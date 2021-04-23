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Как упал Тунгусский метеорит

Как упал Тунгусский метеорит

Ранним утром 30 июня 1908 года над тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв. По оценкам экспертов, его мощность была примерно в 2000 раз больше взрыва атомной бомбы.

Факты


Как упал Тунгусский метеорит

Помимо Тунгусского, удивительное явление называлось также Хатангским, Туруханским и Филимоновским метеоритом. После взрыва было отмечено магнитное возмущение, длившееся около 5 часов, а при полете тунгусского болида яркое свечения отражалось в северных комнат близлежащих поселков.

По различным оценкам, тротиловый эквивалент тунгусского взрыва практически равен одной-двум бомбам, взорванным над Хиросимой.

При всей феноменальности произошедшего, научная экспедиция под руководством Л. А.Кулика на место «падения метеорита» состоялась только через двадцать лет.

Метеоритная теория


Первая и самая загадочная версия просуществовала до 1958 года, когда было обнародовано опровержение. Согласно этой теории, тунгусское тело является огромным железным или каменным метеоритом.

Но и сейчас ее отголоски не дают покоя современникам. Даже в 1993 году группа американских ученых провела исследования, сделав вывод, что объект мог быть метеоритом, взорвавшимся на высоте около 8 км. Именно следы падения метеорита искали в эпицентре Леонид Алексеевич и команда ученых, хотя и смущало изначальное отсутствие кратера и поваленный веером от центра лес.

Фантастическая теория


Как упал Тунгусский метеорит

Не только пытливые умы ученых занимает тунгусская загадка. Не менее интересной представляется теория писателя-фантаста А. П. Казанцева, который указал на схожесть между событиями 1908 года и взрывом в Хиросиме.


В своей оригинальной теории Александр Петрович предположил, что виной всему – авария и взрыв ядерного реактора межпланетного космического корабля.

Если учесть расчеты А. А. Штернфельда, одного из пионеров космонавтики, то именно 30 июня 1908 года создавалась уникальная возможность облета беспилотником-зондом Марса, Венеры и Земли.

Впервые идея была опубликована в журнале «Вокруг света» в 1946 году. Этой же версии придерживаются некоторые западные исследователи. Ф. Эдвардс писал ,что в этой катастрофе мы потеряли «гостя из Вселенной».

Ядерная теория


В 1965 году лауреаты Нобелевской премии, американские ученые К. Коуэнни и В. Либби развили идею коллеги Л. Лапаза об антивещественной природе тунгусского происшествия.

Они предположили, что в результате столкновения Земли и некой массы антивещества произошла аннигиляция и высвобождение ядерной энергии.

Уральский геофизик А. В. Золотов проанализировал движения болида, магнитограмму и характер взрыва, заявил, что к таким последствиям мог привести только «внутренний взрыв» собственной энергии. Несмотря на аргументы противников идеи, ядерная терия пока является лидирующей по количеству приверженцев среди специалистов в области тунгусской проблемы.

Ледяная комета


Как упал Тунгусский метеорит

Одной из последних является гипотеза о ледяной комете, которую выдвинул ученый-физик Г. Быбин. Гипотеза возникла на основе дневников исследователя тунгусской проблемы, Леонида Кулика.

На месте «падения» последний нашел вещество в виде льда, прикрытое торфом, но не обратил на него особого внимания. Быбин же заявляет, что этот спрессованный лед, найденный 20 лет спустя на месте происшествия, не признак вечной мерзлоты, а прямое указание на ледяную комету.

По версии ученого, состоящая из воды и углерода ледяная комета просто разлетелась о Землю, соприкоснувшись с ней на скорости, как с раскаленной сковородой.

Виноват Тесла?


Как упал Тунгусский метеорит

В начале XXI века появилась любопытная теория, указывающая на связь Николы Теслы с тунгусскими событиями. За несколько месяцев до происшествия Тесла утверждал, что мог бы осветить дорогу путешественнику Роберту Пири к Северному полюсу. Тогда же он запрашивал карты «наименее заселенных частей Сибири».

Якобы именно в этот день, 30 июня 1908 года, Никола Тесла проводил эксперимент с передачей энергии «по воздуху». Согласно теории, ученому удалось «раскачать» волну, наполненную импульсной энергией эфира, что повлекло за собой разряд невероятной мощности, сопоставимый с взрывом.

Другие теории


На настоящий момент существует несколько десятков разнообразных теорий, соответствующих различным критериям произошедшего. Многие из них фантастически и даже абсурдны.

Например, упоминаются дезинтеграция летающей тарелки или вылет из-под земли гравиоболида. А. Ольховатов, физик из Москвы, абсолютно убежден, что событие 1908 года – разновидность земного землетрясения, а красноярский исследователь Д. Тимофеев объяснил, что причиной послужил взрыв природного газа, который был подожжен влетевшим в атмосферу метеоритом.

Американские ученые М.Риан и М. Джексон заявили, что разрушения вызваны столкновением с «черной дырой», а физики В. Журавлев и М. Дмитриев считают, что всему виной прорыв сгустка солнечной плазмы и последовавший взрыв нескольких тысяч шаровых молний.

За более чем 100 лет с момента происшествия не удалось прийти к единой гипотезе. Ни одна из предложенных версий так и не смогла полностью соответствовать всем доказанным и неопровержимым критериям, таким как пролет высотного тела, мощный взрыв, воздушная волна, ожог деревьев в эпицентре, атмосферные оптические аномалии, магнитные возмущения и скопление изотопов в почве.

Интересные находки


Как упал Тунгусский метеорит

Часто версии основывались на необычных находках, сделанных вблизи изучаемой территории. В 1993 году член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Ю. Лавбин, в составе научно-исследовательской экспедиции общественного фонда «Тунгусский космический феномен» (ныне он является его президентом), обнаружил под Красноярском необычные камни, а в 1976 году в Коми АССР обнаружили «вашское железо», признанное фрагментом цилиндра или сферы диаметром 1,2м.

Часто упоминают и аномальную зону «чертова кладбища» площадью порядка 250 кв.м, расположенную в приангарской тайге Кежемского района Красноярского края.

На образованном чем-то «упавшим с неба» участке гибнут растения и животные, люди предпочитают обходить его стороной. К последствиям июньского утра 1908 года относят также уникальный геологический объект Патомский кратер, находящийся в Иркутской области и обнаруженный в 1949 году геологом В. В. Колпаковым. Высота конуса около 40 метров, диаметр по гребню – порядка 76 метров.

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