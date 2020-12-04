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Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Канцелярские резинки, действительно, гениальное изобретение. Помимо их прямого назначения — скрепления страниц ценных бумаг, их можно использовать огромным количеством способов для того, чтобы облегчить решение бытовых задач.

Чтобы бокалы не разбились во время мытья в посудомоечной машине, просто закрепите их на решетке канцелярскими резинками
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Чтобы бретельки платья не соскальзывали с вешалки, намотайте по краям резинку
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Не получается открыть крышку на банке? На помощь придет канцелярская резинка
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Чтобы разделочная доска не скользила по столу, используйте две резинки
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Выкрутить шуруп со сорванными шлицами получится при помощи резинки
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту
Вам больше не придется переживать, что дверь закроется

Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Оригинальный способ использования резинок: «Каждый должен знать свою меру»
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Отличный лайфхак для любителей чая
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Канцелярские резинки можно использовать для нанесения французского маникюра
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Снять лишнюю краску с кисточки можно буквально за одно движение
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Если вам вдруг понадобится транспортировать кастрюлю, просто закрепите крышки канцелярскими резинками

Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Разноцветные резинки можно использовать для маркировки проводов
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Слюнявить палец для перелистывания страниц — негигиенично. Используйте для этой работы канцелярскую резинку
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Открыть скользкий колпачок от лака можно, намотав на него канцелярскую резинку
Полезные способы использования канцелярских резинок в быту
На самом деле, это не все способы использования канцелярских резинок в быту. Простор для творчества безграничен!


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