Нестандартный и загадочный буддистский «Храм Дракона» наконец-то открыл свои двери для туристов

Храм «Wat Samphran» («Храм Дракона») — это самый необычный буддистский храм Таиланда, который до недавнего времени был закрыт для посещений из-за того, что священнослужители проводили на территории комплекса странные обряды. Хотя судебные разбирательства и были громкими, но после них храм вновь открыт для посещений и быстро стал местом паломничества туристов. И кто знает, что привлекает путешествующих больше – жуткие истории или возможность прикоснуться к хвосту дракона, бросить монету в «горшок счастья» или ударить в главный гонг для исполнения заветных желаний.
Загадочный и скандально известный буддистский «Храм Дракона» открыл свои двери. | Фото: travelask.ru.
В небольшом старинном городке Накхонпатхом, расположенном в 50 км от Бангкока (Таиланд), находится уникальный буддийский храм Wat Samphran («Храм Дракона»). Его необычный внешний вид вводит в заблуждение тех, кто первый раз увидел это творение. 50-метровая башня с обвитым вокруг нее гигантским драконом больше смахивает на сказочный аттракцион в Диснейленде, нежели на религиозное сооружение. И такое впечатление возникает неспроста.
Храмовый комплекс Wat Samphran расположен в городке Накхонпатхом в окружении «Сада роз». | Фото: atlasobscura.com/ thailandfromabove.com.
Храмовый комплекс расположен среди роскошного «Сада роз», в котором можно увидеть не только огромную статую Будды, но и скульптуры различных животных – слонов, кроликов, дельфинов, ну и, конечно же, много драконов. Помимо такого милого разнообразия, на территории живописного парка есть оригинальное здание в виде черепахи. Даже несмотря на необычное соседство и обманчивость первого впечатления, Wat Samphran все же имеет статус храма. Тем более, что там действительно обитают настоящие буддийские монахи, ежедневно проводят медитации и различные обряды.
Фантастическая лестница ведет на крышу башни. | Фото: thailandfromabove.com/ travelask.ru.
Интересный факт: Несмотря на то, что храм был основан еще в 1985 г., это малоизвестное для туристов культовое сооружение. Многие годы он был строжайше закрыт для посещений. Такое ограничение основывалось на том, что храм славился недоброй репутацией. Как оказалось, настоятель со своими подопечными монахами проводил шокирующие обряды, в том самом живописном саду, где сейчас можно любоваться зверушками. Когда общественность обнародовала эту информацию, начались судебные разбирательства. В результате, после пересмотра целей и содержания ритуалов, а также полной реконструкции башни, священнослужителям пришлось открыть двери для посетителей, которые ринулись нескончаемым потоком.
Территория храмового комплекса «Wat Samphran». | Фото: tourister.ru/ wikipoints.ru.
Такая популярность изначально была спровоцирована леденящими кровь историями, приведшими к судебным разбирательствам, но потом сам внешний вид комплекса и прекрасное окружение стали вызывать любопытство туристов. И это немудрено, ведь помимо созерцания оригинальной формы и необычного цвета здания, есть возможность подняться на самую вершину башни внутри 300 метрового тела гигантского Дракона и полюбоваться живописными окрестностями прямо из его пасти.
На территории «Сада роз» есть оригинальный павильон в виде гигантской черепахи. | Фото: remotegaijin.com/ patricklepetit.jalbum.net.
Правда, как отмечают побывавшие внутри мифического существа туристы, во время подъема вряд ли что-то можно будет увидеть, потому что там нет дополнительного освещения. Также для посторонних закрыты верхних 7 этажей, в которых обустроено жилище для самих монахов и комнаты для бытовых нужд.
Внутри 300-метрового дракона есть подъем на открытую террасу башни. | Фото: patricklepetit.jalbum.net/ atlasobscura.com.
Чтобы окунуться в мир богослужений, медитаций и обрядов, гости беспрепятственно допускаются на нижние этажи, где и проходят все эти действа, и на открытую террасу, расположенную на крыше башни. Также разрешается проводить свой собственный ритуал на привлечение удачи. Для того, чтобы поручиться покровительством Дракона на весь год, следует погладить кончик его хвоста (что совсем непросто), затем сделать подношение в «горшочек счастья», а также дождаться своей очереди и один раз ударить в главный храмовый гонг.
Величественная статуя Будды и многообразие драконов украшают территорию храмового комплекса «Wat Samphran». | Фото: diwerent.com/ liveinternet.ru.
Важная информация: Поскольку вход в «Сад роз» и сам религиозный комплекс «Wat Samphran» бесплатный, можно не скупиться во время подношений, ведь монахи будут очень благодарны за щедрое пожертвование.
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