Простые способы убрать неприятный запах из холодильника

Каждый раз, открывая холодильник, испытываешь обонятельный дискоморт? Разбираемся в причинах и устраняем неприятный запах вместе.
Очень часто причиной неприятного запаха в холодильнике становится несоблюдение элементарных правил чистоты и порядка. Вовремя утилизировать испорченные и просроченные продукты, мыть полочки и дверцу — всё это входит в обязательную рутину по уходу за бытовой техникой.
Как быстро убрать неприятный запах из холодильника в домашних условиях: основные правила соблюдения чистоты
- Используй питьевую соду и моющее средство для мытья холодильника, не забывай вытирать насухо все поверхности внутри и снаружи после влажной уборки.
- Проветривай холодильник несколько часов после уборки: для этого разгружай его полностью, открывай камеру и морозильный отсек, чтобы воздух свободно проникал внутрь.
- Раз в несколько месяцев чисти сливное отверстие внутри камеры, ведь оно имеет свойство засоряться.
- Всегда закрывай плотно все банки, контейнеры и любые ёмкости с едой.
Перед тем, устранить неприятный запах в холодильнике: выявляем причины возникновения
Причина обычно кроется в:
- испорченных продуктах, залежавшихся на полках
- неправильном хранении еды и напитков
- засоре сливного отверстия
- плесени из-за скопления конденсата
- неисправной вентиляции
- новый холодильник (запахи металла, пластмассы и других материалов)
Чтобы предотвратить появление неприятного запаха стоит не только соблюдать чистоту и порядок, но и использовать несколько действенных методов: 1. Ржаной хлеб: хлеб является одним из лучших поглотителей неприятного запаха. Просто нарежь хлеб на мелкие кусочки и оставь на каждой полке по тарелочке. 2. Рисовые зёрна: зёрна или крупа — лучшие природный абсорбент. Насыпь обыкновенный рис на блюдце и поставь на полку холодильника. 3. Разрезанный лук, яблоко и картофелина: раз в несколько дней используй эти свежие фрукты и овощи для устранения запахов из холодильника. 4. Ароматные травы и специи: храни в холодильнике базилик, куркуму, гвоздику, эстрагон, корицу, сельдерей, чабрец, мяту и мелиссу. Экстракт ванили придётся как нельзя кстати. 5. Апельсин, лимон: свежие корочки цитрусовых — панацея от неприятных запахов в домашних условиях. 6. Соль, сахар: высыпи на блюдце сахар или соль, оставь в камере холодильника, и очень скоро от запаха не останется следа. 7. Кофейные зёрна: ещё один эффективный и съедобный абсорбент. 8. Активированный уголь (предварительно можно прокалить в духовке).
Как быстро убрать из холодильника запах протухшего мяса или рыбы
В этом случае понадобится тяжёлая хозяйственная артиллерия.
- Для начала разгрузи холодильник, а после немедленно утилизируй испорченный продукт животного происхождения и оставь дверцы открытыми на 2−3 часа минимум.
- По возможности устрани все продукты, успевшие впитать в себя тухлый запах.
- Комки из газеты или сухой бумаги отлично впитывают неприятные запахи. Скомкай бумажные «бомбочки» и разложи внутри холодильника.
- Протухший запах мяса или рыбы можно устранить как натуральными абсорбентами, перечисленными выше, так и воспользоваться готовыми ароматизаторами. Очистители-ионизаторы быстро и эффективно избавляются от гнилостного амбре в холодильной камере. Если запах оказался особо въевшимся, попробуй чередовать натуральные абсорбенты с покупными, и за несколько дней тебе полностью удастся избавиться от этой неприятности.
Устранить неприятный запах в холодильнике при помощи очистителей
Протухший запах мяса или рыбы можно устранить как натуральными абсорбентами, перечисленными выше, так и воспользоваться готовыми ароматизаторами. Очистители-ионизаторы быстро и эффективно избавляются от гнилостного амбре в холодильной камере. Если запах оказался особо въевшимся, попробуй чередовать натуральные абсорбенты с покупными, и за несколько дней тебе полностью удастся избавиться от этой неприятности.
- Шарики с силикагелем: можно приобрести в хозяйственном магазине или найти в коробке с новой обувью.
- Поглотитель запахов с активированным углём: устраняет избыток влаги, поглощает этилен, который вырабатывают овощи и фрукты.
- Гелевый поглотитель: поглощает неприятные запахи при испарении активного вещества, как правило, это лимон и вытяжка водорослей.
- Минерально-солевой кристалл: требует ежемесячной обработки от отработанной соли.
- Озонатор: оснащён батарейкой, удаляет запахи и убивает бактерии, замедляет процесс разложения продуктов.
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