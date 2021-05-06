Почему опасно готовить пищу в алюминиевой фольге

Современную кухню просто невозможно представить без пищевой фольги. Любой уважающий себя кулинар с удовольствием использует этот универсальный и многофункциональный материал для хранения продуктов и ускоренного их приготовления. Вот только в последние годы использование фольги для приготовления пищи становится предметом серьезных споров. Многие ученые считают ее небезопасной, ведь использование фольги для запекания продуктов в духовке при высоких температурах может грозить попаданием частиц алюминия в человеческий организм. Так ли это на самом деле и к чему может привести регулярное использование алюминиевой фольги для запекания? Следует во всем разобраться.

Преимущества фольги для запекания

Изначально расскажем о том, почему каждая хозяйка стремится иметь у себя на кухне алюминиевую фольгу. Здесь все очевидно:

фольга не впитывает жиры при приготовлении пищи;

ее упаковка абсолютно герметична и не позволяет продуктам впитывать посторонние запахи;

обернутая в фольгу пища быстрее готовится, да к тому же не пригорает и не оставляет пятен на посуде;

благодаря своей непрозрачности, этот материал сохраняет все минералы и витамины в продуктах при воздействии солнечных лучей;

глянцевая поверхность алюминиевой фольги обладает антибактериальными свойствами и препятствует развитию микробов;

фольгу можно применять для термической обработки в духовой печи, а можно замораживать обернутые в нее продукты.

Действительно, алюминиевая фольга очень востребована современными кулинарами, ведь рыба, мясо или овощи, запеченные в фольге, становятся нежными, сочными и ароматными. К тому же все продукты, приготовленные таким способом, сохраняют максимум полезных свойств. Однако говорить о том, что фольга должна быть на кухне людей, стремящихся питаться здоровой и максимально полезной пищей, преждевременно. И вот почему.

Чем вредна алюминиевая фольга

Давайте разберемся, что же собой представляет фольга? По сути, это тончайшие листы алюминия, которые содержат от 92% до 99% чистого металла. И именно этот факт очень тревожит научный мир.

В частности, исследования европейских ученых свидетельствуют о том, что в продукты, находящиеся в контакте с фольгой может попадать часть содержащегося в ней металла. В этом плане наибольшую опасность представляет алюминиевая фольга, которая используется для запекания продуктов в духовке. Причем, чем температура в духовке выше, тем больше вероятность попадания частиц металла в запекаемый продукт.

На первый взгляд все очевидно. Алюминий – токсичный металл, а значит, при нагревании этого многофункционального материала до температуры выше 180°C, частицы металла могут вступать в реакцию с кислой средой овощей или щелочной средой молочных продуктов, что приводит к вымыванию алюминия в пищу с последующим проникновением его в организм. К примеру, исследование показало, что говядина, которая 40 минут запекалась в фольге при температуре 200°C, имела на 380% больше содержания алюминия, чем перед приготовлением. Запеченная же в алюминиевой фольге курица имела в составе на 200% больше рассматриваемого металла. А это обстоятельство, по словам ученых, может грозить организму интоксикацией, и привести к тяжелым последствиям.

Но почему же, при столь очевидном вреде для человека, вопрос использования алюминиевой фольги никогда не поднимался ранее? Более того, данная особенность совершенно не мешает промышленности выпускать не только пищевую фольгу, но и алюминиевые кастрюли, которые можно обнаружить на кухне каждой хозяйки. Алюминиевая посуда ценится за то, что она легкая и удобная в применении, а пища в ней быстро нагревается и не пригорает.

К слову, в советские времена, алюминиевая посуда считалась самой распространенной кухонной утварью и выпускалась по ГОСТ, а значит, была одобрена к применению советской медициной. Почему же на вред алюминия тогда не обращали столь пристального внимания?

Дело в том, что человеческий организм довольно быстро и эффективно избавляется от этого токсичного соединения, поступающего в организм извне. ВОЗ даже установила норму – 40 мкг алюминия на килограмм веса человека в сутки. То есть для среднестатистического человека, весящего 75 кг, суточное поступление 3 мг алюминия в организм не должно вызывать опасений.

Однако современные ученые заявляют, что проблема гораздо глубже. Дело в том, что кроме фольги и алюминиевой посуды, человек получает дозу этого химического соединения из самых разных источников. Это могут быть продукты (травы и специи, чай и кукуруза, а также желтый сыр) или медикаментозные препараты (Фосфалюгель), которые имеют высокое содержание данного металла. К тому же алюминий используется в очистке питьевой воды, а значит, попадает в организм с некипяченой водой.

