Как проверить сливочное масло на натуральность

Знаете ли вы, что надписи «ГОСТ», «ЭКО» и «82,5 %» на пачке масла сегодня мало что значат? Такие надписи уже давно не являются достаточным основанием того, что перед вами — действительно 100 % натуральное сливочное масло.

Конечно, самое лучшее масло — то, которое было куплено у проверенных фермеров либо сделано своими руками из натуральных сливок/сметаны. Однако у современных людей зачастую нет таких возможностей, и приходится покупать магазинное масло. Как же определить в домашних условиях, является ли пачка магазинного масла качественной, выполненной действительно из натурального молочного сырья?



Есть три простых, но рабочих и наглядных способа: заморозка, горячая вода и комнатная температура. По этим трём признакам даже в домашних условиях легко определить, какое масло находится перед вами прямо сейчас. Для первого способа заморозьте пачку масла «в камень», а затем достаньте из морозилки и в первые две минуты попробуйте отрезать кусочек. Натуральное масло будет колоться, крошиться, в то время как масло «с примесями» (например, пальмового масла) будет резаться легко и мягко, будто бы ваш нож горячий.





Второй способ, более наглядный и очевидный: налить в стаканы горячую воду (кипяток), и в каждый стакан опустить по кусочку масла от разных производителей.

Наблюдать в течение следующих 2 часов. Поначалу будет казаться, что ничего особенного не происходит, но чем больше времени пройдёт, тем очевиднее вам станет, какое масло находится перед вами — натуральное или нет. У натурального масла образуется небольшая беловатая пенка, а вода в стакане останется прозрачной даже по прошествии 2 часов. У масла «с примесями» вместо пенки — хлопья непонятного происхождения, а цвет воды изменяется с прозрачного на мутноватый. Также выдавать некачественное масло может и цвет — неестественно яркий и жёлтый.



Последний тест — комнатная температура. По одному кусочку масла оставьте на тарелке при комнатной температуре на 2 часа, а затем попробуйте намазать каждый на хлеб. Что должно получиться? Натуральное подтаявшее масло напоминает мороженое «Пломбир», всё равно держит форму, не растекается, ложится ровным слоем и не блестит! Масло с добавлением неизвестных посторонних примесей будет похоже, скорее, на жир, чем на взбитые сливки — будто бы вы намазываете на хлеб сливочное масло, смешанное с подсолнечным. Также оно будет блестеть, как машинное масло, — явный признак ненужных добавок в состав. Проверьте своё сливочное масло на натуральность одним из этих способов, или же испробуйте все сразу — и вам станет ясно, какое масло лежит у вас в холодильнике.





Подробнее о том, как можно проверить сливочное масло на натуральность, смотрите в видео ниже: