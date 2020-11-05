Светомаскировочный комплект устанавливается на автомобиль для его маскировки в темное время суток / Фото: drive2.com

СМУ может функционировать в трех режимах / Фото: drive2.ru

Фото: drive2.ru

В зависимости от выбранного режима скорость движения может меняться / Фото: drive2.ru

Эффект от СМУ будет только в том случае, если установлен весь комплект / Фото: drive2.ru

Зачем на фары устанавливают специальные крышки, ухудшающие освещение / Фото: drive2.ru