3 причины, почему в СССР нарезной батон был вкуснее, чем сегодняшний

Советская рецептура изготовления батона отличалась от сегодняшней. | Фото: obozrevatel.com.

| Фото: avatars.mds.yandex.net. Почему в СССР нарезной батон был вкуснее, чем сегодняшний.| Фото: avatars.mds.yandex.net.

В СССР у батона не было упаковки. | Фото: sochi-news.net.

Ностальгия по советскому батону. | Фото: takprosto.cc.