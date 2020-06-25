Простые способы убрать неприятный запах из холодильника

Каждый раз, открывая холодильник, испытываешь обонятельный дискоморт? Разбираемся в причинах и устраняем неприятный запах вместе.



Очень часто причиной неприятного запаха в холодильнике становится несоблюдение элементарных правил чистоты и порядка. Вовремя утилизировать испорченные и просроченные продукты, мыть полочки и дверцу — всё это входит в обязательную рутину по уходу за бытовой техникой.



Как быстро убрать неприятный запах из холодильника в домашних условиях: основные правила соблюдения чистоты



Используй питьевую соду и моющее средство для мытья холодильника, не забывай вытирать насухо все поверхности внутри и снаружи после влажной уборки.



Проветривай холодильник несколько часов после уборки: для этого разгружай его полностью, открывай камеру и морозильный отсек, чтобы воздух свободно проникал внутрь.



Раз в несколько месяцев чисти сливное отверстие внутри камеры, ведь оно имеет свойство засоряться.



Всегда закрывай плотно все банки, контейнеры и любые ёмкости с едой.



Перед тем, устранить неприятный запах в холодильнике: выявляем причины возникновения



испорченных продуктах, залежавшихся на полках



неправильном хранении еды и напитков



засоре сливного отверстия



плесени из-за скопления конденсата



неисправной вентиляции



новый холодильник (запахи металла, пластмассы и других материалов)



Как быстро убрать из холодильника запах протухшего мяса или рыбы



Для начала разгрузи холодильник, а после немедленно утилизируй испорченный продукт животного происхождения и оставь дверцы открытыми на 2−3 часа минимум.



По возможности устрани все продукты, успевшие впитать в себя тухлый запах.



Комки из газеты или сухой бумаги отлично впитывают неприятные запахи. Скомкай бумажные «бомбочки» и разложи внутри холодильника.



Протухший запах мяса или рыбы можно устранить как натуральными абсорбентами, перечисленными выше, так и воспользоваться готовыми ароматизаторами. Очистители-ионизаторы быстро и эффективно избавляются от гнилостного амбре в холодильной камере. Если запах оказался особо въевшимся, попробуй чередовать натуральные абсорбенты с покупными, и за несколько дней тебе полностью удастся избавиться от этой неприятности.



Устранить неприятный запах в холодильнике при помощи очистителей



Шарики с силикагелем: можно приобрести в хозяйственном магазине или найти в коробке с новой обувью.



Поглотитель запахов с активированным углём: устраняет избыток влаги, поглощает этилен, который вырабатывают овощи и фрукты.



Гелевый поглотитель: поглощает неприятные запахи при испарении активного вещества, как правило, это лимон и вытяжка водорослей.



Минерально-солевой кристалл: требует ежемесячной обработки от отработанной соли.



Озонатор: оснащён батарейкой, удаляет запахи и убивает бактерии, замедляет процесс разложения продуктов.

