15 предметов из прошлого, чей внешний вид может ввести в ступор нынешних обывателей

1. Ложка для заваривания чая

С такой ложкой и заварочный чайник не нужен. /Фото: brightside.me

2. Форма для пончиков

Назначение этой штуковины смог подсказать только Интернет. /Фото: reddit.com

3. Шкатулка для хранения ожерелий

Оригинальная, а главное практичная штуковина. /Фото: trollno.com

4. Выключатель в виде уточки

Один из самых оригинальных выключателей. /Фото: 1gai.ru

5. Письменный набор «Ятате»

Штуковина, которая, оказывается, создана для письма. /Фото: samoeinteresnoe.net

6. Гаджет для сборки крошек со стола

А большинство из нас подумали бы, что это пепельница. /Фото: fresher.ru

7. Флакон для духов

Пожалуй, самый креативный флакончик для духов, который только могли придумать в древности. /Фото: brightside.me

8. Ложка для усачей

Когда усы были в моде, их владельцам создавали комфорт даже ложкой. /Фото: Flickr.com

9. Браслет-подставка для цветов

Пару столетий назад дамы не ходили без этой вещицы на свидания. /Фото: mixnews.lv

10. Механизм для хранения духов

По красоте практичная вещица близка к яйцам Фаберже. /Фото: pinterest.ru

11. Носки под сандалии

Необычный отпечаток тех времен, когда носки под сандалии - писк моды. /Фото: brightside.me

12. Механизм для работы профессоров

Эта штуковина помогала не зарыться в горах монографий и научных талмудов. /Фото: interestno.ru

13. Кольцо-трансформер для астрономов

Оригинальное кольцо эпохи раннего модерна. /Фото: hroniky.com

14. Римский пешеходный переход

Кажется, римлянам приходилось учиться метко прыгать и метко управлять повозками. /Фото: infourok.ru

15. Ножик-молитвенник

Такой нож был у каждого истинного католика. /Фото: reddit.com