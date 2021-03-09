7 вредных кулинарных привычек, которые не дают сделать блюдо совершенным

В процессе готовки у хозяек могут появиться не только полезные лайфхаки, которые можно смело положить в свою кулинарную копилку, но также плохие привычки. Вот так в супе остается лавровый лист, который придает горечь, а картофель не поджаривается, потому что его положили на противень сразу после чистки и нарезки. Какие еще привычки могут испортить ваше блюдо, читайте в статье Novate.ru.
Привычка 1: Охлаждать яичные белки в холодильники
Холодные белки не взобьются до пиков. / Фото: vkusno-recept.ru
Взбивание белков всегда вызывает у хозяек нервный тик, ведь в данной процедуре очень много нюансов, несоблюдение которых приводит к плачевному результату. Один из них – температура яиц. Дело в том, что отделить желтки от белков намного проще, когда яйца холодные, а вот приготовить безе, меренгу или просто взбить продукт до пиков можно лишь в том случае, если белки комнатной температуры. Поэтому не вздумайте охлаждать их в холодильнике, а еще лучше – взбейте на водяной бане. В этом случае пена получится самая пышная.
Обратите вниание: Для взбивания белков подходит только стеклянная, керамическая или посуда из нержавейки. Пластик в этот список не входит, так как он пористый и в нем может оставаться масляная пленка, которая не позволит белкам приобрести нужную консистенцию.
Привычка 2: Постоянно помешивать рис во время варки
Если постоянно мешать рис, он получится клейким. / Фото: fb.ru
Одна из самых частых причин, по которой у вас не получается рассыпчатый рис, как на фото из Инстаграма, заключается в том, что вы постоянно помешиваете его в процессе варки. Из-за этого выделяется крахмал, который склеивает зерна и превращает их в липкую неаппетитную массу.
Чтобы получиться действительно вкусный рис правильной консистенции, необходимо соблюдать следующие правила:
• Взять воду и рис в пропорции 1,5:1, а не 2:1, как привыкли большинство хозяек.
• Выбрать для варки кастрюлю с толстым дном.
• Налить в емкость воду, засыпать рис и довести до кипения.
• Посолить, помешать первый и последний раз, накрыть крышкой и убрать огонь до минимума.
• Варить на протяжении 13 минут.
• Не снимать крышку до того момента, пока время не истечет, так как рис должен вариться на пару.
• Дать готовому рису постоять на плите 10 минут, после чего перемешать вилкой, разложить по тарелкам и подать на стол.
Привычка 3: Использовать одну разделочную доску
Нельзя резать мясо и грибы на одной доске
Одна доска на кухне – это ничтожно мало, ведь многие продукты нуждаются в отдельной поверхности для нарезки. Для того, чтобы повара не путались и всегда имели не кухне необходимое количество разделочных досок, данные девайсы продаются наборами, в соответствии со стандартной системой цветовой кодировки. Так, голубые предназначены для сырых морепродуктов, красные – для сырого мяса, желтые – для сырой птицы, зеленые – для овощей и фруктов, коричневые – для готового мяса, белые – для хлеба и молочных продуктов.
Многих людей интересует, зачем существует подобное разделение и так ли сильно оно необходимо. Дело в том, что продукты могут передавать бактерии и аллергены друг другу, и чтобы этого избежать нельзя, например, класть на одну доску мясо и рыбу. Конечно, полный набор можно не покупать, но хотя бы четыре штуки в запасе должно быть.
Привычка 4: Часто перемешивать ингредиенты
Оставьте блюдо в покое, не мешайте каждые две минуты
Чтобы еда не подгорала, хозяйки стараются почаще ее перемешивать. Если бы они знали, к чему приводят их действия, то не приближались бы к сковороде на пушечный выстрел. Дело в том, что частое перемешивание продукт\ов не дает им поджариться, а также получать неповторимый вкус и аромат, который они приобретают «сидя» на горячей поверхности. Кроме того, подобные действия приводят к рыхлости и кашеобразности блюда, вне зависимости от того, готовите вы рагу или мясо с овощами. Если в рецепте не сказано «помешивать каждые две минуты», старайтесь лишний раз не подходить к плите.
Привычка 5: Размораживать и мариновать продукты на обеденном столе
Размораживать мясо на столе вредно для здоровья. / Фото: redfoxday.ru
А эта привычка может привести не к порче блюда, а к проблемам со здоровьем. Многие хозяйки считают, что размораживать пищу на столе при комнатной температуре – самый актуальный вариант, ведь таким образом продукты быстрее подготавливаются к дальнейшей кулинарной обработке. Однако пользы здоровью это не принесет. Врачи утверждают, что идеальным температурным режимом для появления и размножения бактерий является показатель между 5ºC и 60ºC. Если нужно разморозить рыбу или мясо, делайте это на нижней полке холодильника либо в микроволновой печи.
То же самое касается маринования. Делать это на обеденном столе нельзя, чтобы не активизировалась деятельность бактерий. Как только вы добавили в будущее блюдо необходимое количество специй, отправьте его в холодильник. Также нельзя использовать маринад повторно, например, чтобы залить им готовые порционные кусочки. Для блюда перед подачей на стол нужно готовить отдельный соус или заправку.
Привычка 6: Экономить на продуктах
Покупать самое недорогое мясо - не лучшая идея. / Фото: lifegid.media
Конечно, никто не говорит, что на ужин каждый день стоит готовить лосося или стейк из говядины. Но если вы собрались делать гаспачо, наверняка оно получится вкуснее из сочных помидоров, чем из водянистых овощей, купленных в супермаркете по акции. Важной составляющей любого блюда, вне зависимости от его итоговой стоимости, являются качественные продукты. Не зря каждый рецепт мясного блюда начинается с фразы «Возьмите самый лучший кусок мяса, который сможете себе позволить».
То же самое касается и гаджетов, с помощью которых вы готовите блюдо. Старая сковорода, на которой все подгорает, даже если налить огромное количество масла, тупой нож, который делает не аккуратные, а рваные кусочки, – все это здорово усложняет жизнь. Лучше один раз потратиться на хороший инвентарь, чем каждый раз нервничать в процессе готовки и выкидывать в мусорное ведро подгоревшее мясо.
Привычка 7: Не давать мясу отдохнуть
Если сразу разрезать мясо, весь сок вытечет. / Фото: steakandgrill.ru
Представьте себе ситуацию: вы снимаете стейк со сковороды, перекладываете на тарелку, разрезаете ножом и видите, как из него вытекает сок. Потом начинаете пробовать и понимаете, что мясо сухое, жесткое. Но как такое могло случиться, ведь вы только что видели сок? Самая главная причина заключается в том, что вы не дали стейку отдохнуть после приготовления. То есть, у него не было возможности дойти до нужного состояния, и за счет сока внутри остаться сочным и нежным. Время «отдыха» напрямую зависит от размера кусочка: если это стейк, пяти-семи минут будет достаточно, а если целая курица или утка, то оптимальным временем станет полчаса.
Также стоит помнить, что мясо должно быть комнатной температуры, а не замороженным. Таким образом оно сможет приготовиться более равномерно. И последний совет касается гаджетов – обзаведитесь специальным термометром, с помощью которого легко можно будет определить, готово мясо или нет. В этом случае вам не придется его разрезать, чтобы проверить, надеясь на собственное зрение, и портить внешний вид блюда.
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