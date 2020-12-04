Полезные способы использования канцелярских резинок в быту

Канцелярские резинки, действительно, гениальное изобретение. Помимо их прямого назначения — скрепления страниц ценных бумаг, их можно использовать огромным количеством способов для того, чтобы облегчить решение бытовых задач.



Чтобы бокалы не разбились во время мытья в посудомоечной машине, просто закрепите их на решетке канцелярскими резинками





Чтобы бретельки платья не соскальзывали с вешалки, намотайте по краям резинку





Не получается открыть крышку на банке? На помощь придет канцелярская резинка





Чтобы разделочная доска не скользила по столу, используйте две резинки





Выкрутить шуруп со сорванными шлицами получится при помощи резинки



Вам больше не придется переживать, что дверь закроется







Оригинальный способ использования резинок: «Каждый должен знать свою меру»





Отличный лайфхак для любителей чая





Канцелярские резинки можно использовать для нанесения французского маникюра





Снять лишнюю краску с кисточки можно буквально за одно движение





Если вам вдруг понадобится транспортировать кастрюлю, просто закрепите крышки канцелярскими резинками







Разноцветные резинки можно использовать для маркировки проводов





Слюнявить палец для перелистывания страниц — негигиенично. Используйте для этой работы канцелярскую резинку





Открыть скользкий колпачок от лака можно, намотав на него канцелярскую резинку



На самом деле, это не все способы использования канцелярских резинок в быту. Простор для творчества безграничен!