Новое решение для мегаполиса: плавучие острова, на которых разбит городской парк



Гавань в Копенгагене вскоре превратится в первый в мире плавучий парк благодаря инновационному проекту, созданному датской дизайнерской фирмой Studio Fokstrot и австралийским архитектором Маршаллом Блехером. Этот фантастический концепт будущего возник в ответ на бум градостроительства вдоль набережной, чтобы восполнить хотя бы часть открытого пространства, потерянного из-за растущей урбанизации.

В Копенгагене появится искусственный архипелаг из плавучих островов, на которых разобьют городские парки для отдыха, занятий водными видами спорта и рыбалкой (Copenhagen islands).

Дружественный дизайн Copenhagen islands украсит набережную и разнообразит отдых горожан (Копенгаген, Дания). | Фото: mymodernmet.com.

Copenhagen islands станут совершенно новым типом общественных парков, подобных которым нет в мире. | Фото: mymodernmet.com.

Специальные виды растений поспособствуют созданию особой экосистемы (концепт Copenhagen islands).

Растения будут высажены в специальные короба с почвой (концепт Copenhagen islands). | Фото: copenhagenislands.com.

По мере реализации проекта, планируют увеличивать количество искусственных островов с городскими парками (концепт Copenhagen islands).

Летом к искусственному острову можно было добраться вплавь (Copenhagen islands, Дания).

Искусственный островок является местом отдыха тех, кто сумел до него добраться (Copenhagen islands, Копенгаген).

Этим счастливчикам удалось устроить пикник на рукотворном острове, ставшим «Лучшим социальным городским пространством» в 2018 г. (Copenhagen islands, Дания). | Фото: copenhagenislands.com.

К концу 2020 года одинокий остров перестанет быть единственным объектом из проекта Copenhagen islands (Копенгаген, Дания).

Благоустройство городской территории – это не столько размещение скамеек и клумб в парках или вдоль тротуаров, сколько прекрасная возможность внедрения прогрессивных идей, направленных на улучшение внешнего вида и инфраструктуры населенных пунктов, облагораживание общественного пространства и поддержание экологии.Особенно впечатляют концепты, задействующие промышленные территории, которые мастерски интегрируются в зоны отдыха горожан, как это делается в Копенгагене – столице Дании.Именно там можно в полной мере насладиться элементами дружественного дизайна, призванного сделать жизнь горожан более комфортной, несмотря на постоянно наступающую урбанизацию и катастрофическое ухудшение экологии.Copenhagen islands – один из проектов, который уже активно внедряется в городскую среду. Его разработали специалисты датской компании Studio Fokstrot и австралийский архитектор Маршалл Блечер (Marshall Blecher). Они предложили разбавить промышленный пейзаж в районе набережной островками дикой природы с помощью парковых зон, плавающих в гавани на платформах. Эти искусственные острова должны превратиться в общественное пространство, на котором организуют небольшие прогулочные зоны, пляжи и места для отдыха на природе.При этом не только люди смогут наслаждаться зелеными насаждениями. На территории островного парка планируют создать особенную экосистему. На образованных участках суши будут высажены эндемические растения, которые станут идеальным убежищем для местных пернатых и насекомых. Подводная часть островков также внесет свою лепту в организацию идеальной среды для размножения и развития водорослей, всевозможных моллюсков, что поспособствует приросту популяции рыб и других обитателей глубин.Для создания необычных островов, которые будут иметь надежное крепление ко дну гавани, планируют использовать стальные элементы и понтоны, облицованные переработанной экологичной древесиной, выдерживающей экстремальные условия. Используемые природные материалы тщательно изучены и даже одобрены Международным лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council).Для оформления плавучих островов привлекаются не только инвесторы, но и биологи, инженеры и даже лодочных дел мастера, которые вручную уже создают модули и обшивают конструкции плавучих островов деревом. Проектом предусмотрено обустройство огромной плавучей платформы, состоящей из 9 модулей разной высоты, а остальные островки будут небольшой площади. По сведения редакции Novate.ru, все без исключения острова будут надежно зафиксированы на дне с помощью якорей, которые в любой момент можно поднять, и переместить парковые объекты в другое место.Кстати сказать, такой необычный проект из мира фантастики возник не на пустом месте и не является утопией. Прошло уже 2 года, после того, как прототип парковых островов CPH-Ø1 был спущен на воду и мгновенно превратился в основную достопримечательность набережной. Хотя это и не полноценная парковая зона, ведь на плавучем островке площадью 25 кв. м растет только одна огромная липа, но очередь провести экзотические фотовыставки, лекции, пикники и различные встречи были расписаны на месяцы вперед.К реализации проекта подключились активисты городской коммуны, которые посодействовали продвижению новаторского концепта Copenhagen islands. Уже к концу этого года они обещают спустить на воду еще три небольших острова, так что к весне горожане могут рассчитывать на дополнительные места для отдыха вне дома. А вот рыбаки, любители водных видов спорта или простые лодочники уже сейчас имеют возможность передохнуть, пришвартовавшись к плавучему острову.По задумке авторов проекта:«Плавучие острова будут распределены и установлены так, чтобы поощрять различные виды деятельности, начиная от катания на лодках, плавания, занятия каякингом и заканчивая организацией пикников, выступлений, выставок, общих мероприятий и многое другое. Использование плавучих платформ организуют по сезонам, с различными программами, предназначенными для летнего отдыха, задействуя всю площадь воды, и зимними мероприятиями, которые подразумевают группировку островов вблизи суши».В 2018 г., после спуска на воду острова с липой, проект «Копенгагенские острова» был признан победителем конкурса Tapei International Design Award 2018 в номинации «Лучшее социальное городское пространство». Также концепт номинировали на премию Beazley Designs of the Year 2018 и Bedste AOK 2019 как «Лучшая инициатива».

Это не единственный проект датчан, которые стремятся улучшить не только экологию в городе, но и разнообразить отдых жителей и гостей столицы. Совсем недавновключающий в себя мусоросжигающий завод, новаторскую электростанцию и фантастическое общественное пространство для прогулок и занятий активными видами спорта.