. Хотя иногда загар въедался на всю жизнь.

По лицу этих женщин не вычислить их возраст. Обычно легче это сделать по рукам: чем старше женщина, тем больше времени она работает дома и тем светлее руки. Хотя иногда загар въедался на всю жизнь.

В-третьих, солнце, конечно, вызывало фотостарение лица, но оно же дубило кожу лица загаром. Кожа становилась плотнее, могла стать даже гладкой, глянцевитой, только с некоторым количеством морщин – заломами от необходимости щуриться против солнца и двигать челюстью, чтобы есть и говорить. Такая кожа меньше была подвержена воспалениям, часто (в зависимости от других обстоятельств) смотрелась подтянутой, скорее жёсткой, чем дряблой. Это плохо смотрелось в тридцать, но замечательно – в шестьдесят.
Крестьянская семья. Как думаете, сколько лет родителям?

Крестьянская семья. Как думаете, сколько лет родителям?

 

В-четвёртых, женщины во многих деревнях ели много коллагена. Выбирать из коровьей или свиной туши только филе было не принято. В ход шли все детали коровы, в том числе такие, которые годны только на холодец или в суп. В бедных семьях курицу часто делили так: самые мясные части – отцу и взрослым сыновьям, а женщины вылавливали в щах лапки и кусочки кожи. В общем, с пищей женщина получала порой больше коллагена, необходимого для поддержания кожи упругой, чем современные любительницы диетических грудок. Кожа поддерживалась питанием примерно в одном состоянии большую часть жизни.
У женщин двух разных поколений примерно одинаковый тонус кожи. Причина: коллагеновая диета.

У женщин двух разных поколений примерно одинаковый тонус кожи. Причина: коллагеновая диета.


Текст: Лилит Мазикина

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Как жили крестьянки в дореволюционной России, и почему выглядели в 30 лет на 40, а в 60 лет... тоже

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Как жили крестьянки в дореволюционной России, и почему выглядели в 30 лет на 40, а в 60 лет... тожеПодписаться на мой Instagram
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