Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Почему волки так боятся красных флажков в лесу


Почему волки так боятся красных флажков в лесу

Пожалуй, каждый слышал о том, что волки панически боятся красных флажков. Именно поэтому их широко используют во время охоты на «серых». Мало кто при этом знает и до конца понимает, почему свирепый лесной разбойник опасается на пути движения такой пустячной вещи, загоняя себя в безвыходное положение и становясь таким образом легкой добычей для сидящих в засаде охотников.

Волк зверь очень осторожный. |Фото: yandex.by.

Волк зверь очень осторожный. |Фото: yandex.by.

 

«Идёт охота на волков, идёт охота,
На серых хищников матёрых и щенков,
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу, и пятна красные флажков.»

Знаменитая песня Владимира Семеновича, конечно же, является аллегорическим произведением-притчей и рассказывает в конечном итоге вовсе не о волках. Тем не менее, тот факт, что поэт выбрал для создания аллегории именно особенность волчьего поведения, делает ее еще более драматичной и интересной. На самом деле все далеко не так, как многие из нас привыкли думать и цвет флажков играет во всей истории самую последнюю роль.
Волки зверь опасный. |Фото: slickpic.com.

Волки зверь опасный. |Фото: slickpic.com.

 

Однако, начать стоит с того, что большинство людей неправильно представляют себе волков в целом. На самом деле «чудеса» свирепости эти животные проявляют только в наиболее голодные периоды или в каких-то совсем уж исключительных случаях, например, для защиты потомства и территории. Когда речь заходит о столкновении с человеком, волк предпочитает удалиться и не вступать в контакт.
Голодная стая волков без труда разделается даже с группой людей, однако несмотря на это, в более или менее сытное время волки все-таки воспринимают человека, как источник большой опасности. По своей природе волки очень осторожные звери.
Волки сторонятся людей при возможности. |Фото: yandex.ru.

Волки сторонятся людей при возможности. |Фото: yandex.ru.

 

Тем не менее, когда популяция хищников растет, может сложиться такая ситуация, что местной кормовой базы уже недостаточно для выживания стаи. В случае угрозы голода волки превращаются в вредителей и начинают проникать в человеческие хозяйства, уничтожая с целью пропитания домашних животных: от собак, кур и котов до крупного рогатого скота. Все это наносит вполне конкретный вред экономике, и местные егеря организуют отстрел с целью сокращения популяции.
Человека волк воспринимает, как опасность. |Фото: 1zoom.ru.

Человека волк воспринимает, как опасность. |Фото: 1zoom.ru.

 

Так как голод приходит чаще всего зимой, то и отстрел «лесных разбойников» проводится именно в это время. Выследить и проредить (или даже полностью уничтожить) стаю очень сложно. Для начала ее нужно загнать в место засады, где хищников будут поджидать егеря и охотники. Для этого используются в первую очередь специально обученные собаки и ленты с флажками, которые ставятся на волчих тропах. Суть процесса охоты в том, что выгнать волков с тропы в коридор из флажков, который приведет их в засаду. И здесь начинается самое интересное.
К сожалению их приходится отстреливать. |Фото: 1zoom.ru.

К сожалению их приходится отстреливать. |Фото: 1zoom.ru.

 

Волки реагируют вовсе не на цвет, а на форму флажков и исходящих от них запах. Сверхосторожность этого хитрого и безжалостного хищника играет с ним во время облавы злую шутку. Флажок пахнет человеком, кроме того – является явно чужеродным предметом для леса. По своей природе волки стараются обходить все, что, по их мнению, не имеет естественного происхождения. Красный цвет же при этом нужен не для отпугивания животных, а для самих охотников – так они видят, где именно проходит затравочный коридор.
Такая работа. ¦Фото: 123ru.net.

Такая работа. ¦Фото: 123ru.net.

