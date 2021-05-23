Фаст-фуд или здоровая пища: из чего состоит рацион лидеров государств

Рацион глав государств порой кардинально отличается.
Пожалуй, нет на свете человека без определённых предпочтений в питании. Зачастую он определяется многолетними привычками в выборе продуктов, особенностями национальной кухни или состоянием здоровья. Не обходит стороной эта тенденция и мировых лидеров: каждый из них имеет своих гастрономических фаворитов, которые должны быть известны в дипломатической сфере. Ведь, как ни парадоксально это звучит, но ошибки в подборе рациона того или иного главы государства могут даже сказаться даже политической ситуации в мире.
1. Педро Санчес (Председатель правительства Испании)
Испанский политик предпочитает средиземноморскую кухню. /Фото: espanarusa.com
7-й Председатель правительства Испании Педро Санчес подает неплохой пример своему народу: в государстве, где каждый третий гражданин ведет малоподвижный образ жизни, ведущий политик, будучи спортсменом-баскетболистом в прошлом, и сегодня регулярно тренируется в спортзале или занимается на улице - бегом и ездой на велосипеде. Поэтому неудивительно, что рацион Санчеса не пестрит фаст-фудом и немалой долей состоит из необработанных продуктов.
Рыба, овощи и зелень - главные элементы средиземноморской кухни. /Фото: miro.medium.com
Так, испанский премьер-министр отдает предпочтение сбалансированной диете, состоящей в основном из блюд средиземноморской кухни. Овощи и фрукты, рыба на гриле, салаты и зелень - вот что входит в ежедневное меню политика. Кроме того, он никогда не пропускает приемы пищи, причем завтрак является самым плотным из них.
А вот тяжелую и калорийную пищу - редко и в меру. /Фото: gurmantur.com, eda.ru, uznayvse.ru, akchabar.kg
В повседневной жизни Санчес избегает тяжелую пищу - он даже отказывается от тушеных овощей и мяса. Но по выходным может позволить себе знаменитую испанскую паэлью. Кроме того, политику нравится японская и корейская кухня, поэтому он позволяет себе иногда суши и сашими, якисоба и нигири. А вот в кофе председатель правительства Испании соблюдает умеренность - не более двух чашек крепкого напитка в день.
2. Ангела Меркель (Канцлер Германии)
Глава ФРГ в последнее время изменила рацион на более сбалансированный. /Фото: nash.live
Канцлер Федеративной Республики Германия в политике уже много лет, и ее гастрономические предпочтения, казалось бы, давно известны. Однако в последние годы они несколько изменились. И дело не только в возрастных изменениях организма: несколько лет назад фрау Меркель сломала бедро, из-за чего набрал вес, что явно не способствовало ни успешной реабилитации после травмы, ни здоровью в целом. Поэтому, чтобы поддерживать приемлемую физическую форму - особенно учитывая малоподвижный образ жизни и нерегулярные занятия спортом - канцлер Германии несколько пересмотрела свой рацион.
Больше овощей, фруктов и продуктов с витаминами и минералами. /Фото: toitumine.ee, poradnuk.com, debat.me
Такая смена приоритетов в рационе весьма полезна, ведь Ангела Меркель предпочитает блюда традиционной немецкой кухни. В ее меню входят сосиски с соусом и пюре, сырное фондю и даже пиво. А так как все эти блюда довольно сытные, их просто необходимо «разбавлять» малокалорийными продуктами.
Немецкая кухня весьма калорийна. /Фото: geneve.com, liveberlin.ru
Именно для того, чтобы разнообразить тяжелые блюда, распространенные в Германии, фрау Меркель на ужин предпочитает овощи в различных вариациях. А для поддержания подвижного образа жизни, несмотря на загруженный график, политик обязательно выделяет время на прогулки на свежем воздухе по выходным, а иногда не ограничивается ними, занимаясь также пешеходным туризмом и катаясь на беговых лыжах.
3. Дональд Трамп (Президент США)
Рацион американского президента считается одним из самых спорных. /Фото: rabkor.ru
То, что употребляет в пищу президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, является не только примером гастрономических традиций его народа, но и отражением основных недостатков подобного рациона. Давно известно о большом проценте людей с ожирением среди граждан США, каждый третий из которых ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, американское население достаточно серьезно страдает онкологическими болезнями, патологиями сердечно-сосудистой системы и диабетом. А одной из главных причин этих проблем является систематическое употребление жирной пищи и фаст-фуда.
О вреде фаст-фуда давно знает весь мир, но не всех это останавливает. /Фото: hi-news.ru
Именно за употреблением куда чаще всего замечали американского президента. Его меню нередко состоит из гамбургеров и сэндвичей с яйцами и большим количеством сыра, бекона и соусов, жареных крылышек с картошкой фри, пиццы, прохладительных напитков и выпечки.
Кроме того, несмотря на регулярные занятия футболом и баскетболом в молодости, сегодня Трамп ведет малоподвижный образ жизни, считая спорт пустой тратой времени. Исключение он порой делает разве что для гольфа.
Полезность любимых напитков президента США легко оспорить. /Фото: ivona.bigmir.net, depositphotos.com
С напитками в рационе Дональда Трампа похожая история. Согласно информации, предоставленной его бывшими помощниками, американский президент предпочитает колу-лайт и молочные коктейли. Оба этих напитка малополезные - первый содержит немало кофеина, а второй сам по себе практически не содержить каких-либо витаминов. Однако, к чести мистера Трампа сказано, алкоголь он не употребляет.
4. Владимир Путин (Президент России)
Рацион российского президента сбалансирован, но не без вкусностей. \Фото: rg.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин известен тем, что, несмотря на плотный график, находит время для ведения активного образа жизни. Поэтому его рацион достаточно сбалансирован, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, однако при этом не лишен сытных, но вкусных блюд.
Вкусы президента - синтез традиционных блюд в России и других стран. /Фото: foodika.ru, 1000.menu, evrosumka.com, ukr.media
В список любимых блюд Владимира Путина входят русский суп-уха из лосося или трески, говядина с рисом, жареный ягненок, шашлык, рыба и красная икра. Из десертов он предпочитает пирожные, блины с клубникой и фисташковое мороженое.
Напитки в меню президента также традиционные и не вредные. \Фото: miraman.ru, coffeemag.ru
Что касается напитков, то здесь Путин отдает предпочтение кофе по-турецки и травяному, а также зеленому чаю. В отношениях с алкоголем российский президент сохраняет умеренность, иногда позволяя себе бокал вина или кружку пива. Среди любимых его напитков имеется и коктейль из острого редиса и свеклы.
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