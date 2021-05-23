Фаст-фуд или здоровая пища: из чего состоит рацион лидеров государств

Рацион глав государств порой кардинально отличается.

1. Педро Санчес (Председатель правительства Испании)

Испанский политик предпочитает средиземноморскую кухню. /Фото: espanarusa.com

/Фото: miro.medium.com Рыба, овощи и зелень - главные элементы средиземноморской кухни./Фото: miro.medium.com

А вот тяжелую и калорийную пищу - редко и в меру. /Фото: gurmantur.com, eda.ru, uznayvse.ru, akchabar.kg

2. Ангела Меркель (Канцлер Германии)

Глава ФРГ в последнее время изменила рацион на более сбалансированный. /Фото: nash.live

Больше овощей, фруктов и продуктов с витаминами и минералами. /Фото: toitumine.ee, poradnuk.com, debat.me

Немецкая кухня весьма калорийна. /Фото: geneve.com, liveberlin.ru

3. Дональд Трамп (Президент США)

Рацион американского президента считается одним из самых спорных. /Фото: rabkor.ru

О вреде фаст-фуда давно знает весь мир, но не всех это останавливает. /Фото: hi-news.ru

Полезность любимых напитков президента США легко оспорить. /Фото: ivona.bigmir.net, depositphotos.com

4. Владимир Путин (Президент России)

Рацион российского президента сбалансирован, но не без вкусностей. \Фото: rg.ru

Вкусы президента - синтез традиционных блюд в России и других стран. /Фото: foodika.ru, 1000.menu, evrosumka.com, ukr.media

Напитки в меню президента также традиционные и не вредные. \Фото: miraman.ru, coffeemag.ru