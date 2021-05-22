Почему волки так боятся красных флажков в лесу

Пожалуй, каждый слышал о том, что волки панически боятся красных флажков. Именно поэтому их широко используют во время охоты на «серых». Мало кто при этом знает и до конца понимает, почему свирепый лесной разбойник опасается на пути движения такой пустячной вещи, загоняя себя в безвыходное положение и становясь таким образом легкой добычей для сидящих в засаде охотников.
Волк зверь очень осторожный. |Фото: yandex.by.
«Идёт охота на волков, идёт охота,
На серых хищников матёрых и щенков,
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу, и пятна красные флажков.»
Знаменитая песня Владимира Семеновича, конечно же, является аллегорическим произведением-притчей и рассказывает в конечном итоге вовсе не о волках. Тем не менее, тот факт, что поэт выбрал для создания аллегории именно особенность волчьего поведения, делает ее еще более драматичной и интересной. На самом деле все далеко не так, как многие из нас привыкли думать и цвет флажков играет во всей истории самую последнюю роль.
Волки зверь опасный. |Фото: slickpic.com.
Однако, начать стоит с того, что большинство людей неправильно представляют себе волков в целом. На самом деле «чудеса» свирепости эти животные проявляют только в наиболее голодные периоды или в каких-то совсем уж исключительных случаях, например, для защиты потомства и территории. Когда речь заходит о столкновении с человеком, волк предпочитает удалиться и не вступать в контакт. Голодная стая волков без труда разделается даже с группой людей, однако несмотря на это, в более или менее сытное время волки все-таки воспринимают человека, как источник большой опасности. По своей природе волки очень осторожные звери.
Волки сторонятся людей при возможности. |Фото: yandex.ru.
Тем не менее, когда популяция хищников растет, может сложиться такая ситуация, что местной кормовой базы уже недостаточно для выживания стаи. В случае угрозы голода волки превращаются в вредителей и начинают проникать в человеческие хозяйства, уничтожая с целью пропитания домашних животных: от собак, кур и котов до крупного рогатого скота. Все это наносит вполне конкретный вред экономике, и местные егеря организуют отстрел с целью сокращения популяции.
Человека волк воспринимает, как опасность. |Фото: 1zoom.ru.
Так как голод приходит чаще всего зимой, то и отстрел «лесных разбойников» проводится именно в это время. Выследить и проредить (или даже полностью уничтожить) стаю очень сложно. Для начала ее нужно загнать в место засады, где хищников будут поджидать егеря и охотники. Для этого используются в первую очередь специально обученные собаки и ленты с флажками, которые ставятся на волчих тропах. Суть процесса охоты в том, что выгнать волков с тропы в коридор из флажков, который приведет их в засаду. И здесь начинается самое интересное.
К сожалению их приходится отстреливать. |Фото: 1zoom.ru.
Волки реагируют вовсе не на цвет, а на форму флажков и исходящих от них запах. Сверхосторожность этого хитрого и безжалостного хищника играет с ним во время облавы злую шутку. Флажок пахнет человеком, кроме того – является явно чужеродным предметом для леса. По своей природе волки стараются обходить все, что, по их мнению, не имеет естественного происхождения. Красный цвет же при этом нужен не для отпугивания животных, а для самих охотников – так они видят, где именно проходит затравочный коридор.
Такая работа. ¦Фото: 123ru.net.
Интересно, что большинство других животных в лесу (судя по всему) вообще не обращает внимания на флажки. Хотя в целом дикие звери побаиваются всего, с чем они обычно не сталкиваются. Например, медведя при столкновении с человеком может испугать обычный крик и звон металла. Само собой, бывают и исключения. Редко, но все же случается, что во время облавы отдельные волки или даже целая стая прорывается за коридор из флажков и убегает прочь в лес.
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