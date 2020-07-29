Как ухаживать и чем удобрять маранту

Цветок маранта — одно из наиболее требовательных комнатных растений. Так что, если уж решаешься обзавестись этим тропическим цветком, следует для начала разузнать все подробности, касающиеся ухода за ним.



Далеко искать советы не придется! Ведь сегодня мы как раз подготовили список рекомендаций, что помогут тебе вырастить пышный и здоровый цветок маранта.

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ЦВЕТОК МАРАНТА

Как ухаживать за марантой

Удобрение маранты

Пересадка маранты

Чтобы маранта росла здоровой и долгие годы радовала глаз, необходимо создать для нее благоприятные условия. Первым делом стоит позаботиться об освещении.Маранта ни в коем случае не должна находиться под прямыми солнечными лучами. Такое расположение цветка неизбежно ведет к ожогу листьев.Наиболее благоприятной атмосферой для цветения этого растения является полутень.«А что же делать, если же в доме нет подходящего по освещению уголка для размещения маранты?» — спросишь ты. Отвечаем: создать нужную обстановку запросто можно с помощью обычных электрических ламп.Не менее важным нюансом является температура и влажность воздуха.Летом она должна варьироваться в пределах от 22 до 24 градусов тепла. А вот ближе к зиме температуру воздуха следует постепенно уменьшать до 18–16 градусов.Опытные цветоводы рекомендуют держать маранту на поддоне с мокрой галькой, керамзитом или сфагнумом. Это требуется для того, чтобы сделать воздух в доме достаточно влажным.Особое внимание стоит уделить также увлажнению грунта. Для полива маранты необходимо использовать исключительно отстоянную воду.Не забывай регулярно поливать растение, ведь грунт в горшке с марантой постоянно должен быть немного влажным.Кроме полива грунта нужно еще и регулярно опрыскивать листья маранты. Особенно важно проводить процедуру опрыскивания цветка в жаркие летние дни.Лучшим удобрением для цветка маранты является комплексное жидкое удобрение для декоративно-лиственных растений.Обязательная подкормка растения должна проводиться в весенне-летнее межсезонье. Дело в том, что именно в это время маранта растет особо активно. Следовательно, именно в этот период цветку и требуется дополнительный запас питательных веществ.Что касается пересадки цветка, то ее следует проводить не реже одного раза в два года. Но в идеале пересаживать маранту в горшок побольше надо бы ежегодно.Процесс пересадки не отнимет много времени. Первым делом в новый горшок необходимо засыпать толстый слой керамзита, чтобы влага не задерживалась в корнях растения.Затем насыпаем слой слабокислого грунта и аккуратно переносим маранту в новую обитель, стараясь не задеть земляной ком на корнях. А в конце досыпаем в горшок необходимое количество земли, чтобы заполнить его до конца.Но прежде чем переходить к корням, следует привести в порядок верхнюю часть растения. Чтобы скромный росток маранты превратился в пышный куст, перед проведением пересадки следует срезать все старые засохшие листья, а также избавиться от молодых побегов.