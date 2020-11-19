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Названия городов на языке местных жителей

Наверное, излишне говорить, что названия городов на оригинальном языке в разной степени отличаются от привычных нашему уху слов. Какие-то названия значительно отличаются от того, как мы привыкли произносить, а какие-то — не очень, в любом случае разница есть, и вы о ней сегодня узнаете.

Предлагаем вашему вниманию весьма любознательный пост, благодаря которому вы узнаете, как лучше назвать город, в который вы отправляетесь, если хотите сделать приятное местным жителям:

Названия городов на языке местных жителей


Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

Названия городов на языке местных жителей

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