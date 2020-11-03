25 цитат Дейла Карнеги, за которые ему можно сказать спасибо



Каждый человек хотя бы пять минут в день бывает дураком. Настоящая мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот временной лимит.

Хочешь собирать мед — не разоряй улья.

Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных.

Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится...

Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад.

Когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то да стоит.

Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки! Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас.

Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых эффективных.

Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя.

Если захочется переделывать людей — начни с себя. Это и полезнее, и безопаснее.

Представь самые худшие последствия, которые может повлечь твой поступок, заранее смирись с ними и действуй!

Помните, что имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке.

Тайна наших несчастий в том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы размышлять о том, счастливы мы или нет.

Для мудрого человека каждый день начинается новая жизнь.

Многие зовут врача, когда им нужна только аудитория.

Всегда помните, что дети любят слушать разговоры взрослых, — и будьте начеку.

Люди не интересуются ни мной, ни вами. Утром, в полдень и после обеда они заняты только собой.

Нет завтра. День спасения человека — сегодня.

Не бойтесь врагов, которые нападают на вас, бойтесь друзей, которые вам льстят.

Перед вами человеческая натура в действии: виновный обвинит кого угодно, но только не себя.

Страх не существует нигде больше, кроме как в вашем уме.

Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам. С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир.

Сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха.

Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее.

В этом мире есть только один способ заслужить любовь — перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность.



Писатель, публицист, психолог и педагог Дейл Карнеги мыслил и жил по принципу «в мире нет плохих людей». А есть неприятные обстоятельства, с которыми можно бороться, и совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим. В общем-то, об этом он и писал в своих книгах и рассказывал на своих лекциях.Относиться к Карнеги можно по-разному, так же как можно читать или не читать, действовать или бездействовать — выбор у каждого свой. Мы обрали 25 цитат Дейла Карнеги, за которые психологу точно можно сказать спасибо.