Продувка цилиндров: «скрытая» полезная функция автомобиля, которой мало кто пользуется

Большинство современных автомобилей в действительности имеет множество любопытных функций, о существовании которых не догадывается большинство граждан. Одной из таких как раз и является «продувка цилиндров». Даже если кто-то и слышал о том, что такая опция существует, он скорее всего и малейшего понятия не имеет о том, для чего именно она применяется.
Завести машину может быть очень сложно. /Фото: Twitter.
Многие наши соотечественники в зимний период сталкиваются с проблемами при запуске силового агрегата своей машины. Происходить подобное может по самым разным причинам. Главное в том, что уже после нескольких неудачных попыток завести мотор, может случиться куда большая неприятность – свечи просто зальются горючим. Стандартная процедура устранения неполадки такого рода предусматривает демонтаж свечей с последующей просушкой и закономерным возвращением на место.
Чаще всего свечи приходится снимать. /Фото: drive2.com.
Современные производители предусмотрели такую ситуацию и добавили в инжекторные агрегаты ту самую функцию продувки цилиндров. Это позволяет решить вопрос без каких-либо сложных и лишних манипуляций в подкапотном пространстве. Сегодня данная опция есть на подавляющем большинстве машин. Более того, если владелец откроет руководство по эксплуатации, то он наверняка отыщет там описание способа активации режима продувки.
Обойтись можно и без демонтажа. /Фото: avtoexperts.ru.
Важно еще раз подчеркнуть: данная функция присутствует на большинстве автомобилей с инжекторной системой подачи топлива. Правда, есть ряд моделей японских машин из начала 2000-х, где данной функции нет. Чаще всего активируется продувка несколькими простыми шагами.
Шаг первый – садимся на водительское место, вставляем ключ в замок зажигания.
Шаг второй – нажимаем падаль газа до упора.
Шаг третий – переводим ключ в положение запуска и начинаем крутить стартером. В таком состоянии удерживаем автомобиль 7-10 секунд.
Суть в том, что при выполнении указанных действий форсунки не станут подавать топливо. За счет поступающего воздуха бензин будет вытолкнут из цилиндров, очистив таким образом свечи. Как только педаль газа отпущена (а делать это следует максимально осторожно) силовой агрегат должен запуститься.
Нужно сделать продувку. /Фото: webmyoffice.ru.
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