 

Интересно, что большинство других животных в лесу (судя по всему) вообще не обращает внимания на флажки. Хотя в целом дикие звери побаиваются всего, с чем они обычно не сталкиваются. Например, медведя при столкновении с человеком может испугать обычный крик и звон металла. Само собой, бывают и исключения. Редко, но все же случается, что во время облавы отдельные волки или даже целая стая прорывается за коридор из флажков и убегает прочь в лес.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему волки так боятся красных флажков в лесу

И не забудьте:
Почему волки так боятся красных флажков в лесуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Под Мичуринском прошла ежегодная выставка всех пород собак
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

Под Мичуринском прошла ежегодная выставка всех пород собак

Читать
Иоши Токахаси
Материал, выбранный редакторами МиртесенДруг

Иоши Токахаси

Фигуристка Загитова посетила предпоказ фильма «Пальма» в городе Одатэ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Фигуристка Загитова посетила предпоказ фильма «Пальма» в городе Одатэ

Будет громко: 5 самых шумных пород собак, которые постоянно лают
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Будет громко: 5 самых шумных пород собак, которые постоянно лают

Численность лосей увеличилась в Нижегородской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Численность лосей увеличилась в Нижегородской области

Тюменцам объяснили, как спасти домашних животных от перегрева
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Тюменцам объяснили, как спасти домашних животных от перегрева

Как волонтёры помогают бездомным животным
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Как волонтёры помогают бездомным животным

Сыктывкарцам рассказали, что нужно знать перед появлением собаки в доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сыктывкарцам рассказали, что нужно знать перед появлением собаки в доме

Приют Карена Даллакяна выпустил в естественную среду спасенных диких животных
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Приют Карена Даллакяна выпустил в естественную среду спасенных диких животных

Нападение львицы на дрессировщика в цирке сняли на видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

Нападение львицы на дрессировщика в цирке сняли на видео

25 фото котов, сделанных в абсолютно правильный и подходящий момент
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

25 фото котов, сделанных в абсолютно правильный и подходящий момент

Куда поехать с детьми на выходные – Ряжский зоопарк
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

Куда поехать с детьми на выходные – Ряжский зоопарк

23 мая – Всемирный день черепахи
Материал, выбранный редакторами МиртесенДикий Юг

23 мая – Всемирный день черепахи

Жадный дельфин подавился осьминогом
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

Жадный дельфин подавился осьминогом

На ферме Уэльса родился телёнок с третьим глазом на лбу
Материал, выбранный редакторами МиртесенEpoch Times

На ферме Уэльса родился телёнок с третьим глазом на лбу

Спасенный енот думает, что он собака
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Спасенный енот думает, что он собака

1
В московском зоопарке черепах на тележках перевезли в летний вольер
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В московском зоопарке черепах на тележках перевезли в летний вольер

Ты не ты, когда голоден: жадный кот накинулся на корм и удивил интернет
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Ты не ты, когда голоден: жадный кот накинулся на корм и удивил интернет

5 вещей, которые сделают ваше путешествие с питомцем легче и приятнее
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о наших питомцах

5 вещей, которые сделают ваше путешествие с питомцем легче и приятнее

Дайте шанс! Проявите сердечную доброту!
Материал, выбранный редакторами МиртесенДай лапку

Дайте шанс! Проявите сердечную доброту!

3
Горных собак и бивер-терьеров показали благовещенцам на выставке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Горных собак и бивер-терьеров показали благовещенцам на выставке

Спасенную в Якутии исхудавшую белую медведицу отправят в Москву
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Спасенную в Якутии исхудавшую белую медведицу отправят в Москву

Что вы могли не знать о голубях
Материал, выбранный редакторами МиртесенТвое хорошее настроение!

Что вы могли не знать о голубях

Третья пара журавлей из Муравьевского заказника стала родителями
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Третья пара журавлей из Муравьевского заказника стала родителями

«Зверски издевались»: хозяйка собаки, сбитой возле Тавричанки, рассказала обо всём
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«Зверски издевались»: хозяйка собаки, сбитой возле Тавричанки, рассказала обо всём

Он же тебя предупредить хотел
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Он же тебя предупредить хотел

Собака - лучший друг человека, но не всегда
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Собака - лучший друг человека, но не всегда

В Москве решили переписать всех котов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор FM

В Москве решили переписать всех котов

Картина дня

наверх