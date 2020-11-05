Зачем на фары устанавливают специальные крышки, ухудшающие освещение

Иногда на фарах машин можно увидеть специальные накладки. В основном их ставят на автомобили отечественного производства, например, УАЗ или на техникe военного типа. На первый взгляд можно решить, что это обычный тюнинг – красиво, но с практической точки зрения абсолютно бесполезно. В действительности все иначе. Особенно если брать во внимание военные транспортные средства. В них все продумано до мелочей. Исходя из этого, делаем выводы, что накладки играют определенную роль и являются важной составляющей.
Светомаскировочный комплект устанавливается на автомобиль для его маскировки в темное время суток / Фото: drive2.com
Называются они светомаскировочные устройства, и уже из названия понятно, для чего применяются. На военных техсредствах СМУ монтируют с целью маскировки машин, которые в темноте могут ехать по одной или в колонне. Благодаря светомаскировке появляется возможность минимизировать риск выявления военных машин наземными и воздушными силами противника. В целом в комплект СМУ входят как накладки на фары, так и элементы, маскирующие остальные приборы, излучающие свет, и режимный переключатель.
СМУ может функционировать в трех режимах / Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru
Функционирует СМУ в трех разных режимах: НЗ (незатемненный), ЧЗ (частичное затемнение), ПЗ (полное затемнение). ПЗ активируется в случае, если крышки опущены и включены дополнительные устройства, все лампочки излучают менее яркий свет. Чтобы получить частичное затемнение, опускают одни только крышки. От выбранного режима зависит и скорость, с которой разрешено передвигаться машине.
В зависимости от выбранного режима скорость движения может меняться / Фото: drive2.ru
При режиме ПЗ допускается скорость не более 25 километров в час. А если автомобили едут в колонне, то скорость не должна превышать 15 километров в час. Если затемнение частичное, то скорость должна быть 30 километров в час и 25, когда движется колонна.
Эффект от СМУ будет только в том случае, если установлен весь комплект / Фото: drive2.ru
Зачем на фары устанавливают специальные крышки, ухудшающие освещение / Фото: drive2.ru
Эффект от СМУ есть только тогда, когда на технику установлен полноценный комплект. На УАЗах, применяемых в обычной жизни, стоят только накладки на передних фарах. Вот в таком случае это на самом деле тюнинг, от которого на практике нет пользы.
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