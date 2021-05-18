Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

В 1494 г. родился 10-й правитель Османской империи, султан Сулейман I Великолепный, периоду правления которого посвящен один из самых популярных турецких сериалов «Великолепный век». Его выход на экраны вызвал неоднозначную реакцию у публики: рядовые зрители с интересом следили за перипетиями сюжета, историки возмущенно комментировали большое количество отступлений от исторической правды. Каким же на самом деле был султан Сулейман?











Главные герои сериала *Великолепный век*



Сериал рассчитан в первую очередь на женскую аудиторию, поэтому центральной сюжетной линией в нем стали взаимоотношения султана с многочисленными обитательницами гарема. Потомок 33-го султана Османской империи Мурада V, Осман Салахаддин возражает против подобной расстановки акцентов: «Он правил 46 лет. В походах за эти годы преодолел почти 50 тысяч километров. Не на «Мерседесе», а верхом на коне. На это уходило много времени. Поэтому султан просто физически не мог так часто бывать в своем гареме».







Франциск I и султан Сулейман



Конечно, фильм изначально не претендовал на статус документального исторического кино, поэтому доля художественного вымысла в нем действительно велика. Консультант сериала, доктор исторических наук Э.

Афйонджи поясняет: «Мы перелопатили массу источников. Перевели записи венецианских, немецких , французских послов, которые в то время посещали Османскую империю. В «Великолепном веке» события и личности взяты из исторических источников. Однако личную жизнь падишаха из-за нехватки информации пришлось додумывать самим».Султан Сулейман принимает правителя Трансильвании Яноша II Запольяи. Старинная миниатюраСултана Сулеймана не случайно называли Великолепным – он был такой же фигурой, как Петр I в России: инициировал множество прогрессивных реформ. Даже в Европе его называли Великим. Империя во времена султана Сулеймана завоевала обширные территории Фрагмент гравюры *Баня турецкого султана*В сериале смягчили истинную картину нравов того времени: общество показано более светским и менее жестоким, чем было на самом деле. Сулейман был тираном, как утверждает Г. Вебер, ни родство, ни заслуги не спасали от его подозрительности и жестокости. При этом он боролся со взяточничеством и сурово наказывал чиновников за злоупотребления. Вместе с тем, он покровительствовал поэтам , художникам, архитекторам и сам писал стихи.Слева – А. Хикель. Роксолана и султан, 1780. Справа – Халит Эргенч в роли султана Сулеймана и Мерьем Узерли в роли ХюрремКонечно, экранные герои выглядят куда более привлекательными, чем их исторические прототипы. Сохранившиеся портреты султана Сулеймана запечатлели человека с тонкими чертами лица европейского типа, которого сложно назвать красивым. То же самое можно сказать и о Хюррем, известной в Европе как Роксолана . Женские наряды в сериале отражают, скорее, европейскую моду, чем османскую, – таких глубоких декольте во времена «великолепного века» не было.Мерьем Узерли в роли Хюррем и традиционный османский нарядИнтриги и склоки между Хюррем и третьей женой султана Махидевран, которым в фильме уделяется большое внимание, имели место и в реальной жизни: если бы наследник престола, сын Махидевран Мустафа пришел к власти, он бы убил детей Хюррем , чтобы избавиться от конкурентов. Поэтому Хюррем опередила соперницу и не замедлила отдать приказ об убийстве Мустафы.Сотрудник Института востоковедения РАН С. Орешкова обращает внимание на то, что гарем показан не совсем таким, каким он был на самом деле: «Удивляет, что в сериале наложницы и жены Сулеймана так свободно гуляют. При гареме был сад, и там с ними могли быть только евнухи! К тому же в сериале не показано, что гарем в те времена – это не только место, где жили жены султана с детьми, прислуга и наложницы. Тогда гарем был отчасти как институт благородных девиц – в нем содержалось много воспитанниц, которые не метили в жены правителя. Они обучались музыке, танцам, поэзии». Поэтому не удивительно, что некоторые девушки мечтали попасть в гарем к султану.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)