Не лишним будет сказать о том, что промышленное изготовление фольги является чрезвычайно вредным. Необходимый для этого алюминий получают из бокситных руд, при добыче которых сильно загрязняется окружающая среда, в частности, почва и водоемы. К тому же на изготовление фольги тратится масса энергии. Все это приводит к тому, что в организм среднестатистического человека этот токсичный металл попадает в дозе, которая превышает допустимую норму более чем в 3 раза!

Чем вреден алюминий для нашего организма

А теперь давайте задумаемся о возможных последствиях. На самом деле алюминий токсичен и может вызвать анемию, цистит, поражение костной системы, почек и печени. Причем всему этому имеются научно подтвержденные факты. А еще в головном мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера, обнаружено высокое содержание алюминия. Это наводит на мысль о том, что данный металл может стать провоцирующим фактором этой страшной болезни. Большой процент алюминия врачи фиксируют и в лимфоузлах женщин страдающих от рака груди.

Доказано также, что алюминий в больших количествах замедляет рост мозговых клеток, что также чрезвычайно опасно, особенно для детей и подростков. Имеются предположения, что этот токсичный металл может вызывать бесплодие и некоторые виды рака. Наконец, пища, запеченная в фольге небезопасна для женщин «в положении», так как токсичный металл может проникнуть сквозь плацентарный барьер и достигнуть мозга плода.

И здесь многие специалисты соглашаются, что небольшое содержание алюминия не наносит вреда здоровому организму. Однако если у человека имеются проблемы с печенью или почками, или же есть предрасположенность к болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона, регулярное попадание частиц этого металла может стать причиной осложнения или развития данных заболеваний.

Наконец, еще один небезынтересный факт. Пусть на сегодняшний день нет официально подтвержденных случаев заболеваний, вызванных использованием алюминиевой фольги, такие страны как Франция и Италия, Англия и Германия, Бразилия и Голландия уже отказались от использования этого изделия в приготовлении пищи. Во все же остальных странах данный материал по-прежнему использую на кухне, не задумываясь о возможных последствиях.

Рекомендации по использованию алюминиевой посуды и фольги

Стоит заметить, что от алюминия, присутствующего в питьевой воде и продуктах питания избавиться довольно проблематично. А вот через посуду и фольгу этот сделать гораздо легче. Если вспомнить из курса химии, на поверхности этого металла образуется тонкая пленочка окислов. Благодаря этому на кухонной посуде данный слой со временем становится достаточно плотным, чтобы не допускать контакта металла с пищей. Однако если чистить алюминиевую посуду металлической щеткой, этот слой истончается, а то и вовсе исчезает. Благо это не проблема, считает доктор Гада Бассиони. Для возвращения алюминиевой посуде защитных свойств достаточно набрать в нее воды и хорошенько прокипятить, чтобы блестящая очищения поверхность снова стала матовой.

С фольгой немного сложнее. Она чрезвычайно тонкая и годится лишь для одноразового применения. Каких-то ухищрений, помогающих образованию защитного окисленного слоя на ней придумать невозможно, а потому единственным способом избежать миграции частиц алюминия в еду является ограничение использования фольги.

По словам ученых, наибольшее количество вредного соединения попадает в продукты во время приготовления соусов, которые содержат лимонный или томатный сок. А если в еду предварительно добавить соль, а также другие острые приправы и специи, процесс вымывания алюминия в пищу пойдет еще быстрее. Именно поэтому алюминиевую фольгу желательно не использовать для запекания блюд, отдав предпочтение стеклянной посуде и фарфору. По возможности не следует заворачивать в фольгу лимоны, помидоры и другие кислые продукты. В этом случае разумнее воспользоваться пищевой пленкой.

Применять фольгу для хранения замороженной еды также не лучший вариант. Вместо этого обратите внимание на вощеную бумагу или на бумагу, которую смазали сливочным маслом. А чтобы максимально сохранить еду теплой, лучше воспользоваться стеклянной емкостью.

Безусловно, на сегодняшний день нет научных доказательств, которые бы приняла во внимание Всемирная организация здравоохранения, запретив тем самым использование алюминиевой фольги для приготовления пищи. Тем не менее, данная статья ставит своей целью предупредить читателей о возможной опасности, которую таит в себе алюминиевая фольга.

Берегите свое здоровье!