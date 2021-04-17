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Идеи применения уксуса в быту

Уксус – это слабая кислота, которую можно применять не только в кулинарных целях. Эффективное и доступное средство поможет решить самые разные задачи в домашнем хозяйстве.

1. Помыть окна


Водно-уксусным раствором можно легко довести окна до хрустального блеска – как стекла, так и пластиковые составляющие. Залейте смесь в пульверизатор, нанесите на поверхности, поскребите наиболее проблемные участки и вытрите салфеткой.
Идеи применения уксуса в быту

2. Очистить кофеварку 


Чистка уксусом поможет поддерживать гигиеническую чистоту кофеварки и отличный вкус любимого напитка. Чтобы убрать накипь, налейте в резервуар воду с уксусом и имитируйте варку кофе.

Идеи применения уксуса в быту

3. Удалить пятна на ковре


 Для ликвидации пятен различного происхождения смочите щетку в уксусном растворе, почистите ковер и тщательно просушите.
Идеи применения уксуса в быту

4. Помыть деревянный пол


Перед влажной уборкой добавьте в ведро с водой полстакана уксуса. Теперь можно убрать загрязнения, не причинив вреда даже самым капризным полам из лиственных пород дерева.

Идеи применения уксуса в быту

5. Очистить лейку для душа


 Убрать известковый налет с лейки душа поможет уксусный раствор в концентрации с водой 1:2. Поместите в него душевой агрегат и выдержите 30-60 минут.
Идеи применения уксуса в быту

6. Отмыть микроволновую печь


Смешайте в миске 2 стакана воды и 2 столовые ложки уксуса.
Запустите микроволновку на 10 минут на максимальной мощности, подождите столько же. Неприятные запахи исчезнут, а жир со стенок теперь легко удалить.
Идеи применения уксуса в быту

7. Вымыть посудомоечную машину


Раз в месяц запускайте цикл мойки в посудомоечной машине с уксусом. Это предотвратит скопление остатков пищи и появление запахов.
Идеи применения уксуса в быту

8. Очистить деревянную разделочную доску


На деревянной поверхности с легкостью оседают микробы, грязь и неприятные запахи. Чтобы удалить их, протрите доски тряпкой, смоченной в уксусе.
Идеи применения уксуса в быту

9. Продлить жизнь цветам


Уксус – пищевой консервант. Поэтому его можно использовать и для сохранения жизни срезанным цветам как можно дольше. Добавьте в вазу половину чайной ложки на литр воды и наслаждайтесь цветением.
Идеи применения уксуса в быту

10. Освежить полотенца


Полотенца будут радовать вас свежестью и мягкостью, если вы начнете добавлять уксус в машинный цикл стирки. Он растворит остатки порошка, удалит запахи и смягчит ткань.
Идеи применения уксуса в быту

11. Удалить ржавчину на инструментах


Для борьбы с коррозией положите инструменты в белый уксус на несколько часов. Ржавчина превратится в пасту, которую теперь легко удалить.
Идеи применения уксуса в быту

12. Очистить от краски малярную кисть


Отмыть кисти от засохшей краски поможет горячий уксус. Поместите в него малярный инструмент на полчаса и промойте проточной водой.
Идеи применения уксуса в быту

Теперь вы убедились, что одна бутылка пищевого уксуса способна заменить целую батарею средств бытовой химии.
А вы используете в быту уксус? Поделитесь с нами в комментариях своими лайфхаки использования этого простого продукта.
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Уксусприменение
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