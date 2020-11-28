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Как сложилась судьба чернокожей девочки, посещавшей школу для белых 60 лет назад


Как сложилась судьба чернокожей девочки, посещавшей школу для белых 60 лет назад


Шестьдесят лет назад маленькая девочка, сама того не ведая, бросила вызов порочной системе деления людей на первый и второй сорт. Может показаться, что та напасть осталась в прошлом, но нет – просто на месте шестилетней чернокожей ученицы школы для белых сейчас оказываются другие люди и даже другие дети. Но расовую сегрегацию, во всяком случае, победить удалось, подтверждением тому служит история жизни Руби Бриджес.

Почему Руби не должна была учиться в школе Уильяма Франца


В США пятидесятых годов прошлого века конфликты между сторонниками сегрегации и ее противниками достигли исключительной остроты. Это касалось в первую очередь южных штатов. Существовавший со времен отмены рабства порядок четко делил граждан по цвету кожи на две категории, на те самые «первый и второй сорта».
Относительно недавно сегрегация затрагивала многие стороны жизни американцев

Относительно недавно сегрегация затрагивала многие стороны жизни американцев

 

Чернокожие американцы не могли посещать те же заведения, что и белые, им полагались отдельные магазины, отдельные школы, отели, кафе, даже воинские части. В транспорте чернокожим отводились отдельные места. Если в автобусе были заняты все сидячие места для белых, то вновь вошедшим пассажирам чернокожие должны были уступить место. За попытки нарушить установленные ограничения можно было оказаться за решеткой или того хуже – стать жертвой суда Линча.
Актриса Хэтти Макдэниэл, исполнительница роли Мамушки в фильме «Унесенные ветром», награжденная за эту роль премией «Оскар», во время премьеры была вынуждена сидеть отдельно от других актеров.
Хэтти Макдэниэл в фильме 1939 года «Унесенные ветром»

Хэтти Макдэниэл в фильме 1939 года «Унесенные ветром»

 

Тем не менее, ситуация менялась, но на бумаге права чернокожего населения фиксировались значительно раньше, чем воплощались в реальной жизни. В 1954 году постановлением Верховного Суда был положен конец расовой сегрегации в школах. В том же году в городе Тайлертауне в штате Миссисипи родилась Руби Бриджес, девочка, которая станет символом борьбы афроамериканцев за равные с остальными гражданами права.
Руби Бриджес

Руби Бриджес

 

А в 1957 году девять чернокожих школьников попытались попасть в школу в Арканзасе, пользуясь тем, что формальный запрет на совместное обучение учеников с разным цветом кожи был отменен. У входа детей ждала толпа агрессивно настроенных жителей, а кроме того – солдат, с оружием в руках преградивших вход чернокожим ученикам. После вмешательства федеральных властей «девятка» все же начала обучение, но травля со стороны белых учеников и угрозы от их родителей никуда не делись.

Первый учебный день


Руби Бриджес появилась на свет 8 сентября 1954 года. Ее родители, Люсиль и Эбон, в поисках более высокооплачиваемой работы переехали в штат Луизиана, когда девочке исполнилось два года. Руби была старшей из пятерых детей. Как и было принято в то время, она посещала детский сад для «цветных».
После формальной отмены школьных ограничений по признаку цвета кожи была задумана программа по интеграции чернокожих детей в школу, которую раньше посещали только белые. В 1960 году по инициативе Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, существовавшей еще с 1909 года, было решено протестировать нескольких детей с черным цветом кожи, чтобы определить, способны ли они учиться в школах для белых. Руби, которой на тот момент было шесть лет, успешно прошла этот экзамен, а с ней – еще пятеро маленьких темнокожих американцев.

Из фильма «Руби Бриджес» 1998 года

Из фильма «Руби Бриджес» 1998 года

 

Все шестеро прошли аттестацию, но потом семьи двоих учеников решили оставить детей в старой школе, еще трое были переведены в другую. Руби оказалась единственной чернокожей девочкой, которой предстояло учиться в школе Уильяма Франца в Новом Орлеане. В школе, которая до этого предназначалась только для белых детей.
Решение о том, отправлять ли дочь учиться в таких условиях, далось Бриджесам не просто. Отец возражал, мать настаивала на том, чтобы дать возможность Руби получить хорошее образование, а кроме того, помочь и другим чернокожим детям пойти по этому пути. 14 ноября 1960 года, с некоторым опозданием относительно других учеников, Руби Бриджес впервые в жизни пошла в школу, а школа впервые готовилась принять в своих стенах чернокожую ученицу.
Руби в сопровождении федеральных маршалов

