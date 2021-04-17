Идеи применения уксуса в быту

Уксус – это слабая кислота, которую можно применять не только в кулинарных целях. Эффективное и доступное средство поможет решить самые разные задачи в домашнем хозяйстве.
1. Помыть окна
Водно-уксусным раствором можно легко довести окна до хрустального блеска – как стекла, так и пластиковые составляющие. Залейте смесь в пульверизатор, нанесите на поверхности, поскребите наиболее проблемные участки и вытрите салфеткой.
2. Очистить кофеварку
Чистка уксусом поможет поддерживать гигиеническую чистоту кофеварки и отличный вкус любимого напитка. Чтобы убрать накипь, налейте в резервуар воду с уксусом и имитируйте варку кофе.
3. Удалить пятна на ковре
Для ликвидации пятен различного происхождения смочите щетку в уксусном растворе, почистите ковер и тщательно просушите.
4. Помыть деревянный пол
Перед влажной уборкой добавьте в ведро с водой полстакана уксуса. Теперь можно убрать загрязнения, не причинив вреда даже самым капризным полам из лиственных пород дерева.
5. Очистить лейку для душа
Убрать известковый налет с лейки душа поможет уксусный раствор в концентрации с водой 1:2. Поместите в него душевой агрегат и выдержите 30-60 минут.
6. Отмыть микроволновую печь
Смешайте в миске 2 стакана воды и 2 столовые ложки уксуса. Запустите микроволновку на 10 минут на максимальной мощности, подождите столько же. Неприятные запахи исчезнут, а жир со стенок теперь легко удалить.
7. Вымыть посудомоечную машину
Раз в месяц запускайте цикл мойки в посудомоечной машине с уксусом. Это предотвратит скопление остатков пищи и появление запахов.
8. Очистить деревянную разделочную доску
На деревянной поверхности с легкостью оседают микробы, грязь и неприятные запахи. Чтобы удалить их, протрите доски тряпкой, смоченной в уксусе.
9. Продлить жизнь цветам
Уксус – пищевой консервант. Поэтому его можно использовать и для сохранения жизни срезанным цветам как можно дольше. Добавьте в вазу половину чайной ложки на литр воды и наслаждайтесь цветением.
10. Освежить полотенца
Полотенца будут радовать вас свежестью и мягкостью, если вы начнете добавлять уксус в машинный цикл стирки. Он растворит остатки порошка, удалит запахи и смягчит ткань.
11. Удалить ржавчину на инструментах
Для борьбы с коррозией положите инструменты в белый уксус на несколько часов. Ржавчина превратится в пасту, которую теперь легко удалить.
12. Очистить от краски малярную кисть
Отмыть кисти от засохшей краски поможет горячий уксус. Поместите в него малярный инструмент на полчаса и промойте проточной водой.
Теперь вы убедились, что одна бутылка пищевого уксуса способна заменить целую батарею средств бытовой химии.
А вы используете в быту уксус? Поделитесь с нами в комментариях своими лайфхаки использования этого простого продукта.
Читать далее →
Свежие комментарии