Юмористические иллюстрации художника-самоучки Андрея Мухина, которые поднимают настроение

Мы всегда с любопытством относимся к творческим людям, самобытным в своем деле, а особенно к самоучкам, которые путем собственных исканий, а также методом проб и ошибок нашли дорогу к самому себе, выработали стилистику и обрели свое авторское лицо. И сегодня мы познакомим нашего читателя с московским карикатуристом с многолетним опытом сотрудничества с известными столичными изданиями, который нигде ни одного дня искусству рисования не учился. И, думается, виртуальная галерея работ художника-самоучки Андрея Мухина обязательно подымет вам настроение. Смейтесь на здоровье, говорят, смех продлевает жизнь.
Наверняка не ошибусь, если скажу, что большинство начинает читать прессу с последней страницы. Как правило, там всегда можно найти несколько рисованных веселых картинок на злобу дня или же просто, пропитанных добрым юмором с нотками сатиры. А ведь редко кто из нас задумывается о творческом пути тех авторов, кто за ними стоит.
Андрей Мухин - московский художник-карикатурист.
Сегодня мы приоткроем завесу и узнаем, как становятся этими самыми карикатуристами, без творчества которых мы не мыслим работу издательств. Как правило, они весьма скрытны и не склонны выносить на публику личное. Тем не менее, репортерам «Севастопольской газеты» удалось пообщаться с Андреем Мухиным и пролить свет на некоторые вопросы.
Карикатура — состояние души, понятное без слов
Художник рассказал, что рисовать карикатуры он начал с четырех лет. И дальше пояснил, почему именно карикатуры: с его краказябриков смеялись от души не только домашние, а также все кто видел его рисунки. В 1998-м на счету автора уже была серия рисунков из 60 штук, которые он отнес на суд специалистов в редакцию издательского дома «Бурда». Там сказали начинающему карикатуристу-самоучке, что его работы весьма интересны и взяли их в работу. Дебют удачно состоялся. Андреем был получен первый гонорар, а также ему предложили дальнейшее сотрудничество.
«Ушел в виртуальную реальность...» Автор: А.Мухин.
Разумеется, успех окрыляет, и наш герой вскоре начинает рисовать для известных журналов «Отдохни!», «Вот так» и «Автомир». А в 2000-м он выигрывает конкурс карикатур и становится третьим в списке карикатуристов по СНГ. "Карикатура — это состояние души, она или есть в человеке, или ее нет. Я могу рисовать, не останавливаясь. Рисую руками, потом сканирую. Дома у меня целые талмуды с черновиками, не хватает времени их обрисовать. Когда обращается издание, например, с семейной, автомобильной, социальной или эротической спецификой, я отбираю подходящие по теме работы и дорабатываю их".
«Инструктаж». Автор: А.Мухин.
Что любопытно, автор не зациклился на одном направлении, он все время самосовершенствуется, не боясь неудач. В его практике как-то было: обратился издательский дом «Собеседник», заявив, что намерен запустить в печать сборники судоку, ставшие популярными во многих странах мира и издающиеся большими тиражами. Также выяснилось, что заказчик хотел бы видеть на обложках своих сборников подобие японских гравюр 15 века.
Не имея ни малейшего понятия как выглядят эти гравюры, Андрей тут же вник в эту тему и на протяжении двух лет, пока эти сборники судоку выходили в печать, он делал первоклассные обложки в такой стилистике.
«Сдерживание эмоций». Автор: А.Мухин.
Как-то Мухину однажды позвонили и сообщили, что в галерее Зураба Церетели будет большая вечеринка, посвященная журналу «Гастроном» и, что там будет весь бомонд столицы. Нужны дружеские шаржи. Невзирая на то, что карикатуристу не доводилось в своей практике работать в этом направлении, он тут же принялся осваивать новую художественную технику: приобрел нужную книгу, изучил вычленение основных черт лица. И уже через две недели наш герой сидел в галерее и мастерски рисовал шаржи, неимоверно развлекая посетителей. "Надо ничего не бояться. И все получится!"- всегда заявляет Мухин, когда дело касается творчества.
«Сделал сам». Автор: А.Мухин.
Мало того, работая одновременно в разных изданиях, Мухин умудрялся для каждого из них выполнять работы в различной технике, так чтобы не было понятно, что работает один и тот же человек. "Эта многоруковость у меня присутствует. Я подготовил себе портфолио, чтобы заказчики выбирали, какую технику они хотят видеть". И тут же добавляет, что он никогда не рисует чернуху и не затрагивает тем религии и вероисповедания.
«Беспрекословное послушание». Автор: А.Мухин.
Хотя сейчас, в отличие от прошлых лет, практически никаких официальных запретов на карикатуры не существует. Каждый карикатурист сам определяет для себя запретные темы: "В 90-е и в начале 2000-х темы, на которые я принципиально не рисую, были очень востребованы. Мне предлагали хорошие деньги за определенного вида рисунки. Но что касается духовности и вероисповедания — считаю, что это вещи, которые не стоит затрагивать".
«Начальник». Автор: А.Мухин.
Было время, что художник работал в политике, и ему приходилось на многих политических деятелей рисовать карикатуры. И, разумеется, что не всеми это адекватно воспринималось. Видимо, поэтому есть у Андрея Мухина еще один пунктик: он никогда не рисует даже дружеские шаржи на своих друзей и супругу, с которой много лет вместе.
«Романтик». Автор: А.Мухин.
Художник говорит, что давно прошли те времена, когда нужно было ходить с блокнотом и карандашом, чтобы фиксировать интересные моменты. Теперь для этих целей ему служит телефон с диктофоном, на который наговаривает." Мне нужно зафиксировать два-три слова, чтобы потом вспомнить сюжет и выразить его на бумаге".
«Выбор». Автор: А.Мухин.
Одна из самых любимых тем у Андрея Мухина - животные. Он мастерски перекладывает все грехи и достижения людей на животных и языком басни показывает изъяны и пороки людей.
«Дорожный патруль». Автор: А.Мухин.
«Жезл». Автор: А.Мухин.
«К стене!». Автор: А.Мухин.
«Пиар-менеджер». Автор: А.Мухин.
«Сладкое пробуждение». Автор: А.Мухин.
http://funhere.ru/?p=15621
«Аутотренинг». Автор: А.Мухин.
«Зимний спорт: Удар». Автор: А.Мухин.
«Зимний спорт: Максималист». Автор: А.Мухин.
«Зимний спорт: Тройной тулуп». Автор: А.Мухин.
Веселый характер, огромное трудолюбие, самобытное мастерство, энергичность и невероятный позитив позволяет Андрею всегда оставаться на пике популярности. На сегодняшний день карикатурист сотрудничает с пятидесятью изданиями одновременно. А нам лишь остается пожелать художнику дальнейших творческих находок.
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