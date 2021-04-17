Идеи применения уксуса в быту

Уксус – это слабая кислота, которую можно применять не только в кулинарных целях. Эффективное и доступное средство поможет решить самые разные задачи в домашнем хозяйстве.



1. Помыть окна

2. Очистить кофеварку

3. Удалить пятна на ковре

4. Помыть деревянный пол

5. Очистить лейку для душа

6. Отмыть микроволновую печь

7. Вымыть посудомоечную машину

8. Очистить деревянную разделочную доску

9. Продлить жизнь цветам

10. Освежить полотенца

11. Удалить ржавчину на инструментах

12. Очистить от краски малярную кисть

Водно-уксусным раствором можно легко довести окна до хрустального блеска – как стекла, так и пластиковые составляющие. Залейте смесь в пульверизатор, нанесите на поверхности, поскребите наиболее проблемные участки и вытрите салфеткой.Чистка уксусом поможет поддерживать гигиеническую чистоту кофеварки и отличный вкус любимого напитка. Чтобы убрать накипь, налейте в резервуар воду с уксусом и имитируйте варку кофе.Для ликвидации пятен различного происхождения смочите щетку в уксусном растворе, почистите ковер и тщательно просушите.Перед влажной уборкой добавьте в ведро с водой полстакана уксуса. Теперь можно убрать загрязнения, не причинив вреда даже самым капризным полам из лиственных пород дерева.Убрать известковый налет с лейки душа поможет уксусный раствор в концентрации с водой 1:2. Поместите в него душевой агрегат и выдержите 30-60 минут.Смешайте в миске 2 стакана воды и 2 столовые ложки уксуса.Запустите микроволновку на 10 минут на максимальной мощности, подождите столько же. Неприятные запахи исчезнут, а жир со стенок теперь легко удалить.Раз в месяц запускайте цикл мойки в посудомоечной машине с уксусом. Это предотвратит скопление остатков пищи и появление запахов.На деревянной поверхности с легкостью оседают микробы, грязь и неприятные запахи. Чтобы удалить их, протрите доски тряпкой, смоченной в уксусе.Уксус – пищевой консервант. Поэтому его можно использовать и для сохранения жизни срезанным цветам как можно дольше. Добавьте в вазу половину чайной ложки на литр воды и наслаждайтесь цветением.Полотенца будут радовать вас свежестью и мягкостью, если вы начнете добавлять уксус в машинный цикл стирки. Он растворит остатки порошка, удалит запахи и смягчит ткань.Для борьбы с коррозией положите инструменты в белый уксус на несколько часов. Ржавчина превратится в пасту, которую теперь легко удалить.Отмыть кисти от засохшей краски поможет горячий уксус. Поместите в него малярный инструмент на полчаса и промойте проточной водой.Теперь вы убедились, что одна бутылка пищевого уксуса способна заменить целую батарею средств бытовой химии.А вы используете в быту уксус? Поделитесь с нами в комментариях своими лайфхаки использования этого простого продукта.