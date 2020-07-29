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Как ухаживать и чем удобрять маранту

Цветок маранта — одно из наиболее требовательных комнатных растений. Так что, если уж решаешься обзавестись этим тропическим цветком, следует для начала разузнать все подробности, касающиеся ухода за ним.
Как ухаживать и чем удобрять маранту
Далеко искать советы не придется! Ведь сегодня мы как раз подготовили список рекомендаций, что помогут тебе вырастить пышный и здоровый цветок маранта.
Просто листай вниз и находи ответы на все интересующие тебя вопросы!

ЦВЕТОК МАРАНТА


Как ухаживать за марантой


Чтобы маранта росла здоровой и долгие годы радовала глаз, необходимо создать для нее благоприятные условия. Первым делом стоит позаботиться об освещении.
Маранта ни в коем случае не должна находиться под прямыми солнечными лучами. Такое расположение цветка неизбежно ведет к ожогу листьев.
Наиболее благоприятной атмосферой для цветения этого растения является полутень.
«А что же делать, если же в доме нет подходящего по освещению уголка для размещения маранты?» — спросишь ты. Отвечаем: создать нужную обстановку запросто можно с помощью обычных электрических ламп.

Как ухаживать и чем удобрять маранту

Не менее важным нюансом является температура и влажность воздуха.
Летом она должна варьироваться в пределах от 22 до 24 градусов тепла. А вот ближе к зиме температуру воздуха следует постепенно уменьшать до 18–16 градусов.

Опытные цветоводы рекомендуют держать маранту на поддоне с мокрой галькой, керамзитом или сфагнумом. Это требуется для того, чтобы сделать воздух в доме достаточно влажным.

Как ухаживать и чем удобрять маранту
Особое внимание стоит уделить также увлажнению грунта. Для полива маранты необходимо использовать исключительно отстоянную воду.
Не забывай регулярно поливать растение, ведь грунт в горшке с марантой постоянно должен быть немного влажным.

Как ухаживать и чем удобрять маранту
Кроме полива грунта нужно еще и регулярно опрыскивать листья маранты. Особенно важно проводить процедуру опрыскивания цветка в жаркие летние дни.

Как ухаживать и чем удобрять маранту

Удобрение маранты


Лучшим удобрением для цветка маранты является комплексное жидкое удобрение для декоративно-лиственных растений.
Обязательная подкормка растения должна проводиться в весенне-летнее межсезонье. Дело в том, что именно в это время маранта растет особо активно. Следовательно, именно в этот период цветку и требуется дополнительный запас питательных веществ.

Как ухаживать и чем удобрять маранту

Пересадка маранты


Что касается пересадки цветка, то ее следует проводить не реже одного раза в два года. Но в идеале пересаживать маранту в горшок побольше надо бы ежегодно.

Как ухаживать и чем удобрять маранту

Процесс пересадки не отнимет много времени. Первым делом в новый горшок необходимо засыпать толстый слой керамзита, чтобы влага не задерживалась в корнях растения.
Затем насыпаем слой слабокислого грунта и аккуратно переносим маранту в новую обитель, стараясь не задеть земляной ком на корнях. А в конце досыпаем в горшок необходимое количество земли, чтобы заполнить его до конца.

Как ухаживать и чем удобрять маранту

Но прежде чем переходить к корням, следует привести в порядок верхнюю часть растения. Чтобы скромный росток маранты превратился в пышный куст, перед проведением пересадки следует срезать все старые засохшие листья, а также избавиться от молодых побегов.
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