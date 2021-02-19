ЭКО-ошибки и заблуждения при ношении одежды и обуви летом, которые давно пора развеять

В суперубранистическом 21 веке уставшие люди стремятся назад к природе. И поэтому всё с пометкой «экологично» внушает симпатию, доверие и иногда даже фанатизм. В данном материале мы постараемся разобраться, что же из действий приверженцев покупки одежды и обуви только с пометкой «ЭКО» является заблуждением и приносит не пользу, а дискомфорт.
1. 100-процентный хлопок подарит много дискомфорта
Таааак... Стопроцентный ли это хлопок? / Фото: zen.yandex.ru
Большинство людей считает, что стопроцентный хлопок просто по умолчанию не может быть не экологичным опять же на все сто. С этим сложно поспорить. Но рассмотрим варианты, когда стопроцентный хлопок не является оптимальным. Прежде всего нужно сказать о том, что в хлопковой одежде летом... ЖАРКО! Конечно, если хлопок дорогущий, высококачественный и тонкий, то в нем может быть и в плюс 40 нежарко. Но, как правило, люди в традиционных отечественных хлопчатобумажных изделиях обливаются потом уже при температуре 25 градусов выше нуля. Тогда как люди в синтетике чувствуют себя комфортно и при гораздо более высоких температурах. В чем же дело? Да, хлопок - экологичен, но хлопок бюджетного варианта все-таки слишком плотный для того, чтобы пропускать воздух и позволять телу дышать при жаре.
2. Вискоза - оптимальное решение
Идеально! / Фото: tut.by
Одежда из вискозы - тот оптимальный случай, когда вам и при 35 градусах выше нуля будет комфортно. Вискоза - не такой уж натуральный материал, поэтому стоит задуматься о том, что лучше: «эко» или «полу-эко»? Абсолютное большинство людей отмечает, что в вискозе в жару просто идеально. Никакого пота градом.
3. Носки из смешанных материалов - идеальное решение
Под обувь с мембраной ГОР-ТЕКС - только носки из смешанного материала! / Фото: f.ua
Еще одно расхожее заблуждение гласит: для наших стоп полезнее всего носить носочки из чистого хлопка. Но это не всегда работает. Приведем такой пример. Очень популярная сейчас спортивная обувь с мембранным слоем «гор-текс» предполагает ношение носков с содержанием синтетики не менее 30 процентов. Проверено авторами Novate.Ru! Если надеть под гортексовую обувь носки из стопроцентного хлопка, то к концу дня ноги будут распаренными, а это... совсем не экологично.
4. Стопроцентный хлопок для занятий спортом - убийственное решение
Идеальный вариант!
Ужасное заблуждение гласит: идешь в спортзал - надень чистый хлопок, ибо тело будет дышать и получать максимальную пользу. Ох, это так же ужасно, как скрежет вилки о стекло. Тело в натуральном хлопке уже через 10 минут интенсивных спортнагрузок не может получать нормальный приток воздуха, а пот, который впитывается в стопроцентный хлопок, создает неприятное ощущение на коже (и неприятный запах!). Лучше всего использовать спортформу из синтетических тканей или из тканей смешанного типа. Современные нанотехнологии предполагают, что внутренний слой одежды, прилегающий к телу, должен быть из хпопка, а внешний слой - из синтетики. За счет того, что прилегающий к телу слой - это хлопок, пот беспрепятственно впитывается и проходит в поверхностный слой, а уже там испаряется за счет свойств синтетики. Это же касается и белья.
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