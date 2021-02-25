25 маленьких уютных городов Европы, в которых мы мечтаем побывать

Предлагаем вниманию читателя список малоизвестных среднестатистическому туристу мест Европы, которые, тем не менее, сказочно прекрасны и достойны внимания. Прогуляться по этим улочкам — наша заветная мечта!
Многие из этих поселений внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти уголки Европы так красивы, что человечество обязано сохранить их в первозданном виде.
Альбаррасин
Этот средневековый небольшой город с 1,097 жителями, находится в провинции Теруэль, Испания, и как правило, занимает верхние позиции во всех рейтингах самых красивых деревень этой страны.
Вернацца
Это один из пяти драгоценных камней, которые составляют область «Чинкве-Терре», Италия — пять небольших рыбацких городков со статусом всемирного наследия. Выбрать один из них является почти невыполнимой задачей. Вернацца, пожалуй, лучше всего сохранил дух морской цитадели.
Ла-Рок-Гажак
Расположенный у подножия скалы, на берегу реки Дордонь, этот французский город, заселенный с доисторических времен, является одним из самых красивых в Европе.
Жосселен
Этот город находится в Франции, в регионе Бретань. Это сказочный городок, известный не только красотой, но и знаменитым и впечатляющим замком, построенным около 1008 года.
Муррен
Самый высокий и самый красивый поселок в кантоне Берн, Швейцария, на высоте 1650 м над долиной Лаутербруннен. Здесь можно наблюдать три самые известные горы в Швейцарии: Эйгер, Монк и Юнгфрау.
Касл Ком
Деревня на 350 жителей находится в графстве Уилтшир, Англия. Этот оазис мира и спокойствия был оценен как второй лучший поселок страны в известной британской газете «The Times», и он, безусловно, этого заслуживает.
Ронда
«Город корриды» стоит на огромной живописной скале, что делает его столь восхитительно красивым.
Тропеа
Этот итальянский город расположен на побережье Калабрии и является одним из основных пунктов итальянского курортного побережья. Одной из его особенностей является огромный утес, который выходит на пляж.
Бибери
Для многих, в том числе поэта Уильяма Морриса, Бибери — это самая чудесная деревня в Англии. Ее дома четырнадцатого века перенесут вас в другую эпоху.
Фройденберг
Небольшой город Фройденберг — один из самых очаровательных городков в Германии и Европе. Он расположен в районе Зиген-Витгенштейн на земле Северный Рейн-Вестфалия.
Динан
Маленький город с населением всего 14000 жителей является одним из самых красивых, живописных и зрелищных уголков Бельгии. Он расположен на берегу Мозы и зажат между скалами, что добавляет месту уникальности.
Генгенбах
Эта сказочный город находится в южной части Германии, на краю Шварцвальда, в округе Ортенау, Баден-Вюртемберг. В связи с необыкновенной красотой он был выбран для съёмок нескольких фильмов, как, например, «Чарли и шоколадная фабрика».
Город Миконос
Миконос, также известный как Хора, — красивый маленький город на острове Миконос (Греция). Его отличительная особенность состоит в небольших белых и квадратных домах с балконами, дверями и окнами, окрашенными в разные цвета.
Мортсунд
Норвежский Мортсунд — это анклав, приют для рыбаков. Его необыкновенная красота и уединённость в окружении природы манит так и манит путешественников.
Грюйер
Грюйер — исторический город и муниципалитет в швейцарском кантоне Фрибур. Удивительные здания и средневековый замок, где проживали девятнадцать графов, делают его одним из самых интересных городов Европы.
Ия
Небольшой городок, принадлежащий острову Санторини, Греция. Сотни гостей приезжают в Ия смотреть его всемирно известный и красивый закат. Ия также славится белыми домами в скале вулкана и голубыми куполами церквей.
Мон-Сен-Мишель
Великолепная архитектура и залив делают Мон-Сен-Мишель самым посещаемым туристическим местом в Нормандии и одним из первых во Франции (около 3,2 млн посетителей в год).
Блед
Блед — город, расположенный на берегу озера Блед в Словении. Он известен своим ледниковым озером, замками и церквями в окрестных лесах. Каждый год место привлекает всё больше туристов.
Рейне
Рейне объявлен в 70-е годы самым красивым поселком Норвегии. Это торговый порт с 1793 года и постоянное место для круизов по норвежских фьордах.
Сан-Джиминьяно
Сан — Джиминьяно — небольшой средневековый город со стеной, построенный на вершине холмов Тосканы в Италии. Характериной чертой его являются башни, которые делают город европейским средневековым Манхэттеном.
Фунес
Это сельский поселок, расположенный в живописной долине в Фунес, итальянский Тироль. Он имеет небольшую красивую церковь Санта Магдалена и один из самых красивых пейзажей не только в Европе, но и во всем мире.
Ротенбург-об-дер-Таубер
Принадлежит району Ансбах в Баварии, Германия. Это всемирно известная туристическая достопримечательность благодаря хорошо сохранившемуся средневековому центру. Помимо красоты Ротенбург-об-дер-Таубер служил вдохновением для создания деревни в «Пиноккио».
Кольмар
Этот красивый сказочный город принадлежит департаменту Верхний Рейн в регионе Эльзас, Франция. Прогуливаясь по его улицам, можно наслаждаться видом зданий раннего Возрождения.
Манаролы
Этот красочный рыбацкий городок второй в этом списке — ещё одно место, расположенное в Чинкве-Терре в Италии. Манарола, пожалуй, самый красивый из пяти, и, кажется, также самый старый, о чем свидетельствует краеугольный камень церкви Сан-Лоренцо 1160 года.
Гальштатт
Гальштат — это деревня в регионе Зальцкаммергут в Австрии. В 1997 году была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место просто восхитительно, очень уютно и необыкновенно красиво!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии