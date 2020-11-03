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25 цитат Дейла Карнеги, за которые ему можно сказать спасибо

25 цитат Дейла Карнеги, за которые ему можно сказать спасибо

 

Писатель, публицист, психолог и педагог Дейл Карнеги мыслил и жил по принципу «в мире нет плохих людей». А есть неприятные обстоятельства, с которыми можно бороться, и совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим. В общем-то, об этом он и писал в своих книгах и рассказывал на своих лекциях.

 

Относиться к Карнеги можно по-разному, так же как можно читать или не читать, действовать или бездействовать — выбор у каждого свой. Мы обрали 25 цитат Дейла Карнеги, за которые психологу точно можно сказать спасибо.


  1. Каждый человек хотя бы пять минут в день бывает дураком. Настоящая мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот временной лимит.

  2. Хочешь собирать мед — не разоряй улья.

  3. Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных.

  4. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится...

  5. Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад.

  6. Когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то да стоит.

  7. Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки! Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас.

  8. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых эффективных.

  9. Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя.

  10. Если захочется переделывать людей — начни с себя. Это и полезнее, и безопаснее.

  11. Представь самые худшие последствия, которые может повлечь твой поступок, заранее смирись с ними и действуй!

  12. Помните, что имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке.

  13. Тайна наших несчастий в том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы размышлять о том, счастливы мы или нет.

  14. Для мудрого человека каждый день начинается новая жизнь.

  15. Многие зовут врача, когда им нужна только аудитория.

  16. Всегда помните, что дети любят слушать разговоры взрослых, — и будьте начеку.

  17. Люди не интересуются ни мной, ни вами. Утром, в полдень и после обеда они заняты только собой.

  18. Нет завтра. День спасения человека — сегодня.

  19. Не бойтесь врагов, которые нападают на вас, бойтесь друзей, которые вам льстят.

  20. Перед вами человеческая натура в действии: виновный обвинит кого угодно, но только не себя.

  21. Страх не существует нигде больше, кроме как в вашем уме.

  22. Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам. С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир.

  23. Сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха.

  24. Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее.

  25. В этом мире есть только один способ заслужить любовь — перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность.



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