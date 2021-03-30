12 предметов женского гардероба, которые категорически не нравятся мужчинам

В гардеробе каждой представительницы прекрасной половины человечества определенно найдутся такие вещи, которые категорически не нравятся мужчинам. О них, собственно, и пойдет речь в сегодняшнем «не модном» обзоре. Приятного просмотра.
1. Широкие брюки
Необычные фасоны брюк.
Мужчины вовсе не против брюк в женском гардеробе. Исключение составляют лишь широкие и мешковатые модели штанов. Модные сейчас пестрые афгани категорически не нравятся мужчинам так, как они искажают пропорции женской фигуры и выглядят, как минимум странно, по мнению представителей противоположного пола.
2. Платья-футболки
Туники и платья-футболки.
Мужчинам априори не могут нравиться вещи, которые они не понимают. Так, видя девушку в тунике или в модном сейчас платье-футболке, представители противоположного пола не могут разобрать, что же на ней надето: слишком короткое платье или огромная футболка.
3. Колготки под шорты
Шорты с колготами.
Несмотря на то, что существует множество утепленных моделей шорт, для представителей противоположного пола этот предмет одежды ассоциируется исключительно с летом и уж никак не сочетается с колготами и сапогами.
4. Барби стиль
Одежда розового цвета.
Нельзя сказать, что мужчинам категорически не нравиться розовый цвет. Конечно, существуют оттенки, приятные для глаза. Но, девушка с ног до головы, одетая в наряд ярко розового цвета, в глазах противоположного пола ассоциируется с инфантильным ребенком или взрослой пустышкой.
5. Пайетки
Одежда с пайетками.
Многие мужчины утверждают, что девушки, одетые в одежду, щедро украшенную пайетками, похожи на новогодние елки. К тому же такие вещи неприятные на ощупь и выглядят крайне вызывающе.
6. Оборки и воланы
Одежда с оборками и воланами.
По мнению противоположного пола, девушкам старше двенадцати стоит забыть о кружевах и кокетливых оборках. Также в немилость к мужчинам попали, модные в этом сезоне блузы, комбинезоны и платья с воланами, которые нарушают пропорции женского тела.
7. Рваные джинсы
Рваные джинсы.
Обидно, но рваные джинсы, от которых без ума большинство современных девушек, совершенно не нравятся мужчинам. Такие брюки кажутся представителям противоположного пола слишком небрежными и неопрятными. Поэтому, дамам, желающим нравиться мужчинам, стоит быть осторожными с этим предметом гардероба и уж точно не надевать рваные джинсы на первое свидание.
8. Угги
Угги на женских ножках.
Самой отвратительной и непривлекательной обувью, по мнению мужчин, являются угги. Эти очаровательные удобные плюшевые сапожки визуально увеличивают размер ступни и добавляют ненужного объема щиколоткам.
9. Высокий каблук с платформой
Ботфорты на высоком каблуке и платформе.
Несмотря на то, что мужчины без ума от женщин на каблуках, туфли на слишком высоком каблуке в сочетании с платформой на женских ножках выглядят крайне вульгарно и ассоциируются лишь с обувью для стриптиза. Хуже вульгарных туфлей, по мнению представителей противоположного пола, выглядят только сапоги ботфорты на каблуках и платформе.
10. Комбинезоны
Комбинезоны на девушках.
Джинсовые комбинезоны, ассоциируются у мужчин с робой строителя и они совершенно не походят хрупким и нежным созданиям. Однако из-за своей сложной конструкции элегантные вечерние комбинезоны тоже попали в немилость к лицам противоположного пола.
11. Цветные колготки
Яркие колготки.
Еще одной вещью, отталкивающей мужчин, являются цветные и украшенные яркими принтами колготки. Красные, синие, леопардовые и цветастые колготы превращают женские ножки в ноги, какого-то гуманоида.
12. Пончо
Бесформенные пончо.
Мужчины не любят бесформенную, мешковатую одежду, скрывающую достоинства женской фигуры. Плюс, необычная конструкция пончо только забавляет мужчин и уж никак не привлекает.
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