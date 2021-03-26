Продувка цилиндров: «скрытая» полезная функция автомобиля, которой мало кто пользуется

Завести машину может быть очень сложно. /Фото: Twitter.

Чаще всего свечи приходится снимать. /Фото: drive2.com.

Обойтись можно и без демонтажа. /Фото: avtoexperts.ru.

Нужно сделать продувку. /Фото: webmyoffice.ru.