Руби в сопровождении федеральных маршалов

 

Скандал был предсказуем – сразу после того, как пришло известие о зачислении Руби в эту школу, многие родители забрали оттуда своих детей и перевели в другие учебные заведения. Учителя отказывались продолжать работу. Озвучивались даже угрозы – поэтому Руби по дороге в школу сопровождали несколько федеральных маршалов. Распоряжение об этом дал сам президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Перед школой и в этот раз собралась толпа, состоявшая в основном из родителей учеников; в адрес Руби выкрикивались угрозы, но, как позже вспоминала сама Бриджес, она не испугалась, поскольку происходящее очень напомнило ей пасхальный праздник Марди Гра.
Руби в школе - спустя некоторое время после начала учебы

Руби в школе - спустя некоторое время после начала учебы

 

Первый свой учебный день Руби Бриджес провела в кабинете директора из-за царившего в школе и вокруг нее хаоса. Потом началась учеба, причем в течение всего первого года девочка училась в классе одна. Учительницей, согласившейся давать уроке Руби, стала Барбара Генри – день за днем она вела уроки для своей единственной ученицы так, как если бы вокруг был весь класс.
Но бойкот закончился гораздо раньше – уже через несколько дней священник Ллойд Андерсон Форман привел в школу свою пятилетнюю дочь Пэм, а вслед за ним – и другие родители. Угрозы в адрес Руби Бриджес, правда, продолжали поступать, по этой причине маршалы, сопровождавшие девочку, разрешали ей есть лишь ту еду, которую она приносила из дома. Чтобы справиться со страхом и неуверенностью, Руби по совету матери молилась по дороге в школу.
Руби исправно посещала уроки, несмотря ни на что

Руби исправно посещала уроки, несмотря ни на что

 

Последствия для семьи, для общества и для самой Руби


Для семьи Руби ее обучение в школе для белых не прошло без потерь. Отец лишился работы, мать больше не пускали в тот магазин, где она привыкла покупать продукты. Бабушку и дедушку выгнали с фермы, где они жили и работали несколько десятков лет. Но и поддержку семья встретила не меньшую. Местные жители охраняли дом Бриджесов, помогали девочке добираться до школы. Отцу предложили новую работу. А главное – многие белые семьи продолжали водить детей в школу, где училась Руби.
Уже потом Руби узнала, что то красивое школьное платье, в котором она отправилась на свой первый урок, было куплено благодаря финансовой помощи сторонников отмены сегрегации – сами Бриджесы такую покупку позволить себе не могли.
Н. Роквелл «Проблема, с которой мы все живем»

Н. Роквелл «Проблема, с которой мы все живем»

 

В 1964 году знаменитый американский художник Норман Роквелл, который на протяжении десятков лет создавал обложки журнала Saturday Evening Post, проиллюстрировал происходившее в тот день в Новом Орлеане картиной. Он назвал свое произведение «Проблема, с которой мы все живем». На стене, вдоль которой идет девочка, можно увидеть аббревиатуру «ККК» - то есть Ку-Клукс-Клан – и ныне запрещенное к употреблению в Америке оскорбительное наименование чернокожих (N-слово). Эта иллюстрация появилась в другом журнале, «Look».
Руби Бриджес

Руби Бриджес

 

Руби Бриджес окончила начальную школу, затем среднюю, после чего в течение пятнадцати лет работала туристическим агентом. В настоящее время она по-прежнему живет в Новом Орлеане – теперь уже с мужем Малькольмом Холлом и четырьмя сыновьями.
Сейчас мир изменился – настолько, что чернокожим американцам доступно не только образование, но и высший государственный пост – президента Соединенных Штатов. Руби Бриджес стала одной из тех, благодаря кому прогресс все-таки случился.
Бриджес в Белом доме

Бриджес в Белом доме

 

Став взрослой, Бриджес продолжала свою общественную деятельность. В 1999 она основала «Фонд Руби Бриджес», который ставил своей миссией содействие терпимости, уважения и признания всех различий. В 2011 году президент Обама пригласил Руби в Белый дом, тогда же на несколько месяцев туда переехала картина Роквелла, украсив собой стены неподалеку от Овального кабинета.

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Как сложилась судьба чернокожей девочки, посещавшей школу для белых 60 лет назад

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