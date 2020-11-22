3 причины, почему в СССР нарезной батон был вкуснее, чем сегодняшний

Когда речь заходит об эпохе СССР, то современники традиционно делятся на два лагеря: одни ругают время запретов и тотального дефицита, а другие с ностальгией вспоминают стабильность и качественные продукты. Кстати, о продуктах питания. До сих пор не утихают споры, почему советский нарезной батон был гораздо вкуснее, чем сегодяшний.
Советская рецептура изготовления батона отличалась от сегодняшней. | Фото: obozrevatel.com.
Много споров ходит вокруг ГОСТа и рецептуры, по которым выпекался раньше нарезной батон. Госстандарты мало изменились, а вот рецептура стала другой. Сегодня перед производителями хлеба стоит задача: за максимально короткий срок выдать как можно больше продукции. В СССР же на первом месте стояло качество. Сначала ставили опару на 4 часа. И только потом добавляли остальные ингредиенты, среди которых присутствовал и маргарин. Благодаря ему у батона появлялся характерный молочный привкус.
Сегодня же тесто замешивают сразу, а для улучшения вкусовых качеств добавляют усилители. О маргарине уже давно забыли, заменив его растительным маслом. Именно поэтому старожилы не могут сейчас уловить «тот самый» запах и вкус.
Почему в СССР нарезной батон был вкуснее, чем сегодняшний. | Фото: avatars.mds.yandex.net.
Еще одним немаловажным фактором, влияющим на вкус нарезного батона, были печи, в которых его пекли. В советское время это были в основном газовые печи. За счет этого получалась такая хрустящая корочка!
В СССР у батона не было упаковки. | Фото: sochi-news.net.
Ну и третье, это упаковка. Сможете ли вы вспомнить, чтобы хлеб в советское время лежал на прилавках в упаковках? Срок хранения батона не превышал и суток, поэтому граждане ежедневно получали свежие партии изделий.
Сейчас же мы видим батоны, завернутые в целлофан, бумагу, пищевую пленку. Конечно, срок хранения такого батона увеличивается, но по вкусу он уже не тот.
Ностальгия по советскому батону. | Фото: takprosto.cc.
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