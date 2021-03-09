7 вредных кулинарных привычек, которые не дают сделать блюдо совершенным

Привычка 1: Охлаждать яичные белки в холодильники

Холодные белки не взобьются до пиков. / Фото: vkusno-recept.ru

Привычка 2: Постоянно помешивать рис во время варки

Если постоянно мешать рис, он получится клейким. / Фото: fb.ru

Привычка 3: Использовать одну разделочную доску

Нельзя резать мясо и грибы на одной доске

Привычка 4: Часто перемешивать ингредиенты

Оставьте блюдо в покое, не мешайте каждые две минуты

Привычка 5: Размораживать и мариновать продукты на обеденном столе

Размораживать мясо на столе вредно для здоровья. / Фото: redfoxday.ru

Привычка 6: Экономить на продуктах

Покупать самое недорогое мясо - не лучшая идея. / Фото: lifegid.media

Привычка 7: Не давать мясу отдохнуть

Если сразу разрезать мясо, весь сок вытечет. / Фото: steakandgrill.ru