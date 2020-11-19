Названия городов на языке местных жителей

Наверное, излишне говорить, что названия городов на оригинальном языке в разной степени отличаются от привычных нашему уху слов. Какие-то названия значительно отличаются от того, как мы привыкли произносить, а какие-то — не очень, в любом случае разница есть, и вы о ней сегодня узнаете.



Предлагаем вашему вниманию весьма любознательный пост, благодаря которому вы узнаете, как лучше назвать город, в который вы отправляетесь, если хотите сделать приятное местным жителям:

































































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