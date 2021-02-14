Тренировки от моделей, которые помогут дома накачать ягодицы

Не будем тебе врать: накачать попу дома, чтобы приблизится к параметрам «ангелов» Victoria’s Secret сложно, но можно. Тебе даже необязательно покупать гантели и штанги, ведь их всегда можно заменить бутылками с водой или песком. А вот что тебе понадобится обязательно – желание и регулярные тренировки. Так как же накачать попу в домашних условиях?
Мы выбрали 5 самых эффективных упражнений для ягодиц и бедер, чтобы уже через месяц ты могла похвастаться округлой и упругой попой.
1. Приседания по-диагонали
В этом упражнении качаются ягодицы, мышцы внутренней и внешней поверхности бедер, пресс. Можно усложнить упражнение утяжелителями на ногах или взять в руки гантель от 3 кг. Так тренировка на ягодицы будет еще эффективнее.
2. Подъемы ног
Во время этого упражнения качаются не только мышцы ягодиц, но и пресс. Также ты даешь небольшую нагрузку на руки, поясницу и спину. Усложнить тренировку можно утяжелителями на ногах.
3. Косые подъемы ног
Упражнение похоже на предыдущее, но тут идет упор на проработку внутренних мышц бедра, большого вертела и бицепса бедра.
4. Мостик с подъемом ног
Во время этого упражнения отлично прорабатываются ягодичные мышцы, мышцы пресса и поясницы. Также упражнение помогает избавиться от жира на животе.
5. Глубокие приседания с весом
Во время этого упражнения задействованы все мышцы, которые есть в наших бедрах и ягодицах. Также идет нагрузка на пресс и мышцы спины. Если делаешь приседания с весом, тогда в работу включаются и мышцы рук.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии