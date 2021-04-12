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Зачем добавлять растительное масло при стирке кухонных полотенец


Зачем добавлять растительное масло при стирке кухонных полотенец

Полотенце на кухне – обязательный и незаменимый атрибут, предмет без которого в принципе обойтись нереально. Учитывая специфику использования, свой внешний вид оно теряет очень быстро. Появляются пятна, которые крайне сложно вывести, меняется цвет (становится серым и неприятным). Естественно, стандартная стирка, пятновыводители, кипячение помогают далеко не всегда. Вот и остается или пользоваться такими, или постоянно менять на новые. Но вернуть изделиям первоначальный вид можно и очень даже быстро, да и не сложно.

Метод стирки кухонных полотенец с помощью растительного масла - достаточно эффективный / Фото: tvjam.ru

Метод стирки кухонных полотенец с помощью растительного масла - достаточно эффективный / Фото: tvjam.ru

 

А сделать это можно при помощи стирки с добавлением растительного масла. Каким бы невероятным ни показался этот способ на первый взгляд, но это работает.

Что нужно сделать


В горячую воду необходимо добавить растительное масло / Фото: motostar.pp.ua

В горячую воду необходимо добавить растительное масло / Фото: motostar.pp.ua

 

Для начала следует запастись всем необходимым. В этот список входят: кастрюля эмалированная на десять литров, стиральный порошок, которым вы обычно пользуетесь, отбеливатель в сухом виде (подойдет обычный дешевый), подсолнечное масло.
Механизм действия заключается в следующем:



    • в подготовленную кастрюлю наливаем воду в количестве шести литров;




 



    • доводим до кипения и добавляем растительное масло, его нужно две столовые ложки;




 

  • сюда же засыпаем 2/3 ст. порошка и две столовые ложки отбеливателя и все это перемешиваем.


В емкость с водой необходимо поместить полотенца / Фото: vamnazametku.ru

В емкость с водой необходимо поместить полотенца / Фото: vamnazametku.ru

 

Раствор очень сильно пенится в этот момент, поэтому кастрюля большого объема просто необходима. В емкость с водой помещаются полотенца, которые необходимо привести в нормальное состояние, накрывается все это крышкой и оставляется, пока и не остынет.
Через полтора часа следует проверить содержимое кастрюли / Фото: severdv.ru

Через полтора часа следует проверить содержимое кастрюли / Фото: severdv.ru

 

Приблизительно часа через полтора можно содержимое кастрюли проверить, перемешать. Даже спустя этот временной промежуток вы заметите, что ситуация несколько улучшилась. В целом на остывание уйдет несколько часов (около пяти). За это время раствор практически станет холодным. Остается только достать полотенца и хорошо их прополоскать. Делать это можно вручную или в стиральной машинке – кому как нравится.
В результате исчезает серый оттенок и рисунок становится ярче / Фото: saterno.ru

В результате исчезает серый оттенок и рисунок становится ярче / Фото: saterno.ru

 

Результат отличный: рисунок становится ярче, пятна и неприятный серый оттенок исчезают. К тому же, особых усилий и материальных затрат не требуется.

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Зачем добавлять растительное масло при стирке кухонных полотенец

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Зачем добавлять растительное масло при стирке кухонных полотенецПодписаться на мой Instagram
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