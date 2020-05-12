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1950 год в цвете. СССР

Три вида локомотивов: тепловоз, электровоз и паровоз

1950 год в цвете. СССР</del>

Советский железнодорожник-машинист

1950 год в цвете. СССР</del>

На Московском тормозном заводе им. Кагановича

1950 год в цвете. СССР</del>

Магазин в Ленинграде.

1950 год в цвете. СССР</del>

1950 год в цвете. СССР</del>

Реклама мебели. Не волнуйтесь, это только реклама.

1950 год в цвете. СССР</del>

Удмуртия. Колхоз «Дружба». Пироги из нового урожая. Колхозница П. Ушакова со своими внуками.

1950 год в цвете. СССР</del>

Удмуртия. Колхоз «Дружба». Праздник урожая.

1950 год в цвете. СССР</del>

Пионеры на Каме

1950 год в цвете. СССР</del>

Производство мотоциклов на Ижевском заводе

1950 год в цвете. СССР</del>

Экспериментальный гоночный автомобиль ГАЗ «Победа Спорт

1950 год в цвете. СССР</del>

Сочи

1950 год в цвете. СССР</del>

1950 год в цвете. СССР</del>

1950 год в цвете. СССР</del>

1950 год в цвете. СССР</del>

Трофейный немецкий дизель на линии Рига-Таллин

1950 год в цвете. СССР</del>

Узкоколейка на юге Сахалина, где ещё за 5 лет до этого хозяйничали японцы

1950 год в цвете. СССР</del>

Сельмаг сельхозартели им. Сталина в Дмитровском районе Московской области

1950 год в цвете. СССР</del>

Ещё в 1950-м сняли цветной фильм «Донецкие шахтёры», как бы в продолжение «Кубанских казаков»

1950 год в цвете. СССР</del>

Кстати, фильм «Донецкие шахтёры» почти сразу показали в США и вроде бы даже не без успеха. Вот как этот показ представлял себе художник из советского сатирического журнала «Крокодил»

1950 год в цвете. СССР</del>

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